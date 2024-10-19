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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Шамаль - Аль-Араби
Аль-Шамаль - Аль-Араби: обзор матча 19 октября 2024
Аль-Шамаль
19.10.2024, суббота, 17:30
Катар. Лига звезд, 7 тур
5 : 2
Завершен
Аль-Араби
1'
Б. Бунеджах
21'
O. Rafik Mohamed
31'
O. Rafik Mohamed
45+2'
Б. Бунеджах
82'
Б. Бунеджах
7'
Х. Алаа Алдин
16'
Я. Аль-Наймат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Шамаль - Аль-Араби
Замена
F. Waad
️️️️
П. Сиссе
90'
+1
ГОЛ! 5:2!
Б. Бунеджах
82'
79'
Замена
Y. Muftah
️️️️
A. Marafee
Замена
F. Mohamed Azadi
️️️️
O. Rafik Mohamed
78'
Замена
Н. Слити
️️️️
Ю. Бельханда
78'
78'
Замена
R. Al Hamawendi
️️️️
Я. Аль-Наймат
68'
Желтая карточка
L. Junior
46'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Х. Алаа Алдин
46'
Замена
A. Doozandeh
️️️️
Я. Габер Абдусаллам
45'
+4
Желтая карточка
Я. Габер Абдусаллам
ГОЛ! 4:2!
Б. Бунеджах
Пас отдал
O. Rafik Mohamed
45'
+2
ГОЛ! 3:2!
O. Rafik Mohamed
31'
Желтая карточка
Б. Бунеджах
29'
ГОЛ! 2:2!
O. Rafik Mohamed
Пас отдал
Б. Бунеджах
21'
16'
ГОЛ! 1:2!
Я. Аль-Наймат
Пас отдал
H. Mohammed
7'
ГОЛ! 1:1!
Х. Алаа Алдин
Пас отдал
М. Верратти
ГОЛ! 1:0!
Б. Бунеджах
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шамаль
95
Babacar Seck
ВР
3
Younes El Hannach
ЦЗ
17
Mohamed Musa
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
3
Mohammed Al Naimi
ЦЗ
6
Омид Эбрахими
ОП
16
Abdulaziz Mohamd Hassan
ЦП
17
Мохамед Насер Аль-Манаи
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Omar Rafik Mohamed
ЦФ
11
Багдад Бунеджах
(К)
ЦФ
Главный тренер
Нуну Алмейда
Аль-Араби
31
Jasem Adel Al Hail
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
8
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
14
H. Mohammed
ЦЗ
90
Хассан Алаа Алдин
ЛВ
21
Abdullah Marafee
(К)
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
6
Luiz Junior
ЦП
10
Родри
АП
11
Язан Аль-Наймат
ЦФ
Главный тренер
Энтони Хадсон
Аль-Шамаль
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
30
Oumar Barry
ВР
47
Fahad Waad
ЦЗ
8
Talal Al-Shila
ЦЗ
11
Suhaib Gannan
ЦП
2
Mowafak Awad
ЦП
33
Ahmed Hagana
ЦП
22
Dokali Al Side
ЦП
19
Faisal Mohamed Azadi
ЦП
44
Mahdi Salem
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
9
Nasser Ibrahim
ЦП
Аль-Араби
57
Махмуд Абунада
ВР
6
Мохамед Саид
ВР
2
Yousuf Muftah
ЦЗ
19
A. Al Salati
ЦЗ
13
Mohamed Alaaeldin
ЦЗ
8
Ahmed Doozandeh
ЦП
4
Abdulrahman Anad
ЦП
34
João Pedro
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
24
A. Murisi
ЦФ
99
Rami Al Hamawendi
ЦФ
4-1-3-2
95
3
4
Сиссе
3
17
6
Эбрахими
16
17
Насер Аль-Манаи
20
Бельханда
11
Бунеджах
7
4-3-2-1
31
8
Абдусаллам
22
Диалло
14
5
Кеддари
21
6
Верратти
6
10
Родри
90
Алаа Алдин
11
Аль-Наймат
4
Сиссе
47
47
4
Сиссе
7
19
19
7
20
Бельханда
23
Слити
23
Слити
20
Бельханда
21
2
2
21
8
Абдусаллам
8
8
8
Абдусаллам
90
Алаа Алдин
80
Лихаджи
80
Лихаджи
90
Алаа Алдин
11
Аль-Наймат
99
99
11
Аль-Наймат
Остались в запасе
Аль-Шамаль
Аль-Араби
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
30
Oumar Barry
ВР
8
Talal Al-Shila
ЦЗ
11
Suhaib Gannan
ЦП
2
Mowafak Awad
ЦП
33
Ahmed Hagana
ЦП
22
Dokali Al Side
ЦП
44
Mahdi Salem
ЦП
9
Nasser Ibrahim
ЦП
Главный тренер
Нуну Алмейда
57
Махмуд Абунада
ВР
6
Мохамед Саид
ВР
19
A. Al Salati
ЦЗ
13
Mohamed Alaaeldin
ЦЗ
4
Abdulrahman Anad
ЦП
34
João Pedro
ЦП
24
A. Murisi
ЦФ
Главный тренер
Энтони Хадсон
Остались в запасе
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
30
Oumar Barry
ВР
8
Talal Al-Shila
ЦЗ
11
Suhaib Gannan
ЦП
2
Mowafak Awad
ЦП
33
Ahmed Hagana
ЦП
22
Dokali Al Side
ЦП
44
Mahdi Salem
ЦП
9
Nasser Ibrahim
ЦП
Остались в запасе
57
Махмуд Абунада
ВР
6
Мохамед Саид
ВР
19
A. Al Salati
ЦЗ
13
Mohamed Alaaeldin
ЦЗ
4
Abdulrahman Anad
ЦП
34
João Pedro
ЦП
24
A. Murisi
ЦФ
Главный тренер
Нуну Алмейда
Главный тренер
Энтони Хадсон
Статистика матча Аль-Шамаль - Аль-Араби
1
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
13
7
Офсайды
1
2
Количество передач
377
554
Сейвы
4
2
Точность передач %
85
90
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
2 : 2
29.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
2 : 2
29.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Ахли
1 : 1
19.11.2026
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Шамаль
5 : 0
07.11.2026
Аль-Сайлия
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Эстегляль
1 : 0
03.11.2026
Аль-Шамаль
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Шамаль
- : -
03.12.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 11 тур
Лусаил
2 : 0
27.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Гарафа
3 : 2
20.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Араби
2 : 2
06.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Араби
0 : 0
31.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Вакра
3 : 2
24.10.2026
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