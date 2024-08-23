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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Аль-Вахда - Аджман Клуб
Аль-Вахда - Аджман Клуб: обзор матча 23 августа 2024
Аль-Вахда
23.08.2024, пятница, 17:00
ОАЭ. Про Лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Аджман Клуб
86'
M. Kosanović (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Вахда - Аджман Клуб
90'
+6
Пенальти не реализован!
W. Azarou
Замена
A. Jawar
️️️️
Х. Эркинов
88'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
M. Kosanović
86'
Замена
Б. Фолья
️️️️
G. Muniz
67'
Замена
L. Wamba
️️️️
О. Хрибин
67'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Вахда
36
Zayed Ahmed
ВР
5
Alaeddine Zouhir
ЦЗ
15
Saša Ivković
ЦЗ
3
Lucas Pimenta
ЦЗ
16
Gianluca Muniz
ЦЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
12
Али Салмин
ОП
19
Rúben Amaral
ЦП
10
Ахмад Нуроллахи
(К)
ЦП
70
Омар Хрибин
ЦФ
7
Филип Отеле
ЦФ
Аджман Клуб
81
Ali Al Hosani
(К)
ВР
16
Aleksandar Vasiljević
ЦЗ
14
Fradj Ben Njima
ЦЗ
15
Miloš Kosanović
ЦЗ
28
Saoud Saeed
ЦЗ
57
Isam Faiz
ЦП
10
Haykeul Chikhaoui
ЦП
26
Bilal Abdullah
ЦП
37
Aymane El Hassouni
ЦФ
9
Walid Azarou
ЦФ
7
Junior Flemmings
ЦФ
Главный тренер
Горан Туфегджич
Аль-Вахда
50
Rashid Ali
ВР
68
Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi
ЦЗ
2
Mansour Saleh
ЦЗ
64
Rashed Issam
ЦЗ
30
Favour Inyeka Ogbu
ЦЗ
23
Бернарду Фолья
ЦП
26
Ahmed Jawar
ЦП
16
Abdullah Ahmed
ЦП
90
Saud Al Naqbi
ЦФ
42
Leonel Wamba
ЦФ
Аджман Клуб
30
Yousuf Ahmed
ВР
3
Abdullah Al Junaibi
ЦЗ
21
Waleed Al Yammahi
ЦЗ
8
Mohamed Ismael
ЦЗ
12
Mohammad Nasser
ЦЗ
17
Saif Rashid
ЦП
67
Anas Mittache
ЦП
20
Hassan Ibrahim Saqer
ЦП
90
Obaid Al Zaabi
ЦП
11
Abdulla Abdelaziz
ЦП
19
Rocky Marciano
ЦФ
99
Victor Henrique
ЦФ
4-1-2-1-2
36
5
3
16
15
12
Салмин
19
10
Нуроллахи
11
Эркинов
7
Отеле
70
Хрибин
4-3-3
81
14
15
28
16
57
10
26
7
9
37
Хамад
30
30
Хамад
16
23
Фолья
23
Фолья
16
11
Эркинов
26
26
11
Эркинов
70
Хрибин
42
42
70
Хрибин
8
8
Остались в запасе
Аль-Вахда
Аджман Клуб
50
Rashid Ali
ВР
68
Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi
ЦЗ
2
Mansour Saleh
ЦЗ
64
Rashed Issam
ЦЗ
16
Abdullah Ahmed
ЦП
90
Saud Al Naqbi
ЦФ
30
Yousuf Ahmed
ВР
3
Abdullah Al Junaibi
ЦЗ
21
Waleed Al Yammahi
ЦЗ
12
Mohammad Nasser
ЦЗ
17
Saif Rashid
ЦП
67
Anas Mittache
ЦП
20
Hassan Ibrahim Saqer
ЦП
90
Obaid Al Zaabi
ЦП
11
Abdulla Abdelaziz
ЦП
19
Rocky Marciano
ЦФ
99
Victor Henrique
ЦФ
Главный тренер
Горан Туфегджич
Остались в запасе
50
Rashid Ali
ВР
68
Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi
ЦЗ
2
Mansour Saleh
ЦЗ
64
Rashed Issam
ЦЗ
16
Abdullah Ahmed
ЦП
90
Saud Al Naqbi
ЦФ
Остались в запасе
30
Yousuf Ahmed
ВР
3
Abdullah Al Junaibi
ЦЗ
21
Waleed Al Yammahi
ЦЗ
12
Mohammad Nasser
ЦЗ
17
Saif Rashid
ЦП
67
Anas Mittache
ЦП
20
Hassan Ibrahim Saqer
ЦП
90
Obaid Al Zaabi
ЦП
11
Abdulla Abdelaziz
ЦП
19
Rocky Marciano
ЦФ
99
Victor Henrique
ЦФ
Главный тренер
Горан Туфегджич
Статистика матча Аль-Вахда - Аджман Клуб
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
7
Нарушения
9
12
Офсайды
1
1
Количество передач
436
343
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
1
8
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Вахда
- : -
03.12.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Юнайтед ФК
1 : 1
21.11.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Вахда
0 : 0
08.11.2026
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Хаур-Факкан
2 : 3
18.10.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Вахда
1 : 0
11.09.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Зафра
0 : 1
06.09.2026
Аль-Вахда
Аджман Клуб
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аджман Клуб
- : -
04.12.2026
Юнайтед ФК
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Шабаб Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аджман Клуб
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аджман Клуб
1 : 1
08.11.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аджман Клуб
1 : 3
18.10.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аджман Клуб
2 : 3
11.09.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Наср
1 : 2
06.09.2026
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