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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Виктория - Эрцгебирге
Виктория - Эрцгебирге: обзор матча 28 сентября 2024
Виктория
28.09.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Эрцгебирге
42'
Э. Лофоломо
90+4'
M. El Mala
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Эрцгебирге
ГОЛ! 2:0!
M. El Mala
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
M. Clausen
Желтая карточка
L. Lobinger
90'
88'
Замена
Д. Фабиш
️️️️
L. Rosenlöcher
Замена
M. Fritz
️️️️
F. Engelhardt
88'
81'
Желтая карточка
P. Fallmann
Замена
K. Pytlik
️️️️
Э. Лофоломо
79'
79'
Замена
S. Seitz
️️️️
O. Sijarić
Замена
M. El Mala
️️️️
S. Güler
70'
Замена
N. May
️️️️
A. Vrenezi
70'
Замена
B. Henning
️️️️
С. Эль-Мала
69'
68'
Желтая карточка
A. Loune
67'
Желтая карточка
O. Sijarić
63'
Замена
K. Jakob
️️️️
M. Stefaniak
63'
Замена
M. Clausen
️️️️
B. Tashchy
63'
Замена
P. Fallmann
️️️️
M. Burghardt
Желтая карточка
L. Dietz
48'
ГОЛ! 1:0!
Э. Лофоломо
Пас отдал
S. Güler
42'
Желтая карточка
С. Эль-Мала
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
13
Дуду
ВР
3
Jonah Sticker
ЦЗ
2
Lars Dietz
ЦЗ
15
Christoph Greger
ЦЗ
6
Энрике Лофоломо
ЦЗ
7
Simon Handle
ЦП
8
Florian Engelhardt
ЦП
10
Саид Эль-Мала
ЦФ
10
Albion Vrenezi
ЦФ
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
Эрцгебирге
1
Martin Männel
ВР
21
Maxim Burghardt
ЦЗ
23
Anthony Barylla
ЦЗ
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
19
Linus Rosenlöcher
ЦЗ
30
Ali Loune
ЦП
17
Omar Sijarić
ЦП
14
Borys Tashchy
ЦФ
20
Mirnes Pepic
ЦФ
34
Marvin Stefaniak
ЦФ
15
M. Bar
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Виктория
24
Kevin Rauhut
ВР
4
Kevin Pytlik
ЦЗ
2
Kwabenaboye Schulz
ЦЗ
28
Patrick Koronkiewicz
ЦЗ
5
Niklas May
ЦП
23
Moritz Fritz
ЦП
6
B. Henning
ЦФ
11
Luca de Meester
ЦФ
19
Malek El Mala
ЦФ
Эрцгебирге
25
Тим Кипс
ВР
46
Tim Hoffmann
ЦЗ
28
Pascal Fallmann
ЦЗ
26
Kilian Jakob
ЦЗ
21
Mika Clausen
ЦП
7
Sean Seitz
ЦП
20
Джона Фабиш
ЦП
18
William Kallenbach
ЦФ
13
E. Majetschak
ЦФ
4-2-4
13
Дуду
3
15
6
Лофоломо
2
7
8
10
Эль-Мала
22
9
10
4-2-4
1
23
24
19
21
30
17
15
34
20
14
6
Лофоломо
4
4
6
Лофоломо
10
5
5
10
8
23
23
8
10
Эль-Мала
6
6
10
Эль-Мала
22
19
19
22
21
28
28
21
34
26
26
34
14
21
21
14
17
7
7
17
19
20
Фабиш
20
Фабиш
19
Остались в запасе
Виктория
Эрцгебирге
24
Kevin Rauhut
ВР
2
Kwabenaboye Schulz
ЦЗ
28
Patrick Koronkiewicz
ЦЗ
11
Luca de Meester
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
25
Тим Кипс
ВР
46
Tim Hoffmann
ЦЗ
18
William Kallenbach
ЦФ
13
E. Majetschak
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Остались в запасе
24
Kevin Rauhut
ВР
2
Kwabenaboye Schulz
ЦЗ
28
Patrick Koronkiewicz
ЦЗ
11
Luca de Meester
ЦФ
Остались в запасе
25
Тим Кипс
ВР
46
Tim Hoffmann
ЦЗ
18
William Kallenbach
ЦФ
13
E. Majetschak
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
Главный тренер
Йенс Хартель
Статистика матча Виктория - Эрцгебирге
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Виктория
Германия. Третья Лига, 15 тур
Виктория
- : -
29.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Хавелсе
1 : 6
20.11.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хоффенхайм II
0 : 1
31.10.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 10 тур
Дуйсбург
1 : 1
18.10.2026
Виктория
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 38 тур
Швайнфурт 05
2 : 4
16.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
0 : 0
08.05.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ингольштадт
3 : 5
03.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 35 тур
Эрцгебирге
2 : 2
25.04.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 34 тур
Штутгарт II
2 : 2
19.04.2026
Эрцгебирге
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Грунд
Стадион:
Спортпарк Хехенберг
Новости команд
Все
Виктория
Эрцгебирге
Кубок Германии. «Бавария» забила пять голов «Виктории»
2022.09.01 00:18
«Эрцгебирге» из второй Бундеслиги летом отказался подписывать Шапи
2021.09.11 14:38
1
«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии
2020.05.08 00:28
2
Бывший клуб Тедеско ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус
2020.05.05 14:33
«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге»
2019.11.08 16:46
15
Кубок Германии. «Бавария» забила пять голов «Виктории»
2022.09.01 00:18
«Эрцгебирге» из второй Бундеслиги летом отказался подписывать Шапи
2021.09.11 14:38
1
«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии
2020.05.08 00:28
2
Бывший клуб Тедеско ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус
2020.05.05 14:33
«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге»
2019.11.08 16:46
15
«Спартак» договорился о сотрудничестве с «Эрцгебирге». Москвичи будут отдавать игроков в аренду клубу из второй Бундеслиги
2019.10.15 13:33
25
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