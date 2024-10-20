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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Унтерхахинг - Мюнхен 1860
Унтерхахинг - Мюнхен 1860: обзор матча 20 октября 2024
Унтерхахинг
20.10.2024, воскресенье, 20:30
Германия. Третья Лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Мюнхен 1860
49'
S. Skarlatidis (П)
59'
J. Verlaat (АГ)
33'
П. Хобш
54'
С. Козуки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унтерхахинг - Мюнхен 1860
90'
+2
Замена
M. Frey
️️️️
T. Deniz
Замена
N. Ortel
️️️️
Й. Гайс
90'
+1
Желтая карточка
M. Schwabl
88'
85'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
П. Хобш
Замена
T. Hoops
️️️️
T. Knipping
68'
64'
Замена
M. Schröter
️️️️
J. Guttau
63'
Замена
Д. Филипп
️️️️
С. Козуки
60'
Желтая карточка
Т. Якобсен
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
J. Verlaat
59'
54'
ГОЛ! 1:2!
С. Козуки
ГОЛ с пенальти! 1:1!
S. Skarlatidis
49'
48'
Желтая карточка
R. Vollath
35'
Желтая карточка
T. Deniz
33'
ГОЛ! 0:1!
П. Хобш
Пас отдал
С. Козуки
21'
Желтая карточка
П. Хобш
Желтая карточка
J. Kugel
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унтерхахинг
13
Konstantin Heide
ВР
23
Markus Schwabl
ЦЗ
8
Dennis Waidner
ЦЗ
3
Max Lamby
ЦЗ
10
Sebastian Maier
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
29
Julian Kugel
ЦФ
30
Simon Skarlatidis
ЦФ
34
Tim Knipping
ЦФ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
9
Lenn Jastremski
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Мюнхен 1860
11
Rene Vollath
ВР
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
4
Jesper Verlaat
ЦЗ
5
Торе Якобсен
ОП
17
Julian Guttau
ЦП
36
Tunay Deniz
ЦП
41
Соичиро Козуки
ПВ
34
Патрик Хобш
ЦФ
30
Maximilian Wolfram
ЦФ
21
Leroy Kwadwo
ЦФ
2
Tim Danhof
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Унтерхахинг
25
Kai Eisele
ВР
33
Maximilian Hennig
ЦЗ
27
Tim Hoops
ЦЗ
49
Nils Ortel
ЦЗ
8
Viktor Filip Zentrich
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
42
Gibson Nana Adu
ЦФ
31
Florian Schmid
ЦФ
11
Thomas Winklbauer
ЦФ
Мюнхен 1860
23
Erion Avdija
ВР
4
Sean Dulic
ЦЗ
2
Lukas Reich
ЦЗ
16
Max Reinthaler
ЦЗ
17
Morris Schröter
ЦЗ
18
Tim Kloss
ЦП
8
Давид Филипп
АП
37
Marlon Frey
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
3-2-5
13
23
8
3
10
30
Гайс
30
9
8
34
29
2-1-2-1-4
11
37
Шифферль
4
5
Якобсен
17
36
41
Козуки
2
21
30
34
Хобш
34
27
27
34
30
Гайс
49
49
30
Гайс
17
17
17
17
41
Козуки
8
Филипп
8
Филипп
41
Козуки
36
37
37
36
34
Хобш
10
Шуберт
10
Шуберт
34
Хобш
Остались в запасе
Унтерхахинг
Мюнхен 1860
25
Kai Eisele
ВР
33
Maximilian Hennig
ЦЗ
8
Viktor Filip Zentrich
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
42
Gibson Nana Adu
ЦФ
31
Florian Schmid
ЦФ
11
Thomas Winklbauer
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
23
Erion Avdija
ВР
4
Sean Dulic
ЦЗ
2
Lukas Reich
ЦЗ
16
Max Reinthaler
ЦЗ
18
Tim Kloss
ЦП
Главный тренер
Маркус Каучински
Остались в запасе
25
Kai Eisele
ВР
33
Maximilian Hennig
ЦЗ
8
Viktor Filip Zentrich
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
42
Gibson Nana Adu
ЦФ
31
Florian Schmid
ЦФ
11
Thomas Winklbauer
ЦФ
Остались в запасе
23
Erion Avdija
ВР
4
Sean Dulic
ЦЗ
2
Lukas Reich
ЦЗ
16
Max Reinthaler
ЦЗ
18
Tim Kloss
ЦП
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Главный тренер
Маркус Каучински
Статистика матча Унтерхахинг - Мюнхен 1860
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
17.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 37 тур
Унтерхахинг
1 : 2
11.05.2025
Арминия
Германия. Третья Лига, 26 тур
Унтерхахинг
0 : 2
07.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Унтерхахинг
1 : 1
26.04.2025
Энерги
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Информация о матче
Главный судья:
Cristian Ballweg, Germany
Стадион:
Alpenbauer Sportpark, Unterhaching
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