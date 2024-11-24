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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Боруссия Дортмунд II - Эрцгебирге
Боруссия Дортмунд II - Эрцгебирге: обзор матча 24 ноября 2024
Боруссия Дортмунд II
24.11.2024, воскресенье, 21:30
Германия. Третья Лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Эрцгебирге
11'
К. Кэмпбелл
27'
Ю. Хеттвер
73'
Ю. Хеттвер
6'
K. Jakob
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Дортмунд II - Эрцгебирге
89'
Замена
M. Burghardt
️️️️
A. Barylla
Замена
Д. Кревсун
️️️️
Ю. Хеттвер
79'
75'
Замена
S. Seitz
️️️️
M. Stefaniak
75'
Замена
R. Bornschein
️️️️
B. Tashchy
ГОЛ! 3:1!
Ю. Хеттвер
Пас отдал
M. Eberwein
73'
Замена
B. Drakas
️️️️
J. Paulina
69'
65'
Замена
O. Sijarić
️️️️
A. Loune
65'
Замена
T. Hoffmann
️️️️
K. Jakob
Замена
R. Elongo-Yombo
️️️️
К. Кэмпбелл
60'
Желтая карточка
M. Eberwein
54'
48'
Желтая карточка
A. Loune
Желтая карточка
P. Göbel
45'
45'
Желтая карточка
M. Pepic
Пенальти не реализован!
M. Eberwein
34'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Хеттвер
Пас отдал
A. Foti
27'
ГОЛ! 1:1!
К. Кэмпбелл
Пас отдал
M. Eberwein
11'
6'
ГОЛ! 0:1!
K. Jakob
Пас отдал
A. Barylla
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Дортмунд II
1
Марсель Лотка
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
20
Niklas Jessen
ЦЗ
15
Ben Huning
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
20
Юлиан Хеттвер
ЦП
13
Franz Roggow
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
14
Michael Eberwein
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
27
Jordi Paulina
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
Эрцгебирге
1
Martin Männel
ВР
26
Kilian Jakob
ЦЗ
23
Anthony Barylla
ЦЗ
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
19
Linus Rosenlöcher
ЦЗ
30
Ali Loune
ЦП
15
M. Bar
ЦФ
14
Borys Tashchy
ЦФ
34
Marvin Stefaniak
ЦФ
20
Mirnes Pepic
ЦФ
13
E. Majetschak
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Боруссия Дортмунд II
31
Силас Острзински
ВР
39
Prince Aning
ЦЗ
18
Baran Mogultay
ЦЗ
17
Patrick Göbel
ЦЗ
5
David Lelle
ЦЗ
7
Данил Кревсун
ЦП
21
Felix Paschke
ЦП
39
Rodney Elongo-Yombo
ЦФ
27
Babis Drakas
ЦФ
Эрцгебирге
25
Тим Кипс
ВР
14
Niko Vukančić
ЦЗ
46
Tim Hoffmann
ЦЗ
21
Maxim Burghardt
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
7
Sean Seitz
ЦП
45
Omar Sijarić
ЦП
18
William Kallenbach
ЦФ
9
Ricky Bornschein
ЦФ
4-4-1-1
1
Лотка
66
Кабар
15
49
Люрс
20
20
Хеттвер
26
14
13
39
Кэмпбелл
27
4-1-5
1
23
24
19
26
30
15
13
20
34
14
20
Хеттвер
7
Кревсун
7
Кревсун
20
Хеттвер
39
Кэмпбелл
39
39
39
Кэмпбелл
27
27
27
27
26
46
46
26
23
21
21
23
34
7
7
34
30
45
45
30
14
9
9
14
Остались в запасе
Боруссия Дортмунд II
Эрцгебирге
31
Силас Острзински
ВР
39
Prince Aning
ЦЗ
18
Baran Mogultay
ЦЗ
17
Patrick Göbel
ЦЗ
5
David Lelle
ЦЗ
21
Felix Paschke
ЦП
Главный тренер
Ян Циммерман
25
Тим Кипс
ВР
14
Niko Vukančić
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
18
William Kallenbach
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Остались в запасе
31
Силас Острзински
ВР
39
Prince Aning
ЦЗ
18
Baran Mogultay
ЦЗ
17
Patrick Göbel
ЦЗ
5
David Lelle
ЦЗ
21
Felix Paschke
ЦП
Остались в запасе
25
Тим Кипс
ВР
14
Niko Vukančić
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
18
William Kallenbach
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
Главный тренер
Йенс Хартель
Статистика матча Боруссия Дортмунд II - Эрцгебирге
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Саарбрюккен
2 : 1
17.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 37 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 1
09.05.2025
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Веен
4 : 2
03.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Эрцгебирге
2 : 1
20.04.2025
Боруссия Дортмунд II
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 38 тур
Швайнфурт 05
2 : 4
16.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
0 : 0
08.05.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ингольштадт
3 : 5
03.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 35 тур
Эрцгебирге
2 : 2
25.04.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 34 тур
Штутгарт II
2 : 2
19.04.2026
Эрцгебирге
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Грунд
Стадион:
Stadion Rote Erde, Dortmund
Новости команд
Все
Боруссия Дортмунд II
Эрцгебирге
«Эрцгебирге» из второй Бундеслиги летом отказался подписывать Шапи
2021.09.11 14:38
1
«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии
2020.05.08 00:28
2
Бывший клуб Тедеско ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус
2020.05.05 14:33
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2019.11.08 16:46
15
«Спартак» договорился о сотрудничестве с «Эрцгебирге». Москвичи будут отдавать игроков в аренду клубу из второй Бундеслиги
2019.10.15 13:33
25
«Эрцгебирге» из второй Бундеслиги летом отказался подписывать Шапи
2021.09.11 14:38
1
«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии
2020.05.08 00:28
2
Бывший клуб Тедеско ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус
2020.05.05 14:33
«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге»
2019.11.08 16:46
15
«Спартак» договорился о сотрудничестве с «Эрцгебирге». Москвичи будут отдавать игроков в аренду клубу из второй Бундеслиги
2019.10.15 13:33
25
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