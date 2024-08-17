Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Тренчин - Дукла ББ
Тренчин - Дукла ББ: обзор матча 17 августа 2024
Тренчин
17.08.2024, суббота, 21:30
Словакия. Найк Лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Дукла ББ
59'
А. Гайдош
21'
T. Malec
80'
T. Slebodnik
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тренчин - Дукла ББ
90'
+2
Замена
A. Hanes
️️️️
M. Rymarenko
90'
Желтая карточка
T. Záhumenský
90'
Желтая карточка
A. Brenkus
Желтая карточка
А. Гайдош
83'
80'
ГОЛ! 1:2!
T. Slebodnik
Пас отдал
T. Záhumenský
80'
Замена
A. Brenkus
️️️️
M. Hlinka
Замена
S. Bagín
️️️️
S. Ben Sallam
78'
72'
Замена
B. Ľupták
️️️️
D. Richtárech
72'
Замена
T. Slebodnik
️️️️
T. Malec
62'
Желтая карточка
M. Pišoja
ГОЛ! 1:1!
А. Гайдош
59'
46'
Замена
N. Šikula
️️️️
Д. Веселовски
21'
ГОЛ! 0:1!
T. Malec
Пас отдал
T. Záhumenský
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тренчин
30
Matúš Sláviček
ВР
8
Tadeas Hajovsky
ЦЗ
14
Якуб Голубек
(К)
ЦП
5
Rahim Ibrahim
ЦП
6
S. Ben Sallam
ЦП
8
Артур Гайдош
ЦП
7
Chinonso Emeka
ЦФ
14
T. Bondarenko
ЦФ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦФ
7
Sunday Jude
ЦФ
11
Emma Uchegbu
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Дукла ББ
41
Ivan Rehák
ВР
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
25
Ivan Anokye Mensah
ЦЗ
41
Ľubomír Willwéber
(К)
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
6
Dávid Richtárech
ЦП
82
Marián Pišoja
ЦП
20
Доминик Веселовски
ЦП
29
Tomáš Malec
ЦФ
44
Timotej Záhumenský
ЦФ
11
Martin Rymarenko
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Тренчин
1
Andrija Katić
ВР
12
Nikolas Brandis
ЦЗ
2
Samuel Bagín
ЦЗ
90
Hugo Pavek
ЦЗ
18
Armin Derlek
ЦП
16
Adrian Fiala
ЦП
21
Lukas Mikulaj
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
19
Bright Donkor
ЦФ
Дукла ББ
36
Michal Trnovský
ВР
13
Nicolas Šikula
ЦЗ
21
Lukáš Migaľa
ЦЗ
3
Bernard Petrak
ЦЗ
10
Branislav Ľupták
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
23
A. Brenkus
ЦФ
73
Adam Hanes
ЦФ
9
Tibor Slebodnik
ЦФ
1-4-5
30
8
14
Голубек
6
8
Гайдош
5
14
11
7
55
Стойсавлевич
7
4-3-3
41
25
41
88
49
6
82
20
Веселовски
11
44
29
6
2
2
6
19
19
20
Веселовски
13
13
20
Веселовски
6
10
10
6
88
23
23
88
11
73
73
11
29
9
9
29
Остались в запасе
Тренчин
Дукла ББ
1
Andrija Katić
ВР
12
Nikolas Brandis
ЦЗ
90
Hugo Pavek
ЦЗ
18
Armin Derlek
ЦП
16
Adrian Fiala
ЦП
21
Lukas Mikulaj
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
36
Michal Trnovský
ВР
21
Lukáš Migaľa
ЦЗ
3
Bernard Petrak
ЦЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
Главный тренер
Марек Базик
Остались в запасе
1
Andrija Katić
ВР
12
Nikolas Brandis
ЦЗ
90
Hugo Pavek
ЦЗ
18
Armin Derlek
ЦП
16
Adrian Fiala
ЦП
21
Lukas Mikulaj
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
Остались в запасе
36
Michal Trnovský
ВР
21
Lukáš Migaľa
ЦЗ
3
Bernard Petrak
ЦЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
Главный тренер
Илия Столица
Главный тренер
Марек Базик
Статистика матча Тренчин - Дукла ББ
1
3
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
9
Нарушения
10
8
Офсайды
4
2
Количество передач
503
249
Сейвы
1
1
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Информация о матче
Главный судья:
Marian Ruc, Slovakia
Стадион:
Сихот
Новости команд
Все
Тренчин
Дукла ББ
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Российский тренер «Дуклы» – о Комличенко: «Не верю, что он сможет забивать в России столько же, сколько в Чехии»
2020.05.13 14:01
2
Бригаду Карасева назначили на матч Лиги Европы
2018.08.28 13:31
«Краснодар» в третьем раунде квалификации ЛЕ сыграет со «Слованом» или «Люнгбю», «Зенит» – с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда»
2017.07.14 14:12
23
Калу предпочел перейти в «Гент», а не в ЦСКА
2017.01.06 06:17
4
Бригаду Карасева назначили на матч Лиги Европы
2018.08.28 13:31
«Краснодар» в третьем раунде квалификации ЛЕ сыграет со «Слованом» или «Люнгбю», «Зенит» – с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда»
2017.07.14 14:12
23
Калу предпочел перейти в «Гент», а не в ЦСКА
2017.01.06 06:17
4
Лига чемпионов. «Фенербахче» победил «Монако» благодаря дублю Эменике и другие результаты
2016.07.27 23:35
9
Товарищеские матчи. «Ростов» сыграл вничью с «Тренчином» и другие результаты
2016.07.06 20:57
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Российский тренер «Дуклы» – о Комличенко: «Не верю, что он сможет забивать в России столько же, сколько в Чехии»
2020.05.13 14:01
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+