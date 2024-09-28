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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Тренчин - Железьярне Подбрезова
Тренчин - Железьярне Подбрезова: обзор матча 28 сентября 2024
Тренчин
28.09.2024, суббота, 19:00
Словакия. Найк Лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Железьярне Подбрезова
46'
B. Donkor
41'
R. Sanusi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тренчин - Железьярне Подбрезова
Желтая карточка
S. Suleiman
90'
+1
Замена
S. Bagín
️️️️
D. Bariš
73'
70'
Замена
O. Deml
️️️️
S. Štefánik
60'
Желтая карточка
A. Slávik
ГОЛ! 1:1!
B. Donkor
46'
Замена
B. Donkor
️️️️
S. Šefčík
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
R. Sanusi
Пас отдал
M. Oravec
37'
Желтая карточка
R. Galčík
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тренчин
1
Andrija Katić
ВР
8
Tadeas Hajovsky
ЦЗ
14
Якуб Голубек
ЦП
6
S. Ben Sallam
ЦП
18
Armin Derlek
ЦП
23
Samuel Šefčík
ЦП
5
Rahim Ibrahim
ЦП
55
Лазар Стойсавлевич
ЦФ
7
Sunday Jude
ЦФ
27
Damian Bariš
(К)
ЦФ
14
T. Bondarenko
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Железьярне Подбрезова
28
Adam Danko
ВР
24
Кристиан Кострна
ПЗ
14
Matej Grešák
ЦП
24
Samuel Ďatko
ЦП
25
Šimon Faško
ЦП
26
Samuel Štefánik
ЦП
14
Ridwan Sanusi
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
4
Matej Oravec
(К)
ЦФ
14
Аласана Йираджанг
ЦФ
30
Roland Galčík
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
Тренчин
30
Matúš Sláviček
ВР
2
Samuel Bagín
ЦЗ
90
Hugo Pavek
ЦЗ
16
Adrian Fiala
ЦП
3
Luka Zorić
ЦП
19
Bright Donkor
ЦФ
21
Lukas Mikulaj
ЦФ
70
Sani Suleiman
ЦФ
7
Chinonso Emeka
ЦФ
Железьярне Подбрезова
18
Alex Markovic
ЦЗ
8
Ondrej Deml
ЦП
13
Vincent Chyla
ЦП
15
René Paraj
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
17
Peter Juritka
ЦФ
22
David Depetris
ЦФ
21
Samuel Maslej
ЦФ
1-5-4
1
8
6
18
23
5
14
Голубек
55
Стойсавлевич
14
27
7
1-5-1-3
28
24
Кострна
24
26
14
9
25
14
30
14
Йираджанг
4
27
2
2
27
3
3
23
19
19
23
26
8
8
26
Остались в запасе
Тренчин
Железьярне Подбрезова
30
Matúš Sláviček
ВР
90
Hugo Pavek
ЦЗ
16
Adrian Fiala
ЦП
21
Lukas Mikulaj
ЦФ
70
Sani Suleiman
ЦФ
7
Chinonso Emeka
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
18
Alex Markovic
ЦЗ
13
Vincent Chyla
ЦП
15
René Paraj
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
17
Peter Juritka
ЦФ
22
David Depetris
ЦФ
21
Samuel Maslej
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
Остались в запасе
30
Matúš Sláviček
ВР
90
Hugo Pavek
ЦЗ
16
Adrian Fiala
ЦП
21
Lukas Mikulaj
ЦФ
70
Sani Suleiman
ЦФ
7
Chinonso Emeka
ЦФ
Остались в запасе
18
Alex Markovic
ЦЗ
13
Vincent Chyla
ЦП
15
René Paraj
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
17
Peter Juritka
ЦФ
22
David Depetris
ЦФ
21
Samuel Maslej
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Главный тренер
Владимир Чифраник
Статистика матча Тренчин - Железьярне Подбрезова
2
2
Всего ударов по воротам
8
21
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
9
Нарушения
14
16
Офсайды
1
0
Количество передач
425
341
Сейвы
3
1
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
4
12
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Матчи команд
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Информация о матче
Главный судья:
Михал Оченаш
(Жилина)
Стадион:
Сихот
Новости команд
Все
Тренчин
Железьярне Подбрезова
Бригаду Карасева назначили на матч Лиги Европы
2018.08.28 13:31
«Краснодар» в третьем раунде квалификации ЛЕ сыграет со «Слованом» или «Люнгбю», «Зенит» – с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда»
2017.07.14 14:12
23
Калу предпочел перейти в «Гент», а не в ЦСКА
2017.01.06 06:17
4
Лига чемпионов. «Фенербахче» победил «Монако» благодаря дублю Эменике и другие результаты
2016.07.27 23:35
9
Товарищеские матчи. «Ростов» сыграл вничью с «Тренчином» и другие результаты
2016.07.06 20:57
Бригаду Карасева назначили на матч Лиги Европы
2018.08.28 13:31
«Краснодар» в третьем раунде квалификации ЛЕ сыграет со «Слованом» или «Люнгбю», «Зенит» – с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда»
2017.07.14 14:12
23
Калу предпочел перейти в «Гент», а не в ЦСКА
2017.01.06 06:17
4
Лига чемпионов. «Фенербахче» победил «Монако» благодаря дублю Эменике и другие результаты
2016.07.27 23:35
9
Товарищеские матчи. «Ростов» сыграл вничью с «Тренчином» и другие результаты
2016.07.06 20:57
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