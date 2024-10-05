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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Кошице - Ружомберок
Кошице - Ружомберок: обзор матча 05 октября 2024
Кошице
05.10.2024, суббота, 19:00
Словакия. Найк Лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Ружомберок
13'
M. Faško
32'
S. Bokros
45+3'
Ш. Габриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кошице - Ружомберок
90'
+3
Желтая карточка
А. Селецки
90'
+1
Желтая карточка
M. Chrien
83'
Замена
M. Boďa
️️️️
T. Mudry
Замена
Z. Jones
️️️️
Н. Горосито
79'
Замена
M. Zsigmund
️️️️
D. Takac
79'
76'
Замена
A. Tučný
️️️️
D. Kostl
76'
Замена
M. Chobot
️️️️
K. Domonkos
Желтая карточка
G. Niarchos
54'
46'
Замена
A. Mojžiš
️️️️
D. Huf
45'
+3
ГОЛ! 2:1!
Ш. Габриэль
Пас отдал
S. Lavrinčík
40'
Красная карточка
М. Малы
ГОЛ! 2:0!
S. Bokros
32'
25'
Желтая карточка
D. Kostl
ГОЛ! 1:0!
M. Faško
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кошице
31
David Sipos
ВР
24
Доминик Кружляк
ЦЗ
20
Ян Кривяк
(К)
ЦЗ
16
Николас Горосито
ЦЗ
21
Daniel Magda
ЦЗ
21
Лукаш Фабиш
ПЗ
8
David Gallovic
ЦП
22
Szilárd Bokros
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
7
Giannis Niarchos
ЦФ
17
D. Takac
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Ружомберок
1
Dominik Tapaj
ВР
28
Александер Селецки
ЛЗ
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
10
Kristóf Domonkos
ЦП
17
Samuel Lavrinčík
ЦП
19
Martin Gomola
ЦП
14
Ян Гладик
(К)
ПВ
6
T. Mudry
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Кошице
22
Matúš Kira
ВР
12
Lubomír Zincak
ЦЗ
29
Simon Sabolcik
ЦП
70
Rastislav Korba
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
10
Zyen Jones
ЦФ
30
Marek Teplan
ЦФ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
25
M. Zsigmund
ЦФ
Ружомберок
34
Matěj Luksch
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
4
Oliver Luterán
ЦП
20
Marián Chobot
ЦП
24
Mate Szolgai
ЦП
9
Martin Chrien
ЦП
17
Adam Tučný
ЦФ
30
Martin Boďa
ЦФ
3-2-2-3
31
20
Кривяк
16
Горосито
21
24
Кружляк
21
Фабиш
8
22
17
7
23
3-4-1-2
1
32
Габриэль
33
Малы
28
Селецки
10
17
19
16
14
Гладик
9
6
16
Горосито
10
10
16
Горосито
17
25
25
17
9
2
2
9
10
20
20
10
16
17
17
16
6
30
30
6
Остались в запасе
Кошице
Ружомберок
22
Matúš Kira
ВР
12
Lubomír Zincak
ЦЗ
29
Simon Sabolcik
ЦП
70
Rastislav Korba
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
30
Marek Teplan
ЦФ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
34
Matěj Luksch
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
4
Oliver Luterán
ЦП
24
Mate Szolgai
ЦП
9
Martin Chrien
ЦП
Главный тренер
Ондржей Сметана
Остались в запасе
22
Matúš Kira
ВР
12
Lubomír Zincak
ЦЗ
29
Simon Sabolcik
ЦП
70
Rastislav Korba
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
30
Marek Teplan
ЦФ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
Остались в запасе
34
Matěj Luksch
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
4
Oliver Luterán
ЦП
24
Mate Szolgai
ЦП
9
Martin Chrien
ЦП
Главный тренер
Гергей Гери
Главный тренер
Ондржей Сметана
Статистика матча Кошице - Ружомберок
1
1
3
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
14
13
Офсайды
4
0
Количество передач
457
322
Сейвы
3
6
Точность передач %
89
78
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Кошице
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Ружомберок
- : -
05.12.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Информация о матче
Главный судья:
Matej Choren, Slovakia
Стадион:
Футбольная арена Кошице
Новости команд
Все
Кошице
Ружомберок
«Неман» – «Кошице»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
2025.07.31 19:50
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2022.02.01 18:09
20
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
2021.01.20 12:28
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2025.07.31 19:50
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2025.07.31 08:13
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2017.06.02 10:42
6
Игроки молодежки «Зенита» Андреев и Иванов перешли в «Кошице»
2016.09.06 14:05
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
2022.02.01 18:09
20
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
2021.01.20 12:28
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
2021.01.19 23:49
Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд
2017.08.03 23:38
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2017.07.28 00:01
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