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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Боруссия Дортмунд II - Мюнхен 1860
Боруссия Дортмунд II - Мюнхен 1860: обзор матча 28 сентября 2024
Боруссия Дортмунд II
28.09.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Мюнхен 1860
34'
А. Азхил
55'
M. Wolfram
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Дортмунд II - Мюнхен 1860
90'
+2
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
П. Хобш
80'
Желтая карточка
С. Козуки
Замена
A. Foti
️️️️
J. Paulina
73'
Замена
К. Кэмпбелл
️️️️
R. Elongo-Yombo
73'
66'
Замена
M. Frey
️️️️
Т. Якобсен
55'
ГОЛ! 1:1!
M. Wolfram
Пас отдал
J. Guttau
54'
Замена
L. Kwadwo
️️️️
M. Reinthaler
Замена
Д. Кревсун
️️️️
N. Jessen
46'
46'
Замена
M. Wolfram
️️️️
Д. Филипп
ГОЛ! 1:0!
А. Азхил
Пас отдал
R. Elongo-Yombo
34'
Замена
R. Elongo-Yombo
️️️️
B. Drakas
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Дортмунд II
1
Марсель Лотка
ВР
20
Niklas Jessen
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
5
David Lelle
ЦЗ
18
Baran Mogultay
ЦЗ
20
Юлиан Хеттвер
ЦП
14
Michael Eberwein
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
13
Franz Roggow
ЦП
27
Jordi Paulina
ЦФ
27
Babis Drakas
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
Мюнхен 1860
11
Rene Vollath
ВР
2
Lukas Reich
ЦЗ
4
Jesper Verlaat
ЦЗ
16
Max Reinthaler
ЦЗ
39
Florian Bähr
ЦЗ
5
Торе Якобсен
ОП
17
Julian Guttau
ЦП
8
Давид Филипп
АП
41
Соичиро Козуки
ПВ
34
Патрик Хобш
ЦФ
7
Eliot Muteba
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Боруссия Дортмунд II
31
Силас Острзински
ВР
16
Leonardo Posadas
ЦЗ
17
Patrick Göbel
ЦЗ
15
Ben Huning
ЦЗ
26
Antonio Foti
ЦП
7
Данил Кревсун
ЦП
39
Rodney Elongo-Yombo
ЦФ
31
J. Butler
ЦФ
39
Коул Кэмпбелл
ЦФ
Мюнхен 1860
1
Marco Hiller
ВР
18
Tim Kloss
ЦП
2
Tim Danhof
ЦФ
21
Leroy Kwadwo
ЦФ
37
Marlon Frey
ЦФ
27
Raphael Ott
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
30
Maximilian Wolfram
ЦФ
4-4-2
1
Лотка
20
5
18
49
Люрс
20
Хеттвер
46
Азхил
13
14
27
27
4-1-1-2-2
11
4
16
39
2
5
Якобсен
17
41
Козуки
8
Филипп
7
34
Хобш
27
26
26
27
20
7
Кревсун
7
Кревсун
20
27
39
39
27
39
Кэмпбелл
39
Кэмпбелл
16
21
21
16
5
Якобсен
37
37
5
Якобсен
34
Хобш
10
Шуберт
10
Шуберт
34
Хобш
8
Филипп
30
30
8
Филипп
Остались в запасе
Боруссия Дортмунд II
Мюнхен 1860
31
Силас Острзински
ВР
16
Leonardo Posadas
ЦЗ
17
Patrick Göbel
ЦЗ
15
Ben Huning
ЦЗ
31
J. Butler
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
1
Marco Hiller
ВР
18
Tim Kloss
ЦП
2
Tim Danhof
ЦФ
27
Raphael Ott
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Остались в запасе
31
Силас Острзински
ВР
16
Leonardo Posadas
ЦЗ
17
Patrick Göbel
ЦЗ
15
Ben Huning
ЦЗ
31
J. Butler
ЦФ
Остались в запасе
1
Marco Hiller
ВР
18
Tim Kloss
ЦП
2
Tim Danhof
ЦФ
27
Raphael Ott
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
Главный тренер
Маркус Каучински
Статистика матча Боруссия Дортмунд II - Мюнхен 1860
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Саарбрюккен
2 : 1
17.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 37 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 1
09.05.2025
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Веен
4 : 2
03.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Эрцгебирге
2 : 1
20.04.2025
Боруссия Дортмунд II
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Беренс
(Алжермиссен)
Стадион:
Stadion Rote Erde, Dortmund
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