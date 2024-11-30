Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Эрцгебирге - Ферль
Эрцгебирге - Ферль: обзор матча 30 ноября 2024
Эрцгебирге
30.11.2024, суббота, 16:00
Германия. Третья Лига, 16 тур
2 : 5
Завершен
Ферль
16'
O. Sijarić
42'
M. Bar
7'
Y. Otto
24'
D. Steczyk
44'
T. Gayret
90+3'
C. Onuoha
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эрцгебирге - Ферль
90'
+3
Желтая карточка
C. Onuoha
90'
+3
ГОЛ! 2:4!
C. Onuoha
Пас отдал
P. Kammerbauer
86'
Замена
C. Onuoha
️️️️
B. Taz
86'
Замена
Т. Келер
️️️️
F. Otto
Желтая карточка
M. Burghardt
82'
Замена
S. Nkansah
️️️️
B. Tashchy
79'
74'
Желтая карточка
T. Gayret
Красная карточка
M. Stefaniak
74'
65'
Желтая карточка
B. Taz
Замена
S. Seitz
️️️️
O. Sijarić
63'
Замена
Д. Фабиш
️️️️
E. Majetschak
63'
62'
Желтая карточка
Y. Otto
59'
Замена
Ю. Старк
️️️️
D. Steczyk
46'
Желтая карточка
L. Lokotsch
Замена
M. Burghardt
️️️️
P. Fallmann
46'
Замена
N. Vukančić
️️️️
K. Jakob
46'
44'
ГОЛ! 2:3!
T. Gayret
ГОЛ! 2:2!
M. Bar
Пас отдал
B. Tashchy
42'
24'
ГОЛ! 1:2!
D. Steczyk
Пас отдал
P. Kammerbauer
ГОЛ! 1:1!
O. Sijarić
Пас отдал
M. Bar
16'
7'
ГОЛ! 0:1!
Y. Otto
Пас отдал
N. Kijewski
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрцгебирге
1
Martin Männel
ВР
28
Pascal Fallmann
ЦЗ
46
Tim Hoffmann
ЦЗ
23
Anthony Barylla
ЦЗ
26
Kilian Jakob
ЦЗ
45
Omar Sijarić
ЦП
13
E. Majetschak
ЦФ
20
Mirnes Pepic
ЦФ
14
Borys Tashchy
ЦФ
34
Marvin Stefaniak
ЦФ
15
M. Bar
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Ферль
1
Филипп Шульце
ВР
3
Фабио Грубер
ЦЗ
20
Fynn Otto
ЦЗ
10
Berkan Taz
ЦП
30
Timur Gayret
ЦП
11
D. Steczyk
ЦФ
13
Lars Lokotsch
ЦФ
6
Tom Baack
ЦФ
17
Yari Otto
ЦФ
19
N. Kijewski
ЦФ
31
Patrick Kammerbauer
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Эрцгебирге
25
Тим Кипс
ВР
14
Niko Vukančić
ЦЗ
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
21
Maxim Burghardt
ЦЗ
7
Sean Seitz
ЦП
20
Джона Фабиш
ЦП
18
William Kallenbach
ЦФ
9
Ricky Bornschein
ЦФ
Ферль
32
Fabian Pekruhl
ВР
4
Daniel Mikić
ЦЗ
28
Max Scholze
ЦЗ
24
Michel Stöcker
ЦЗ
13
Тим Келер
ЦЗ
31
Konstantin Gerhardt
ЦП
17
Юлиан Старк
ЦП
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
70
Chilohem Onuoha
ЦФ
4-1-5
1
28
23
26
46
45
20
15
34
14
13
2-2-5
1
Шульце
3
Грубер
20
10
30
13
31
19
17
6
26
14
14
26
14
24
24
14
28
21
21
28
45
7
7
45
13
20
Фабиш
20
Фабиш
13
20
13
Келер
13
Келер
20
11
17
Старк
17
Старк
11
10
70
70
10
Остались в запасе
Эрцгебирге
Ферль
25
Тим Кипс
ВР
18
William Kallenbach
ЦФ
9
Ricky Bornschein
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
32
Fabian Pekruhl
ВР
4
Daniel Mikić
ЦЗ
28
Max Scholze
ЦЗ
24
Michel Stöcker
ЦЗ
31
Konstantin Gerhardt
ЦП
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Остались в запасе
25
Тим Кипс
ВР
18
William Kallenbach
ЦФ
9
Ricky Bornschein
ЦФ
Остались в запасе
32
Fabian Pekruhl
ВР
4
Daniel Mikić
ЦЗ
28
Max Scholze
ЦЗ
24
Michel Stöcker
ЦЗ
31
Konstantin Gerhardt
ЦП
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Главный тренер
Александер Энде
Статистика матча Эрцгебирге - Ферль
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 38 тур
Швайнфурт 05
2 : 4
16.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
0 : 0
08.05.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ингольштадт
3 : 5
03.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 35 тур
Эрцгебирге
2 : 2
25.04.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 34 тур
Штутгарт II
2 : 2
19.04.2026
Эрцгебирге
Ферль
Германия. Третья Лига, 16 тур
Ферль
- : -
05.12.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Пройссен
0 : 0
28.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Информация о матче
Главный судья:
Felix Wagner, Germany
Стадион:
Эрцгебиргштадион
Новости команд
Все
Эрцгебирге
Ферль
«Эрцгебирге» из второй Бундеслиги летом отказался подписывать Шапи
2021.09.11 14:38
1
«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии
2020.05.08 00:28
2
Бывший клуб Тедеско ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус
2020.05.05 14:33
«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге»
2019.11.08 16:46
15
«Спартак» договорился о сотрудничестве с «Эрцгебирге». Москвичи будут отдавать игроков в аренду клубу из второй Бундеслиги
2019.10.15 13:33
25
«Эрцгебирге» из второй Бундеслиги летом отказался подписывать Шапи
2021.09.11 14:38
1
«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии
2020.05.08 00:28
2
Бывший клуб Тедеско ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус
2020.05.05 14:33
«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге»
2019.11.08 16:46
15
«Спартак» договорился о сотрудничестве с «Эрцгебирге». Москвичи будут отдавать игроков в аренду клубу из второй Бундеслиги
2019.10.15 13:33
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+