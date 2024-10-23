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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Мюнхен 1860 - Оснабрюк
Мюнхен 1860 - Оснабрюк: обзор матча 23 октября 2024
Мюнхен 1860
23.10.2024, среда, 20:00
Германия. Третья Лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Оснабрюк
41'
П. Хобш
76'
M. Wolfram
43'
Й. Звартс
79'
B. Simakala (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мюнхен 1860 - Оснабрюк
Желтая карточка
M. Wolfram
90'
+2
89'
Замена
J. Wulff
️️️️
N. Niehoff
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
П. Хобш
85'
84'
Замена
K. Wiethaup
️️️️
B. Simakala
80'
Желтая карточка
Л. Семич
79'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
B. Simakala
ГОЛ! 2:1!
M. Wolfram
Пас отдал
Т. Якобсен
76'
74'
Замена
Л. Семич
️️️️
B. Kayo
Замена
J. Guttau
️️️️
Д. Филипп
63'
Замена
M. Wolfram
️️️️
M. Schröter
63'
43'
ГОЛ! 1:1!
Й. Звартс
Пас отдал
B. Simakala
ГОЛ! 1:0!
П. Хобш
Пас отдал
M. Schröter
41'
Желтая карточка
Т. Якобсен
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мюнхен 1860
11
Rene Vollath
ВР
4
Jesper Verlaat
ЦЗ
16
Max Reinthaler
ЦЗ
17
Morris Schröter
ЦЗ
5
Торе Якобсен
ОП
8
Давид Филипп
АП
41
Соичиро Козуки
ПВ
2
Tim Danhof
ЦФ
34
Патрик Хобш
ЦФ
37
Marlon Frey
ЦФ
21
Leroy Kwadwo
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Оснабрюк
30
Lukas Jonsson
ВР
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
3
Bastien Conus
ЦЗ
26
Даве Гнаасе
ОП
48
Bryang Kayo
ЦП
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
33
Timo Beermann
ЦФ
10
Йоэл Звартс
ЦФ
29
Niklas Niehoff
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Мюнхен 1860
1
Marco Hiller
ВР
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
2
Lukas Reich
ЦЗ
4
Sean Dulic
ЦЗ
18
Tim Kloss
ЦП
17
Julian Guttau
ЦП
30
Maximilian Wolfram
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
27
Raphael Ott
ЦФ
Оснабрюк
26
David Richter
ВР
25
Никлас Виманн
ЦЗ
4
Yigit Karademir
ЦЗ
17
Лион Семич
ПЗ
7
Башким Айдини
ПЗ
10
Jannes Wulff
ЦП
7
Kevin Wiethaup
ЦП
22
Lars Kehl
ЦП
25
Marcus Müller
ЦФ
3-1-2-4
11
4
16
17
5
Якобсен
8
Филипп
41
Козуки
2
21
37
34
Хобш
2-1-3-4
30
4
3
26
Гнаасе
48
22
8
Теше
29
10
Звартс
33
7
8
Филипп
17
17
8
Филипп
17
30
30
17
34
Хобш
10
Шуберт
10
Шуберт
34
Хобш
48
17
Семич
17
Семич
48
29
10
10
29
7
7
7
7
Остались в запасе
Мюнхен 1860
Оснабрюк
1
Marco Hiller
ВР
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
2
Lukas Reich
ЦЗ
4
Sean Dulic
ЦЗ
18
Tim Kloss
ЦП
27
Raphael Ott
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
26
David Richter
ВР
25
Никлас Виманн
ЦЗ
4
Yigit Karademir
ЦЗ
7
Башким Айдини
ПЗ
22
Lars Kehl
ЦП
25
Marcus Müller
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Остались в запасе
1
Marco Hiller
ВР
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
2
Lukas Reich
ЦЗ
4
Sean Dulic
ЦЗ
18
Tim Kloss
ЦП
27
Raphael Ott
ЦФ
Остались в запасе
26
David Richter
ВР
25
Никлас Виманн
ЦЗ
4
Yigit Karademir
ЦЗ
7
Башким Айдини
ПЗ
22
Lars Kehl
ЦП
25
Marcus Müller
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Главный тренер
Уве Кошинат
Статистика матча Мюнхен 1860 - Оснабрюк
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Энерги
- : -
04.12.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
0 : 1
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Информация о матче
Главный судья:
Konrad Oldhafer, Germany
Стадион:
Грюнвальдер
Новости команд
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Мюнхен 1860
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