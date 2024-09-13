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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Райян - Аль-Шахания
Аль-Райян - Аль-Шахания: обзор матча 13 сентября 2024
Аль-Райян
13.09.2024, пятница, 18:00
Катар. Лига звезд, 4 тур
4 : 2
Завершен
Аль-Шахания
5'
Трезеге
9'
Р. Гедес
15'
Ж. де Сар
45+4'
Р. Гедес
90'
M. Abu Shanab
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Райян - Аль-Шахания
Желтая карточка
A. Al Minhali
90'
+6
90'
ГОЛ! 4:1!
M. Abu Shanab
Пас отдал
M. Jalal
Замена
A. Qadry
️️️️
А. Абдулазиз
89'
88'
Замена
M. Abu Shanab
️️️️
Ф. Антонуччи
Замена
A. Al Minhali
️️️️
А. Ахмед
82'
Замена
А. Аль-Рави
️️️️
Т. Мендес
82'
80'
Желтая карточка
M. Jalal
Замена
M. Surag
️️️️
Трезеге
74'
73'
Замена
M. Jalal
️️️️
Н. Аль-Хадрами
Желтая карточка
Трезеге
62'
Желтая карточка
Ж. де Сар
54'
ГОЛ! 4:0!
Р. Гедес
Пас отдал
Трезеге
45'
+4
41'
Замена
M. Sayyar
️️️️
М. Муниеса
35'
Желтая карточка
A. Al Amri
ГОЛ! 3:0!
Ж. де Сар
Пас отдал
Трезеге
15'
ГОЛ! 2:0!
Р. Гедес
Пас отдал
А. Абдулазиз
9'
ГОЛ! 1:0!
Трезеге
Пас отдал
Р. Гедес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Райян
23
Sami Habib
ВР
13
Андре Амару
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
10
Роджер Гедес
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
18
Adel Bader Musa
ЦП
3
Азем Ахмед
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
6
Атем Абдулазиз
(К)
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Аль-Шахания
99
Шехаб Эллети
ВР
66
Mohammed Ibrahim
ЦЗ
5
Марк Муниеса
(К)
ЦЗ
32
A. Al Amri
ЦЗ
30
Moaz Elwadia
ЦП
11
Lotfi Madjer
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
АП
10
Франческо Антонуччи
АП
20
Наиф Аль-Хадрами
ПВ
11
Alhassan Koroma
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
Главный тренер
Альваро Мехия
Аль-Райян
35
Sami Mazen Dauleh
ВР
1
Fahad Baker
ВР
12
Ahmed Al Minhali
ЦЗ
55
Мохаммед Салех
ЦЗ
20
Амид Мхагна
ЦЗ
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
21
Mohamed Surag
ЦП
25
Mostafa Abouelela
ЦП
32
Khaled Muftah
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
19
Ахмед Аль-Рави
ЦФ
Аль-Шахания
77
Majed Khalaf
ВР
16
Mohamed Abdallah
ВР
66
Ali Mohammad Bazmandegan
ЦЗ
6
Mustafa Jalal
ЦЗ
3
Bandar Badr Naser
ЦП
15
Ebrahim Abdo
ЦП
4
M. Sayyar
ЦП
7
Abdulrahman Mussed
ЦП
11
Abdulaziz Al-Yahri
ЦФ
21
M. Abu Shanab
ЦФ
18
Jaime Rubio
ЦФ
2-1-4-3
23
13
Амару
5
Гарсия
23
Мендес
18
4
де Сар
6
Абдулазиз
3
Ахмед
10
Гедес
7
Трезеге
11
Перейра
3-2-3-2
99
Эллети
66
5
Муниеса
32
30
11
20
Аль-Хадрами
10
Антонуччи
9
ван Амерсфорт
22
11
3
Ахмед
12
12
3
Ахмед
7
Трезеге
21
21
7
Трезеге
6
Абдулазиз
20
20
6
Абдулазиз
23
Мендес
19
Аль-Рави
19
Аль-Рави
23
Мендес
20
Аль-Хадрами
6
6
20
Аль-Хадрами
5
Муниеса
4
4
5
Муниеса
10
Антонуччи
21
21
10
Антонуччи
Остались в запасе
Аль-Райян
Аль-Шахания
35
Sami Mazen Dauleh
ВР
1
Fahad Baker
ВР
55
Мохаммед Салех
ЦЗ
20
Амид Мхагна
ЦЗ
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
25
Mostafa Abouelela
ЦП
32
Khaled Muftah
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
77
Majed Khalaf
ВР
16
Mohamed Abdallah
ВР
66
Ali Mohammad Bazmandegan
ЦЗ
3
Bandar Badr Naser
ЦП
15
Ebrahim Abdo
ЦП
7
Abdulrahman Mussed
ЦП
11
Abdulaziz Al-Yahri
ЦФ
18
Jaime Rubio
ЦФ
Главный тренер
Альваро Мехия
Остались в запасе
35
Sami Mazen Dauleh
ВР
1
Fahad Baker
ВР
55
Мохаммед Салех
ЦЗ
20
Амид Мхагна
ЦЗ
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
25
Mostafa Abouelela
ЦП
32
Khaled Muftah
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Остались в запасе
77
Majed Khalaf
ВР
16
Mohamed Abdallah
ВР
66
Ali Mohammad Bazmandegan
ЦЗ
3
Bandar Badr Naser
ЦП
15
Ebrahim Abdo
ЦП
7
Abdulrahman Mussed
ЦП
11
Abdulaziz Al-Yahri
ЦФ
18
Jaime Rubio
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Альваро Мехия
Статистика матча Аль-Райян - Аль-Шахания
3
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
11
Офсайды
3
2
Количество передач
460
513
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
- : -
29.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Шахания
3 : 5
21.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Араби
0 : 0
31.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Сайлия
1 : 6
23.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Гарафа
0 : 0
18.10.2026
Аль-Райян
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 11 тур
Катар СК
- : -
29.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Шахания
3 : 5
21.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Вакра
0 : 3
06.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Шахания
1 : 2
30.10.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Шахания
0 : 4
22.10.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Шахания
0 : 6
16.10.2026
Аль-Араби
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