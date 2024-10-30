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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Спартак Тр - Комарно
Спартак Тр - Комарно: обзор матча 30 октября 2024
Спартак Тр
30.10.2024, среда, 20:00
Словакия. Найк Лига, 3 тур
3 : 2
Завершен
Комарно
4'
Р. Прохазка
81'
К. Офори
84'
М. Дуриш
20'
J. Sylvestr
36'
C. Bayemi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак Тр - Комарно
Замена
M. Šulek
️️️️
К. Офори
88'
88'
Замена
G. Toth
️️️️
T. Diviš
88'
Замена
Н. Спалек
️️️️
G. Ganbayar
ГОЛ! 3:2!
М. Дуриш
Пас отдал
Р. Прохазка
84'
83'
Желтая карточка
T. Diviš
ГОЛ! 2:2!
К. Офори
Пас отдал
М. Дуриш
81'
Желтая карточка
Р. Прохазка
79'
75'
Замена
T. Nemeth
️️️️
C. Bayemi
Замена
Р. Пич
️️️️
Л. Холик
69'
68'
Замена
V. Sliacky
️️️️
N. Tamás
68'
Замена
J. Špyrka
️️️️
D. Ožvolda
61'
Желтая карточка
J. Sylvestr
52'
Желтая карточка
G. Ganbayar
Замена
М. Микович
️️️️
T. Nikolaou
46'
Замена
P. Azango
️️️️
М. Кратохвил
46'
36'
ГОЛ! 1:2!
C. Bayemi
Пас отдал
G. Ganbayar
20'
ГОЛ! 1:1!
J. Sylvestr
ГОЛ! 1:0!
Р. Прохазка
Пас отдал
Л. Холик
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Тр
23
Жига Фрелих
ВР
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
80
Адриан Зеликович
ОП
52
Эрик Сабо
ЦП
6
Роман Прохазка
(К)
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
23
Эрик Даниэль
ПВ
57
Михал Дуриш
ЦФ
97
Келвин Офори
ЦФ
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Комарно
14
Tobiáš Diviš
ЦЗ
24
Ondřej Rudzan
ЦЗ
5
Dominik Špiriak
ЦЗ
8
Šimon Šmehyl
(К)
ЦЗ
6
Dan Ožvolda
ЦП
12
Dominik Zak
ЦП
1
Jakub Trefil
ЦФ
7
Ganbold Ganbayar
ЦФ
9
Jakub Sylvestr
ЦФ
17
Christian Bayemi
ЦФ
22
Nándor Tamás
ЦФ
Главный тренер
Микулас Радваный
Спартак Тр
72
Martin Vantruba
ВР
29
Мартин Микович
ЛЗ
18
Martin Šulek
ЦЗ
20
Filip Trello
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
11
Philip Azango
ЦФ
7
Роберт Пич
ЦФ
22
David Bukovsky
ЦФ
Комарно
32
Matúš Chropovský
ВР
21
Róbert Pillár
ЦЗ
97
Николас Спалек
ЦП
7
Jozef Pastorek
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
10
Tamas Nemeth
ЦП
9
Gabor Toth
ЦФ
20
Jozef Špyrka
ЦФ
93
Viktor Sliacky
ЦФ
2-1-3-1-3
23
Фрелих
13
4
Холик
80
Зеликович
52
Сабо
6
Прохазка
27
Кратохвил
23
Даниэль
12
97
Офори
57
Дуриш
4-2-5
24
5
8
14
6
12
1
22
17
9
7
12
29
Микович
29
Микович
12
97
Офори
18
18
97
Офори
27
Кратохвил
11
11
27
Кратохвил
4
Холик
7
Пич
7
Пич
4
Холик
7
97
Спалек
97
Спалек
7
17
10
10
17
14
9
9
14
6
20
20
6
22
93
93
22
Остались в запасе
Спартак Тр
Комарно
72
Martin Vantruba
ВР
20
Filip Trello
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
22
David Bukovsky
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
32
Matúš Chropovský
ВР
21
Róbert Pillár
ЦЗ
7
Jozef Pastorek
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
Главный тренер
Микулас Радваный
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
20
Filip Trello
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
22
David Bukovsky
ЦФ
Остались в запасе
32
Matúš Chropovský
ВР
21
Róbert Pillár
ЦЗ
7
Jozef Pastorek
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
Главный тренер
Михал Гаспарик
Главный тренер
Микулас Радваный
Статистика матча Спартак Тр - Комарно
1
3
Всего ударов по воротам
23
21
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
8
Нарушения
13
14
Офсайды
2
0
Количество передач
444
309
Сейвы
1
6
Точность передач %
79
71
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
7
12
Удары из пределов штрафной
16
16
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Комарно
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Информация о матче
Главный судья:
Erik Gemzicky, Slovakia
Стадион:
Антон Малатински
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