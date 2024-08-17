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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Араби - Аль-Вакра
Аль-Араби - Аль-Вакра: обзор матча 17 августа 2024
Аль-Араби
17.08.2024, суббота, 20:30
Катар. Лига звезд, 2 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Вакра
77'
О. Аль-Сома
58'
Л. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Араби - Аль-Вакра
90'
Замена
M. Khaled
️️️️
Рикарду
Замена
A. Doozandeh
️️️️
А. Аль-Аелдин
87'
83'
Желтая карточка
А. Хассан
ГОЛ! 1:1!
О. Аль-Сома
Пас отдал
И. Лихаджи
77'
Замена
️️️️
H. Mohammed
77'
Замена
О. Аль-Сома
️️️️
Ю. Мсакни
68'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
A. Marafee
68'
Замена
Х. Алаа Алдин
️️️️
L. Junior
68'
67'
Желтая карточка
N. Irfan
58'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мендес
Пас отдал
А. Шольц
Желтая карточка
М. Верратти
45'
Желтая карточка
H. Mohammed
30'
Желтая карточка
Я. Габер Абдусаллам
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Араби
31
Jasem Adel Al Hail
ВР
8
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
14
H. Mohammed
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
13
Mohamed Alaaeldin
ЦЗ
40
Юссеф Мсакни
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
6
Luiz Junior
ЦП
21
Abdullah Marafee
(К)
ЦП
8
Ахмед Фати
ЦП
Главный тренер
Юнес Али
Аль-Вакра
1
Mohammed Al Bakri
ВР
24
Александр Шольц
ЦЗ
2
Лукас Мендес
(К)
ЦЗ
3
Абделькарим Хассан
ЦЗ
8
Хамди Фатхи
ОП
6
Omar Al-Asad
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
16
Nabil Irfan
ЦП
10
Рикарду
ЦФ
7
Ayoub Assal
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Аль-Араби
57
Махмуд Абунада
ВР
6
Мохамед Саид
ВР
19
A. Al Salati
ЦЗ
30
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
90
Хассан Алаа Алдин
ЛВ
4
Abdulrahman Anad
ЦП
8
Ahmed Doozandeh
ЦП
34
João Pedro
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
9
Омар Аль-Сома
ЦФ
24
A. Murisi
ЦФ
Аль-Вакра
67
Saoud Mubarak
ВР
15
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
14
Abdel Aziz Mitwali
ЦЗ
14
Tameem Al Muhaza
ЦЗ
4
Abdulrahman Juma
ЦЗ
21
Халид Мунир Мазид
ЛВ
45
Muhammad Taher Khan
ЦП
28
Yousef Elkhatib
ЦП
5
Ahmed Fadel
ЦП
19
Jassim Al Zarra
ЦП
70
Mohamed Khaled
ЦФ
20
Nasser Al Yazidi
ЦФ
3-2-5
31
14
22
Диалло
13
5
Кеддари
8
Абдусаллам
6
Верратти
6
21
8
Фати
40
Мсакни
3-1-3-3
1
24
Шольц
2
Мендес
3
Хассан
8
Фатхи
6
93
Лайдуни
16
10
Дала
7
10
Рикарду
Аль-Аелдин
8
8
Аль-Аелдин
30
Аль-Аелдин
30
Аль-Аелдин
6
90
Алаа Алдин
90
Алаа Алдин
6
21
80
Лихаджи
80
Лихаджи
21
40
Мсакни
9
Аль-Сома
9
Аль-Сома
40
Мсакни
10
Рикарду
70
70
10
Рикарду
Остались в запасе
Аль-Араби
Аль-Вакра
57
Махмуд Абунада
ВР
6
Мохамед Саид
ВР
19
A. Al Salati
ЦЗ
4
Abdulrahman Anad
ЦП
34
João Pedro
ЦП
24
A. Murisi
ЦФ
Главный тренер
Юнес Али
67
Saoud Mubarak
ВР
15
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
14
Abdel Aziz Mitwali
ЦЗ
14
Tameem Al Muhaza
ЦЗ
4
Abdulrahman Juma
ЦЗ
45
Muhammad Taher Khan
ЦП
28
Yousef Elkhatib
ЦП
5
Ahmed Fadel
ЦП
19
Jassim Al Zarra
ЦП
21
Халид Мунир Мазид
ЛВ
20
Nasser Al Yazidi
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
57
Махмуд Абунада
ВР
6
Мохамед Саид
ВР
19
A. Al Salati
ЦЗ
4
Abdulrahman Anad
ЦП
34
João Pedro
ЦП
24
A. Murisi
ЦФ
Остались в запасе
67
Saoud Mubarak
ВР
15
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
14
Abdel Aziz Mitwali
ЦЗ
14
Tameem Al Muhaza
ЦЗ
4
Abdulrahman Juma
ЦЗ
45
Muhammad Taher Khan
ЦП
28
Yousef Elkhatib
ЦП
5
Ahmed Fadel
ЦП
19
Jassim Al Zarra
ЦП
21
Халид Мунир Мазид
ЛВ
20
Nasser Al Yazidi
ЦФ
Главный тренер
Юнес Али
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Аль-Араби - Аль-Вакра
3
2
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
11
18
Офсайды
5
1
Количество передач
481
330
Сейвы
5
4
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Шамаль
- : -
03.12.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 11 тур
Лусаил
2 : 0
27.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Гарафа
3 : 2
20.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Араби
2 : 2
06.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Араби
0 : 0
31.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Вакра
3 : 2
24.10.2026
Аль-Араби
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 12 тур
Катар СК
- : -
05.12.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Вакра
1 : 0
28.11.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Вакра
2 : 3
21.11.2026
Аль-Сайлия
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Вакра
0 : 3
06.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
31.10.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Вакра
3 : 2
24.10.2026
Аль-Араби
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