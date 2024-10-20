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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Арминия - Оснабрюк
Арминия - Оснабрюк: обзор матча 20 октября 2024
Арминия
20.10.2024, воскресенье, 17:30
Германия. Третья Лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Оснабрюк
52'
Н. Саренрен-Баце
81'
Л. Оппи
85'
M. Schroers
78'
B. Simakala
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арминия - Оснабрюк
Замена
J. Kania
️️️️
A. Becker
90'
Желтая карточка
S. Russo
87'
ГОЛ! 3:1!
M. Schroers
Пас отдал
L. Kunze
85'
ГОЛ! 2:1!
Л. Оппи
81'
80'
Желтая карточка
Д. Гнаасе
78'
ГОЛ! 1:1!
B. Simakala
77'
Замена
L. Kehl
️️️️
B. Kayo
77'
Замена
N. Niehoff
️️️️
Э. Энгельхардт
Замена
С. Шрек
️️️️
I. Young
74'
Замена
M. Schroers
️️️️
Н. Саренрен-Баце
74'
Желтая карточка
M. Corboz
67'
67'
Замена
B. Conus
️️️️
Н. Виманн
ГОЛ! 1:0!
Н. Саренрен-Баце
52'
Желтая карточка
L. Kunze
36'
Желтая карточка
Л. Оппи
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Jonas Thomas Kersken
ВР
23
Leon Schneider
ЦЗ
23
Луис Оппи
ЦЗ
28
Christopher Lannert
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
21
Stefano Russo
ЦП
14
Mael Corboz
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
19
Maximilian Großer
ЦФ
30
I. Young
ЦФ
49
Andre Becker
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Оснабрюк
26
David Richter
ВР
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
25
Никлас Виманн
ЦЗ
7
Башким Айдини
ПЗ
26
Даве Гнаасе
ОП
48
Bryang Kayo
ЦП
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
10
Йоэл Звартс
ЦФ
33
Timo Beermann
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Арминия
18
Leo Oppermann
ВР
2
Felix Hagmann
ЦЗ
4
Semi Belkahia
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
37
Merveille Biankadi
ЦП
17
Kaito Mizuta
ЦФ
9
Julian Kania
ЦФ
27
Mika Schroers
ЦФ
Оснабрюк
30
Lukas Jonsson
ВР
3
Bastien Conus
ЦЗ
4
Yigit Karademir
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
10
Jannes Wulff
ЦП
22
Lars Kehl
ЦП
7
Kevin Wiethaup
ЦП
25
Marcus Müller
ЦФ
29
Niklas Niehoff
ЦФ
2-4-1-3
1
23
23
Оппи
28
21
14
13
37
Саренрен-Баце
49
30
19
3-1-2-4
26
7
Айдини
25
Виманн
4
26
Гнаасе
48
22
33
10
Звартс
18
Энгельхардт
7
30
8
Шрек
8
Шрек
30
49
9
9
49
37
Саренрен-Баце
27
27
37
Саренрен-Баце
25
Виманн
3
3
25
Виманн
48
22
22
48
18
Энгельхардт
29
29
18
Энгельхардт
Остались в запасе
Арминия
Оснабрюк
18
Leo Oppermann
ВР
2
Felix Hagmann
ЦЗ
4
Semi Belkahia
ЦЗ
37
Merveille Biankadi
ЦП
17
Kaito Mizuta
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
30
Lukas Jonsson
ВР
4
Yigit Karademir
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
10
Jannes Wulff
ЦП
7
Kevin Wiethaup
ЦП
25
Marcus Müller
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Остались в запасе
18
Leo Oppermann
ВР
2
Felix Hagmann
ЦЗ
4
Semi Belkahia
ЦЗ
37
Merveille Biankadi
ЦП
17
Kaito Mizuta
ЦФ
Остались в запасе
30
Lukas Jonsson
ВР
4
Yigit Karademir
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
10
Jannes Wulff
ЦП
7
Kevin Wiethaup
ЦП
25
Marcus Müller
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Главный тренер
Уве Кошинат
Статистика матча Арминия - Оснабрюк
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Энерги
- : -
04.12.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
0 : 1
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Информация о матче
Главный судья:
Tom Bauer, Germany
Стадион:
Schüco-Arena, Bielefeld
Посещаемость:
25752
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