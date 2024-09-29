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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Арминия - Ферль
Арминия - Ферль: обзор матча 29 сентября 2024
Арминия
29.09.2024, воскресенье, 20:30
Германия. Третья Лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Ферль
45'
J. Kania
90+2'
Ж. Феликс
7'
Й. Арвейлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арминия - Ферль
90'
+4
Замена
Ю. Старк
️️️️
Y. Otto
ГОЛ! 2:1!
Ж. Феликс
Пас отдал
S. Russo
90'
+2
Желтая карточка
S. Russo
90'
Желтая карточка
Ж. Феликс
80'
Замена
K. Mizuta
️️️️
M. Schroers
79'
Замена
A. Becker
️️️️
J. Kania
69'
Замена
L. Schneider
️️️️
M. Großer
69'
Замена
M. Biankadi
️️️️
I. Young
69'
68'
Замена
C. Onuoha
️️️️
D. Steczyk
65'
Желтая карточка
N. Kijewski
Желтая карточка
M. Großer
62'
Желтая карточка
F. Hagmann
61'
57'
Замена
D. Steczyk
️️️️
T. Gayret
46'
Замена
N. Kijewski
️️️️
M. Stöcker
46'
Замена
D. Mikić
️️️️
Т. Келер
Замена
F. Hagmann
️️️️
Л. Оппи
46'
45'
+3
Желтая карточка
Т. Келер
ГОЛ! 1:1!
J. Kania
Пас отдал
I. Young
45'
36'
Желтая карточка
Ф. Шульце
34'
Желтая карточка
M. Stöcker
29'
Желтая карточка
T. Baack
7'
ГОЛ! 0:1!
Й. Арвейлер
Пас отдал
T. Baack
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Jonas Thomas Kersken
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
23
Луис Оппи
ЦЗ
28
Christopher Lannert
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
38
Marius Wörl
ЦП
21
Stefano Russo
ЦП
30
I. Young
ЦФ
19
Maximilian Großer
ЦФ
9
Julian Kania
ЦФ
27
Mika Schroers
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Ферль
1
Филипп Шульце
ВР
3
Фабио Грубер
ЦЗ
13
Тим Келер
ЦЗ
24
Michel Stöcker
ЦЗ
16
Marcel Benger
ЦП
10
Berkan Taz
ЦП
30
Timur Gayret
ЦП
17
Yari Otto
ЦФ
31
Patrick Kammerbauer
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
6
Tom Baack
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Арминия
18
Leo Oppermann
ВР
2
Felix Hagmann
ЦЗ
33
Max Lippert
ЦЗ
36
Justin Lukas
ЦЗ
23
Leon Schneider
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
37
Merveille Biankadi
ЦП
17
Kaito Mizuta
ЦФ
49
Andre Becker
ЦФ
Ферль
32
Fabian Pekruhl
ВР
4
Daniel Mikić
ЦЗ
20
Fynn Otto
ЦЗ
28
Max Scholze
ЦЗ
17
Юлиан Старк
ЦП
19
N. Kijewski
ЦФ
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
70
Chilohem Onuoha
ЦФ
11
D. Steczyk
ЦФ
2-4-4
1
3
Феликс
23
Оппи
28
38
21
13
30
27
9
19
3-3-4
1
Шульце
3
Грубер
13
Келер
24
16
10
30
6
9
Арвейлер
31
17
23
Оппи
2
2
23
Оппи
19
23
23
19
30
37
37
30
27
17
17
27
9
49
49
9
13
Келер
4
4
13
Келер
17
17
Старк
17
Старк
17
24
19
19
24
70
70
30
11
11
30
Остались в запасе
Арминия
Ферль
18
Leo Oppermann
ВР
33
Max Lippert
ЦЗ
36
Justin Lukas
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
Главный тренер
Ульрих Форте
32
Fabian Pekruhl
ВР
20
Fynn Otto
ЦЗ
28
Max Scholze
ЦЗ
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Остались в запасе
18
Leo Oppermann
ВР
33
Max Lippert
ЦЗ
36
Justin Lukas
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
Остались в запасе
32
Fabian Pekruhl
ВР
20
Fynn Otto
ЦЗ
28
Max Scholze
ЦЗ
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Главный тренер
Александер Энде
Статистика матча Арминия - Ферль
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Ферль
Германия. Третья Лига, 16 тур
Ферль
- : -
05.12.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Пройссен
0 : 0
28.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Веллер
(Оснабрюк)
Стадион:
Schüco-Arena, Bielefeld
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