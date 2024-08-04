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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Земплин Михаловце - Спартак Тр
Земплин Михаловце - Спартак Тр: обзор матча 04 августа 2024
Земплин Михаловце
04.08.2024, воскресенье, 19:00
Словакия. Найк Лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Спартак Тр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Земплин Михаловце - Спартак Тр
Замена
E. Pačinda
️️️️
M. Marcin
83'
81'
Замена
Э. Даниэль
️️️️
Р. Пич
Замена
A. Musa Zubairu
️️️️
I. Žofčák
77'
Замена
D. Petrík
️️️️
U. Adekunle Issa
77'
76'
Желтая карточка
Р. Прохазка
66'
Желтая карточка
С. Коса
66'
Замена
Я. Паур
️️️️
М. Дуриш
61'
Желтая карточка
Л. Холик
Желтая карточка
U. Adekunle Issa
54'
46'
Замена
F. Bainović
️️️️
M. Corryn
46'
Замена
H. Ahl
️️️️
P. Azango
39'
Замена
M. Ujlaky
️️️️
Ф. Твардзик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Земплин Михаловце
1
Patrik Lukáč
ВР
8
Lukáš Šimko
ЦЗ
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
12
Franck Bahi
ЦЗ
9
Matúš Marcin
ЦП
6
Yushi Shimamura
ЦП
10
Igor Žofčák
(К)
ЦП
29
Enzo Arevalo
ЦП
7
Usman Adekunle Issa
ЦП
93
Gino Van Kessel
ЦФ
66
Martin Bednár
ЦФ
Главный тренер
Антон Солтис
Спартак Тр
23
Жига Фрелих
ВР
29
Мартин Микович
ЛЗ
26
Себастьян Коса
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
80
Адриан Зеликович
ОП
33
Филип Твардзик
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
6
Роман Прохазка
(К)
ЦП
11
Philip Azango
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
7
Роберт Пич
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Земплин Михаловце
23
Ivan Tyurin
ВР
30
Christos Makrygiannis
ЦЗ
55
Artúr Musák
ЦП
19
Dávid Petrík
ЦП
21
Samuel Ramos
ЦП
4
Abdul Musa Zubairu
ЦП
11
Erik Pačinda
ЦФ
Спартак Тр
31
Dobrivoj Rusov
ВР
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
5
Miha Kompan Breznik
ЦЗ
25
Filip Bainović
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
23
Эрик Даниэль
ПВ
17
Якуб Паур
ЦФ
3-5-2
1
8
13
Тарадуда
12
6
10
29
7
9
66
93
3-1-3-3
23
Фрелих
4
Холик
26
Коса
29
Микович
80
Зеликович
33
Твардзик
6
6
Прохазка
7
Пич
57
Дуриш
11
7
19
19
7
10
4
4
10
9
11
11
9
33
Твардзик
13
13
33
Твардзик
6
25
25
6
11
16
16
11
7
Пич
23
Даниэль
23
Даниэль
7
Пич
57
Дуриш
17
Паур
17
Паур
57
Дуриш
Остались в запасе
Земплин Михаловце
Спартак Тр
23
Ivan Tyurin
ВР
30
Christos Makrygiannis
ЦЗ
55
Artúr Musák
ЦП
21
Samuel Ramos
ЦП
Главный тренер
Антон Солтис
31
Dobrivoj Rusov
ВР
5
Miha Kompan Breznik
ЦЗ
6
Patrick Karhan
ЦП
Главный тренер
Михал Гаспарик
Остались в запасе
23
Ivan Tyurin
ВР
30
Christos Makrygiannis
ЦЗ
55
Artúr Musák
ЦП
21
Samuel Ramos
ЦП
Остались в запасе
31
Dobrivoj Rusov
ВР
5
Miha Kompan Breznik
ЦЗ
6
Patrick Karhan
ЦП
Главный тренер
Антон Солтис
Главный тренер
Михал Гаспарик
Статистика матча Земплин Михаловце - Спартак Тр
1
3
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
15
18
Офсайды
5
0
Количество передач
380
390
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Матчи команд
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
- : -
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Земплин Михаловце
1 : 1
18.10.2026
Кошице
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Matej Choren, Slovakia
Стадион:
Mestsky futbalovy stadion Michalovce, Michalovce
Новости команд
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Земплин Михаловце
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