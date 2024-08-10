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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Кошице - Железьярне Подбрезова
Кошице - Железьярне Подбрезова: обзор матча 10 августа 2024
Кошице
10.08.2024, суббота, 21:30
Словакия. Найк Лига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Железьярне Подбрезова
4'
Ж. Медведь
29'
Ж. Медведь
38'
G. Niarchos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кошице - Железьярне Подбрезова
Замена
N. Innocenti
️️️️
J. Jakubko
89'
Желтая карточка
Z. Jones
85'
Замена
Z. Jones
️️️️
M. Faško
83'
Замена
P. Varga
️️️️
D. Gallovic
77'
74'
Замена
F. Appiah
️️️️
R. Galčík
Желтая карточка
Я. Кривяк
63'
59'
Замена
D. Depetris
️️️️
D. Smekal
ГОЛ! 3:0!
G. Niarchos
38'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Медведь
Пас отдал
M. Faško
29'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Медведь
Пас отдал
Л. Фабиш
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кошице
31
David Sipos
ВР
24
Доминик Кружляк
ЦЗ
20
Ян Кривяк
ЦЗ
5
Jakub Jakubko
ЦЗ
21
Лукаш Фабиш
ПЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
8
David Gallovic
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
55
Жан Медведь
ЦФ
7
Giannis Niarchos
ЦФ
25
M. Zsigmund
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Железьярне Подбрезова
28
Adam Danko
ВР
5
Mário Mrva
ЦЗ
24
Кристиан Кострна
ПЗ
14
Ridwan Sanusi
ЦП
13
Vincent Chyla
ЦП
19
Martin Talakov
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
30
Roland Galčík
ЦФ
14
Кайоде Салиман
ЦФ
4
Matej Oravec
ЦФ
14
Аласана Йираджанг
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
Кошице
22
Matúš Kira
ВР
21
Daniel Magda
ЦЗ
15
Miroslav Sovič
ЦП
66
Péter Varga
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
90
Nassim Innocenti
ЦФ
10
Zyen Jones
ЦФ
17
D. Takac
ЦФ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
Железьярне Подбрезова
3
Filip Mielke
ЦЗ
20
Frank Appiah
ЦП
25
Šimon Faško
ЦП
8
Ondrej Deml
ЦП
14
Matej Grešák
ЦП
22
David Depetris
ЦФ
17
Peter Juritka
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
4-2-4
31
24
Кружляк
20
Кривяк
5
21
Фабиш
22
8
23
25
7
55
Медведь
2-4-4
28
24
Кострна
5
13
19
9
14
14
Йираджанг
4
14
Салиман
30
8
66
66
8
5
90
90
5
23
10
10
23
30
20
20
30
9
22
22
9
Остались в запасе
Кошице
Железьярне Подбрезова
22
Matúš Kira
ВР
21
Daniel Magda
ЦЗ
15
Miroslav Sovič
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
17
D. Takac
ЦФ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
3
Filip Mielke
ЦЗ
25
Šimon Faško
ЦП
8
Ondrej Deml
ЦП
14
Matej Grešák
ЦП
17
Peter Juritka
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
Остались в запасе
22
Matúš Kira
ВР
21
Daniel Magda
ЦЗ
15
Miroslav Sovič
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
17
D. Takac
ЦФ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
Остались в запасе
3
Filip Mielke
ЦЗ
25
Šimon Faško
ЦП
8
Ondrej Deml
ЦП
14
Matej Grešák
ЦП
17
Peter Juritka
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Главный тренер
Владимир Чифраник
Статистика матча Кошице - Железьярне Подбрезова
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кошице
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Информация о матче
Главный судья:
Peter Kralovic, Slovakia
Стадион:
Футбольная арена Кошице
Новости команд
Все
Кошице
Железьярне Подбрезова
«Неман» – «Кошице»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
2025.07.31 19:50
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2025.07.31 08:13
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2025.07.24 19:50
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Игроки молодежки «Зенита» Андреев и Иванов перешли в «Кошице»
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2025.07.31 19:50
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2025.07.31 08:13
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2025.07.24 19:50
«Кошице» может стать фарм-клубом «Зенита»
2017.06.02 10:42
6
Игроки молодежки «Зенита» Андреев и Иванов перешли в «Кошице»
2016.09.06 14:05
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