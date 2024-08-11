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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Дукла ББ - ДАК 1904
Дукла ББ - ДАК 1904: обзор матча 11 августа 2024
Дукла ББ
11.08.2024, воскресенье, 19:00
Словакия. Найк Лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
ДАК 1904
51'
T. Malec
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дукла ББ - ДАК 1904
Желтая карточка
A. Brenkus
90'
+2
88'
Желтая карточка
A. Mendez
Замена
T. Slebodnik
️️️️
M. Rymarenko
88'
Замена
A. Hanes
️️️️
T. Malec
70'
Замена
A. Brenkus
️️️️
T. Záhumenský
70'
65'
Замена
Р. Япи
️️️️
A. Mendez
Замена
B. Ľupták
️️️️
Д. Веселовски
59'
Замена
N. Šikula
️️️️
B. Godál
59'
53'
Замена
Ж. Бернат
️️️️
К. Херц
53'
Замена
Д. Редзич
️️️️
Л. Алмаши
ГОЛ! 1:0!
T. Malec
Пас отдал
T. Záhumenský
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дукла ББ
41
Ivan Rehák
ВР
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
33
Boris Godál
ЦЗ
41
Ľubomír Willwéber
(К)
ЦЗ
6
Dávid Richtárech
ЦП
82
Marián Pišoja
ЦП
20
Доминик Веселовски
ЦП
44
Timotej Záhumenský
ЦФ
29
Tomáš Malec
ЦФ
11
Martin Rymarenko
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
ДАК 1904
1
Александар Попович
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
28
Alex Mendez
ЦЗ
17
Иоан Андзуана
(К)
ЦП
27
Милан Виталис
ЦП
6
Махмуду Байо
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
7
M. Dimun
ЦФ
25
Mateus Brunetti
ЦФ
Дукла ББ
36
Michal Trnovský
ВР
3
Bernard Petrak
ЦЗ
13
Nicolas Šikula
ЦЗ
25
Ivan Anokye Mensah
ЦЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
10
Branislav Ľupták
ЦП
9
Tibor Slebodnik
ЦФ
23
A. Brenkus
ЦФ
73
Adam Hanes
ЦФ
ДАК 1904
30
Vasilios Kaltsas
ВР
47
Filip Raska
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
13
Levente Bősze
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
23
Жан Бернат
АП
10
Аммар Рамадан
АП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
23
Дамир Редзич
ЦФ
4-3-3
41
49
33
41
88
6
82
20
Веселовски
11
29
44
2-4-4
1
Попович
33
Качараба
28
27
Виталис
6
Байо
24
Херц
17
Андзуана
25
7
46
Труса
99
Алмаши
33
13
13
33
20
Веселовски
10
10
20
Веселовски
11
9
9
11
44
23
23
44
29
73
73
29
28
27
Япи
27
Япи
28
24
Херц
23
Бернат
23
Бернат
24
Херц
99
Алмаши
23
Редзич
23
Редзич
99
Алмаши
Остались в запасе
Дукла ББ
ДАК 1904
36
Michal Trnovský
ВР
3
Bernard Petrak
ЦЗ
25
Ivan Anokye Mensah
ЦЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
Главный тренер
Марек Базик
30
Vasilios Kaltsas
ВР
47
Filip Raska
ЦЗ
13
Levente Bősze
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
10
Аммар Рамадан
АП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Остались в запасе
36
Michal Trnovský
ВР
3
Bernard Petrak
ЦЗ
25
Ivan Anokye Mensah
ЦЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
Остались в запасе
30
Vasilios Kaltsas
ВР
47
Filip Raska
ЦЗ
13
Levente Bősze
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
10
Аммар Рамадан
АП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Статистика матча Дукла ББ - ДАК 1904
1
1
Всего ударов по воротам
9
23
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
3
11
Офсайды
0
2
Количество передач
320
485
Сейвы
4
0
Точность передач %
70
83
Удары мимо ворот
5
13
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
7
16
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 17 тур
ДАК 1904
- : -
06.12.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
SNP Stadion, Banska Bystrica
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