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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
ДАК 1904 - Железьярне Подбрезова
ДАК 1904 - Железьярне Подбрезова: обзор матча 29 октября 2024
ДАК 1904
29.10.2024, вторник, 20:00
Словакия. Найк Лига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Железьярне Подбрезова
20'
Л. Алмаши
55'
A. Mendez
62'
М. Виталис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ДАК 1904 - Железьярне Подбрезова
Замена
L. Bősze
️️️️
М. Труса
82'
Замена
K. Gruszkowski
️️️️
П. Ортис
81'
67'
Желтая карточка
R. Paraj
Замена
Д. Редзич
️️️️
Л. Алмаши
67'
63'
Замена
D. Depetris
️️️️
А. Йираджанг
ГОЛ! 3:0!
М. Виталис
Пас отдал
A. Mendez
62'
ГОЛ! 2:0!
A. Mendez
Пас отдал
М. Труса
55'
46'
Замена
R. Paraj
️️️️
A. Slávik
Желтая карточка
П. Ортис
45'
+3
37'
Желтая карточка
A. Slávik
Желтая карточка
M. Tuboly
27'
Замена
М. Чингер
️️️️
И. Андзуана
25'
ГОЛ! 1:0!
Л. Алмаши
Пас отдал
И. Андзуана
20'
Желтая карточка
A. Mendez
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ДАК 1904
1
Александар Попович
ВР
23
Пабло Ортис
ЦЗ
28
Alex Mendez
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
68
Máté Tuboly
ЦП
27
Милан Виталис
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
17
Иоан Андзуана
ЦП
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
46
Матей Труса
(К)
ЦФ
25
Mateus Brunetti
ЦФ
Железьярне Подбрезова
28
Adam Danko
ВР
18
Alex Markovic
ЦЗ
5
Mário Mrva
ЦЗ
24
Кристиан Кострна
(К)
ПЗ
14
Ridwan Sanusi
ЦП
8
Ondrej Deml
ЦП
13
Vincent Chyla
ЦП
19
Martin Talakov
ЦП
14
Аласана Йираджанг
ЦФ
30
Roland Galčík
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
ДАК 1904
1
Leandro Filipe
ВР
90
Attila Németh
ВР
24
Konrad Gruszkowski
ЦЗ
4
Марк Чингер
ЦЗ
13
Levente Bősze
ЦП
10
Аммар Рамадан
АП
23
Дамир Редзич
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
Железьярне Подбрезова
25
Šimon Faško
ЦП
15
René Paraj
ЦП
24
Samuel Ďatko
ЦП
21
Samuel Subert
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
14
Кайоде Салиман
ЦФ
17
Peter Juritka
ЦФ
22
David Depetris
ЦФ
21
Samuel Maslej
ЦФ
3-4-3
1
Попович
23
Ортис
28
33
Качараба
68
24
Херц
17
Андзуана
27
Виталис
25
46
Труса
99
Алмаши
3-4-3
28
24
Кострна
5
18
8
13
19
14
23
30
14
Йираджанг
23
Ортис
24
24
23
Ортис
17
Андзуана
4
Чингер
4
Чингер
17
Андзуана
46
Труса
13
13
46
Труса
99
Алмаши
23
Редзич
23
Редзич
99
Алмаши
23
15
15
23
14
Йираджанг
22
22
14
Йираджанг
Остались в запасе
ДАК 1904
Железьярне Подбрезова
1
Leandro Filipe
ВР
90
Attila Németh
ВР
10
Аммар Рамадан
АП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
25
Šimon Faško
ЦП
24
Samuel Ďatko
ЦП
21
Samuel Subert
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
14
Кайоде Салиман
ЦФ
17
Peter Juritka
ЦФ
21
Samuel Maslej
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
Остались в запасе
1
Leandro Filipe
ВР
90
Attila Németh
ВР
10
Аммар Рамадан
АП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
Остались в запасе
25
Šimon Faško
ЦП
24
Samuel Ďatko
ЦП
21
Samuel Subert
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
14
Кайоде Салиман
ЦФ
17
Peter Juritka
ЦФ
21
Samuel Maslej
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
Статистика матча ДАК 1904 - Железьярне Подбрезова
3
2
Всего ударов по воротам
21
3
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
21
19
Количество передач
411
363
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
9
0
Удары из-за пределов штрафной
12
3
Матчи команд
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 17 тур
ДАК 1904
- : -
06.12.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Информация о матче
Стадион:
MOL Arena, Dunajska Streda
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