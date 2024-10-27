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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Араби - Катар СК
Аль-Араби - Катар СК: обзор матча 27 октября 2024
Аль-Араби
27.10.2024, воскресенье, 20:30
Катар. Лига звезд, 8 тур
4 : 1
Завершен
Катар СК
15'
Ю. Мсакни
36'
Родри
43'
Я. Аль-Наймат
68'
Ю. Мсакни
63'
Я. Габер Абдусаллам (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Араби - Катар СК
90'
+2
Желтая карточка
А. Жабер
Замена
И. Лихаджи
️️️️
А. Фати
90'
Замена
A. Doozandeh
️️️️
М. Верратти
90'
Замена
Х. Алаа Алдин
️️️️
Ю. Мсакни
90'
Желтая карточка
А. Фати
89'
Желтая карточка
М. Верратти
88'
81'
Желтая карточка
S. Soria
Замена
L. Junior
️️️️
Родри
75'
ГОЛ! 4:1!
Ю. Мсакни
Пас отдал
Родри
68'
63'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Я. Габер Абдусаллам
Желтая карточка
Я. Габер Абдусаллам
61'
46'
Замена
S. Soria
️️️️
М. Таабуни
ГОЛ! 3:0!
Я. Аль-Наймат
Пас отдал
Родри
43'
Замена
Y. Muftah
️️️️
A. Marafee
37'
ГОЛ! 2:0!
Родри
Пас отдал
М. Верратти
36'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Мсакни
Пас отдал
Я. Аль-Наймат
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Араби
57
Махмуд Абунада
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
14
H. Mohammed
ЦЗ
8
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
21
Abdullah Marafee
(К)
ЦП
40
Юссеф Мсакни
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Ахмед Фати
ЦП
10
Родри
АП
11
Язан Аль-Наймат
ЦФ
Главный тренер
Энтони Хадсон
Катар СК
31
Motasem Majed Al Bustami
ВР
13
Бадр Банун
ЦЗ
20
Eisa Ahmad
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
88
Хави Мартинес
(К)
ОП
6
Атаа Жабер
ОП
25
Raoul Danzabe Sanda
ЦП
2
Nasir Baksh
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
11
Ахмед Абделькадер
АП
28
Ben Malango
ЦФ
Аль-Араби
31
Jasem Adel Al Hail
ВР
6
Мохамед Саид
ВР
13
Mohamed Alaaeldin
ЦЗ
19
A. Al Salati
ЦЗ
2
Yousuf Muftah
ЦЗ
90
Хассан Алаа Алдин
ЛВ
4
Abdulrahman Anad
ЦП
8
Ahmed Doozandeh
ЦП
6
Luiz Junior
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
24
A. Murisi
ЦФ
99
Rami Al Hamawendi
ЦФ
Катар СК
33
Adnan Ali Saleh
ВР
74
Sataa Abdul Naser Al Abbasi
ВР
4
Ibrahim Majid
ЦЗ
3
Ali Karami
ЦЗ
8
Omar Al Emadi
ЦП
6
Moataz Bostami
ЦП
27
Youssef Mohamed Ali
ЦП
99
Elyas Barimil
ЦП
29
Ali Ahmed Elgaili
ЦП
15
Abdallah Hussein Al Muftah
ЦФ
21
Jassim Ahmad
ЦФ
23
Sebastian Soria
ЦФ
4-4-1-1
57
Абунада
5
Кеддари
14
8
Абдусаллам
22
Диалло
21
6
Верратти
8
Фати
40
Мсакни
10
Родри
11
Аль-Наймат
3-2-2-2-1
31
13
Банун
20
11
Карлиньос
88
Мартинес
6
Жабер
25
2
10
Таабуни
11
Абделькадер
28
21
2
2
21
6
Верратти
8
8
6
Верратти
10
Родри
6
6
10
Родри
40
Мсакни
90
Алаа Алдин
90
Алаа Алдин
40
Мсакни
8
Фати
80
Лихаджи
80
Лихаджи
8
Фати
10
Таабуни
23
23
10
Таабуни
Остались в запасе
Аль-Араби
Катар СК
31
Jasem Adel Al Hail
ВР
6
Мохамед Саид
ВР
13
Mohamed Alaaeldin
ЦЗ
19
A. Al Salati
ЦЗ
4
Abdulrahman Anad
ЦП
24
A. Murisi
ЦФ
99
Rami Al Hamawendi
ЦФ
Главный тренер
Энтони Хадсон
33
Adnan Ali Saleh
ВР
74
Sataa Abdul Naser Al Abbasi
ВР
4
Ibrahim Majid
ЦЗ
3
Ali Karami
ЦЗ
8
Omar Al Emadi
ЦП
6
Moataz Bostami
ЦП
27
Youssef Mohamed Ali
ЦП
99
Elyas Barimil
ЦП
29
Ali Ahmed Elgaili
ЦП
15
Abdallah Hussein Al Muftah
ЦФ
21
Jassim Ahmad
ЦФ
Остались в запасе
31
Jasem Adel Al Hail
ВР
6
Мохамед Саид
ВР
13
Mohamed Alaaeldin
ЦЗ
19
A. Al Salati
ЦЗ
4
Abdulrahman Anad
ЦП
24
A. Murisi
ЦФ
99
Rami Al Hamawendi
ЦФ
Остались в запасе
33
Adnan Ali Saleh
ВР
74
Sataa Abdul Naser Al Abbasi
ВР
4
Ibrahim Majid
ЦЗ
3
Ali Karami
ЦЗ
8
Omar Al Emadi
ЦП
6
Moataz Bostami
ЦП
27
Youssef Mohamed Ali
ЦП
99
Elyas Barimil
ЦП
29
Ali Ahmed Elgaili
ЦП
15
Abdallah Hussein Al Muftah
ЦФ
21
Jassim Ahmad
ЦФ
Главный тренер
Энтони Хадсон
Статистика матча Аль-Араби - Катар СК
3
2
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
9
Нарушения
12
14
Офсайды
1
0
Количество передач
568
388
Сейвы
2
5
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
11
Матчи команд
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Шамаль
- : -
03.12.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 11 тур
Лусаил
2 : 0
27.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Гарафа
3 : 2
20.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Араби
2 : 2
06.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Араби
0 : 0
31.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Вакра
3 : 2
24.10.2026
Аль-Араби
Катар СК
Катар. Лига звезд, 11 тур
Катар СК
2 : 1
29.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Духаиль
1 : 2
20.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 9 тур
Лусаил
3 : 2
08.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Гарафа
2 : 0
30.10.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Шамаль
2 : 3
23.10.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Сайлия
2 : 2
17.10.2026
Катар СК
Информация о матче
Посещаемость:
2394
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Катар СК
Кимпембе перешел из «ПСЖ» в катарский клуб
2025.09.07 17:47
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1
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2025.02.18 00:36
7
Символическая сборная самых дорогих игроков за пределами топ-5 лиг Европы
2023.10.21 08:53
Верратти перешел в катарский клуб за 45 миллионов
2023.09.13 19:15
Чемпион Европы-2020 Верратти сменил клуб
2025.07.08 08:41
1
Почеттино назвал лучшего футболиста, с которым работал – это не Месси
2025.02.18 00:36
7
Символическая сборная самых дорогих игроков за пределами топ-5 лиг Европы
2023.10.21 08:53
Верратти перешел в катарский клуб за 45 миллионов
2023.09.13 19:15
Два игрока «ПСЖ» уходят в катарские клубы
2023.09.09 14:14
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2025.09.07 17:47
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2023.01.11 22:53
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