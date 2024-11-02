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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ингольштадт - Динамо Дрезден
Ингольштадт - Динамо Дрезден: обзор матча 02 ноября 2024
Ингольштадт
02.11.2024, суббота, 16:00
Германия. Третья Лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Дрезден
43'
М. Безушков
58'
J. Oehmichen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингольштадт - Динамо Дрезден
Желтая карточка
M. Costly
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
T. Kaspar Berger
85'
Замена
T. Kaspar Berger
️️️️
A. Casar
81'
Желтая карточка
J. H. Marx
Замена
M. Plath
️️️️
D. Kopacz
74'
Замена
B. Kanuric
️️️️
Y. Deichmann
69'
65'
Замена
J. H. Marx
️️️️
J. Sterner
65'
Замена
Ф. Хайзе
️️️️
S. Risch
58'
ГОЛ! 1:1!
J. Oehmichen
51'
Желтая карточка
V. Sapina
46'
Замена
L. Bünning
️️️️
C. Kammerknecht
46'
Замена
R. Meißner
️️️️
C. Daferner
ГОЛ! 1:0!
М. Безушков
43'
42'
Желтая карточка
C. Kammerknecht
30'
Желтая карточка
S. Risch
Желтая карточка
L. Frode
18'
16'
Желтая карточка
A. Casar
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
33
Мариус Функ
ВР
21
Mladen Cvjetinović
ЦЗ
20
Yannick Deichmann
ЦЗ
43
Felix Keidel
ЦП
17
Макс Безушков
ЦП
38
Deniz Zeitler
ЦП
24
Marcel Costly
ЦФ
32
Simon Lorenz
ЦФ
34
L. Frode
ЦФ
29
David Kopacz
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Динамо Дрезден
1
Tim Schreiber
ВР
15
Claudio Kammerknecht
ЦЗ
29
Lukas Boeder
ЦЗ
28
Sascha Risch
ЦЗ
10
Jakob Lemmer
ЦП
25
Jonas Oehmichen
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
32
Jonas Sterner
ЦФ
41
V. Sapina
ЦФ
33
Christoph Daferner
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Ингольштадт
1
Simon Simoni
ВР
14
Max Plath
ЦЗ
18
Marc Niclas Duhring
ЦЗ
20
Mustafa Ozden
ЦП
8
Benjamin Kanuric
ЦП
39
Berkay Öztürk
ЦП
4
Elias Decker
ЦП
25
Деннис Борковски
ЦФ
Динамо Дрезден
23
Lars Bünning
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
14
David Kubatta
ЦЗ
14
Paul Lehmann
ЦЗ
27
Tom Kaspar Berger
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
11
Robin Meißner
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
2-3-5
33
Функ
21
20
43
17
Безушков
38
32
17
Греннинг
29
34
24
3-3-4
1
15
29
28
10
25
7
Батиста Майер
8
33
41
32
29
14
14
29
20
8
8
20
15
23
23
15
28
16
Хайзе
16
Хайзе
28
8
27
27
8
32
26
26
32
33
11
11
33
Остались в запасе
Ингольштадт
Динамо Дрезден
20
Mustafa Ozden
ЦП
1
Simon Simoni
ВР
18
Marc Niclas Duhring
ЦЗ
39
Berkay Öztürk
ЦП
4
Elias Decker
ЦП
25
Деннис Борковски
ЦФ
14
David Kubatta
ЦЗ
14
Paul Lehmann
ЦЗ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Остались в запасе
20
Mustafa Ozden
ЦП
1
Simon Simoni
ВР
18
Marc Niclas Duhring
ЦЗ
39
Berkay Öztürk
ЦП
4
Elias Decker
ЦП
25
Деннис Борковски
ЦФ
Остались в запасе
14
David Kubatta
ЦЗ
14
Paul Lehmann
ЦЗ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Статистика матча Ингольштадт - Динамо Дрезден
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Экснер
(Мюнстер)
Стадион:
Audi Sportpark, Ingolstadt
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