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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Спартак Тр - Земплин Михаловце
Спартак Тр - Земплин Михаловце: обзор матча 02 ноября 2024
Спартак Тр
02.11.2024, суббота, 17:30
Словакия. Найк Лига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Земплин Михаловце
65'
К. Офори
73'
P. Azango
88'
К. Офори
11'
А. Кизиридис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак Тр - Земплин Михаловце
ГОЛ! 3:1!
К. Офори
Пас отдал
М. Дуриш
88'
86'
Замена
I. Žofčák
️️️️
A. Musa Zubairu
78'
Желтая карточка
M. Bednár
78'
Замена
M. Bednár
️️️️
S. Danko
Замена
Л. Холик
️️️️
P. Azango
75'
ГОЛ! 2:1!
P. Azango
73'
72'
Желтая карточка
E. Arevalo
ГОЛ! 1:1!
К. Офори
Пас отдал
М. Микович
65'
Замена
Р. Пич
️️️️
M. Šulek
64'
42'
Замена
E. Arevalo
️️️️
E. Ikoba
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Кизиридис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Тр
72
Martin Vantruba
ВР
29
Мартин Микович
(К)
ЛЗ
18
Martin Šulek
ЦЗ
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
80
Адриан Зеликович
ОП
52
Эрик Сабо
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
23
Эрик Даниэль
ПВ
11
Philip Azango
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
97
Келвин Офори
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Земплин Михаловце
1
Muhamed Šahinović
ВР
8
Lukáš Šimko
ЦЗ
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
26
Tornike Dzotsenidze
ЦЗ
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
4
Abdul Musa Zubairu
ЦП
6
Yushi Shimamura
ЦП
9
Matúš Marcin
(К)
ЦП
51
Stanislav Danko
ЦП
89
Александрос Кизиридис
ЦФ
12
Eduvie Ikoba
ЦФ
Главный тренер
Антон Солтис
Спартак Тр
23
Жига Фрелих
ВР
4
Либор Холик
ПЗ
6
Patrick Karhan
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
7
Роберт Пич
ЦФ
Земплин Михаловце
1
Patrik Lukáč
ВР
7
Usman Adekunle Issa
ЦП
10
Igor Žofčák
ЦП
21
Samuel Ramos
ЦП
55
Artúr Musák
ЦП
29
Enzo Arevalo
ЦП
11
Erik Pačinda
ЦФ
66
Martin Bednár
ЦФ
80
Adam Zulevic
ЦФ
3-1-2-1-3
72
29
Микович
13
18
80
Зеликович
52
Сабо
27
Кратохвил
23
Даниэль
97
Офори
57
Дуриш
11
4-4-2
1
13
Тарадуда
26
5
8
6
9
51
4
12
89
Кизиридис
11
4
Холик
4
Холик
11
18
7
Пич
7
Пич
18
4
10
10
4
12
29
29
12
51
66
66
51
Остались в запасе
Спартак Тр
Земплин Михаловце
23
Жига Фрелих
ВР
6
Patrick Karhan
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
1
Patrik Lukáč
ВР
7
Usman Adekunle Issa
ЦП
21
Samuel Ramos
ЦП
55
Artúr Musák
ЦП
11
Erik Pačinda
ЦФ
80
Adam Zulevic
ЦФ
Главный тренер
Антон Солтис
Остались в запасе
23
Жига Фрелих
ВР
6
Patrick Karhan
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
Остались в запасе
1
Patrik Lukáč
ВР
7
Usman Adekunle Issa
ЦП
21
Samuel Ramos
ЦП
55
Artúr Musák
ЦП
11
Erik Pačinda
ЦФ
80
Adam Zulevic
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Главный тренер
Антон Солтис
Статистика матча Спартак Тр - Земплин Михаловце
2
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
9
14
Офсайды
0
1
Количество передач
419
330
Сейвы
2
4
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
0 : 0
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
0 : 0
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Информация о матче
Главный судья:
Michal Smolak, Slovakia
Стадион:
Антон Малатински
Новости команд
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