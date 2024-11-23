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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Алемания - Мюнхен 1860
Алемания - Мюнхен 1860: обзор матча 23 ноября 2024
Алемания
23.11.2024, суббота, 16:00
Германия. Третья Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Мюнхен 1860
11'
B. Baxter Bahn (П)
87'
П. Хобш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алемания - Мюнхен 1860
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Шуберт
89'
Желтая карточка
П. Хобш
89'
Желтая карточка
M. Wolfram
87'
ГОЛ! 1:1!
П. Хобш
Пас отдал
M. Wolfram
86'
Замена
L. Kwadwo
️️️️
F. Bähr
85'
Замена
M. Frey
️️️️
Т. Якобсен
84'
Желтая карточка
M. Schröter
Желтая карточка
L. Yarbrough
81'
Замена
N. Winter
️️️️
F. Heister
77'
Замена
Я. Румпф
️️️️
B. Baxter Bahn
77'
70'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
J. Guttau
70'
Замена
Р. Шифферль
️️️️
M. Reinthaler
Замена
C. Benschop
️️️️
A. Heinz
69'
65'
Желтая карточка
Т. Якобсен
Желтая карточка
F. Heister
63'
Замена
K. Goden
️️️️
A. Bakhat
62'
Желтая карточка
М. Йохнен
56'
46'
Замена
П. Хобш
️️️️
С. Козуки
45'
+1
Желтая карточка
T. Deniz
ГОЛ с пенальти! 1:0!
B. Baxter Bahn
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алемания
1
Марсель Йохнен
ВР
15
Mika Timothy Hanraths
ЦЗ
23
Soufian El-Faouzi
ЦП
19
Florian Heister
ЦФ
8
Bentley Baxter Bahn
ЦФ
5
Saša Strujić
ЦФ
18
Anas Bakhat
ЦФ
21
Anton Heinz
ЦФ
7
Lukas Scepanik
ЦФ
25
Lamar Yarbrough
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Мюнхен 1860
1
Marco Hiller
ВР
4
Jesper Verlaat
ЦЗ
16
Max Reinthaler
ЦЗ
39
Florian Bähr
ЦЗ
17
Morris Schröter
ЦЗ
2
Lukas Reich
ЦЗ
5
Торе Якобсен
ОП
36
Tunay Deniz
ЦП
17
Julian Guttau
ЦП
41
Соичиро Козуки
ПВ
30
Maximilian Wolfram
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Алемания
23
Элиас Берднер
ВР
4
Felix Meyer
ЦЗ
11
Kevin Goden
ЦЗ
30
Nils Winter
ЦЗ
13
Ян-Лука Румпф
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
20
Leandro Putaro
ЦФ
35
Charlison Benschop
ЦФ
22
Thilo Topken
ЦФ
Мюнхен 1860
11
Rene Vollath
ВР
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
18
Tim Kloss
ЦП
2
Tim Danhof
ЦФ
21
Leroy Kwadwo
ЦФ
37
Marlon Frey
ЦФ
34
Патрик Хобш
ЦФ
27
Raphael Ott
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
1-1-5
1
Йохнен
15
23
18
25
7
21
5
3-3-2-1-1
1
39
17
2
4
5
Якобсен
16
36
17
41
Козуки
30
18
11
11
18
19
30
30
19
8
13
Румпф
13
Румпф
8
21
35
35
21
16
37
Шифферль
37
Шифферль
16
39
21
21
39
5
Якобсен
37
37
5
Якобсен
41
Козуки
34
Хобш
34
Хобш
41
Козуки
17
10
Шуберт
10
Шуберт
17
Остались в запасе
Алемания
Мюнхен 1860
23
Элиас Берднер
ВР
4
Felix Meyer
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
20
Leandro Putaro
ЦФ
22
Thilo Topken
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
11
Rene Vollath
ВР
18
Tim Kloss
ЦП
2
Tim Danhof
ЦФ
27
Raphael Ott
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Остались в запасе
23
Элиас Берднер
ВР
4
Felix Meyer
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
20
Leandro Putaro
ЦФ
22
Thilo Topken
ЦФ
Остались в запасе
11
Rene Vollath
ВР
18
Tim Kloss
ЦП
2
Tim Danhof
ЦФ
27
Raphael Ott
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Главный тренер
Маркус Каучински
Статистика матча Алемания - Мюнхен 1860
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Алемания
Германия. Третья Лига, 16 тур
Алемания
- : -
06.12.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Алемания
2 : 1
01.11.2026
Пройссен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Информация о матче
Главный судья:
Martin Wilke, Germany
Стадион:
Нью Тиволи
Посещаемость:
31579 из 32960 зрителей (95%)
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