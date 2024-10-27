Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Штутгарт II - Эрцгебирге
Штутгарт II - Эрцгебирге: обзор матча 27 октября 2024
Штутгарт II
27.10.2024, воскресенье, 19:30
Германия. Третья Лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Эрцгебирге
16'
M. Bar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт II - Эрцгебирге
90'
+1
Желтая карточка
O. Sijarić
87'
Замена
S. Seitz
️️️️
M. Stefaniak
87'
Замена
M. Burghardt
️️️️
P. Fallmann
81'
Желтая карточка
M. Pepic
Желтая карточка
N. Sessa
81'
Желтая карточка
Н. Нартей
80'
78'
Желтая карточка
P. Fallmann
77'
Замена
O. Sijarić
️️️️
K. Jakob
Желтая карточка
L. Reichardt
69'
66'
Замена
R. Bornschein
️️️️
M. Bar
Замена
Н. Нартей
️️️️
Л. Мак
60'
Замена
L. Reichardt
️️️️
А. Аль-Дахил
60'
Замена
В. Фагир
️️️️
C. Olivier
60'
57'
Желтая карточка
S. Nkansah
Замена
M. Glück
️️️️
K. Amaniampong
46'
Желтая карточка
K. Amaniampong
18'
16'
ГОЛ! 0:1!
M. Bar
Пас отдал
M. Stefaniak
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт II
41
Деннис Сеймен
ВР
39
Kaden Amaniampong
ЦЗ
29
Dominik Nothnagel
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
20
Лука Мак
ОП
10
Nicolás Sessa
ЦП
3
Christopher Olivier
ЦП
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
27
Benjamin Boakye
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Эрцгебирге
1
Martin Männel
ВР
28
Pascal Fallmann
ЦЗ
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
19
Linus Rosenlöcher
ЦЗ
26
Kilian Jakob
ЦЗ
30
Ali Loune
ЦП
14
Borys Tashchy
ЦФ
13
E. Majetschak
ЦФ
20
Mirnes Pepic
ЦФ
34
Marvin Stefaniak
ЦФ
15
M. Bar
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Штутгарт II
1
Finn Bohmker
ВР
22
Leon Reichardt
ЦЗ
35
Michael Glück
ЦЗ
3
Frederik Schumann
ЦЗ
8
Самуэле ди Бенедетто
ОП
28
Николас Нартей
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
36
Tino Kurt Kaufmann
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Эрцгебирге
25
Тим Кипс
ВР
46
Tim Hoffmann
ЦЗ
21
Maxim Burghardt
ЦЗ
7
Sean Seitz
ЦП
45
Omar Sijarić
ЦП
20
Джона Фабиш
ЦП
9
Ricky Bornschein
ЦФ
18
William Kallenbach
ЦФ
4-1-2-3
41
Сеймен
39
2
Аль-Дахил
5
29
20
Мак
10
3
9
Кастанарас
27
43
4-1-5
1
24
19
26
28
30
14
15
34
20
13
2
Аль-Дахил
22
22
2
Аль-Дахил
39
35
35
39
20
Мак
28
Нартей
28
Нартей
20
Мак
3
19
Фагир
19
Фагир
3
28
21
21
28
34
7
7
34
26
45
45
26
15
9
9
15
Остались в запасе
Штутгарт II
Эрцгебирге
1
Finn Bohmker
ВР
3
Frederik Schumann
ЦЗ
8
Самуэле ди Бенедетто
ОП
8
Leonhard Munst
ЦП
36
Tino Kurt Kaufmann
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
25
Тим Кипс
ВР
46
Tim Hoffmann
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
18
William Kallenbach
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Остались в запасе
1
Finn Bohmker
ВР
3
Frederik Schumann
ЦЗ
8
Самуэле ди Бенедетто
ОП
8
Leonhard Munst
ЦП
36
Tino Kurt Kaufmann
ЦФ
Остались в запасе
25
Тим Кипс
ВР
46
Tim Hoffmann
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
18
William Kallenbach
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Главный тренер
Йенс Хартель
Статистика матча Штутгарт II - Эрцгебирге
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 16 тур
Штутгарт II
- : -
05.12.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Дуйсбург
3 : 3
31.10.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 38 тур
Швайнфурт 05
2 : 4
16.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
0 : 0
08.05.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ингольштадт
3 : 5
03.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 35 тур
Эрцгебирге
2 : 2
25.04.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 34 тур
Штутгарт II
2 : 2
19.04.2026
Эрцгебирге
Информация о матче
Главный судья:
Yannick Rupert, Germany
Стадион:
Гази-Штадион
Новости команд
Все
Штутгарт II
Эрцгебирге
«Эрцгебирге» из второй Бундеслиги летом отказался подписывать Шапи
2021.09.11 14:38
1
«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии
2020.05.08 00:28
2
Бывший клуб Тедеско ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус
2020.05.05 14:33
«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге»
2019.11.08 16:46
15
«Спартак» договорился о сотрудничестве с «Эрцгебирге». Москвичи будут отдавать игроков в аренду клубу из второй Бундеслиги
2019.10.15 13:33
25
«Эрцгебирге» из второй Бундеслиги летом отказался подписывать Шапи
2021.09.11 14:38
1
«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии
2020.05.08 00:28
2
Бывший клуб Тедеско ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус
2020.05.05 14:33
«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге»
2019.11.08 16:46
15
«Спартак» договорился о сотрудничестве с «Эрцгебирге». Москвичи будут отдавать игроков в аренду клубу из второй Бундеслиги
2019.10.15 13:33
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+