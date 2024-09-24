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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Штутгарт II - Арминия
Штутгарт II - Арминия: обзор матча 24 сентября 2024
Штутгарт II
24.09.2024, вторник, 20:00
Германия. Третья Лига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Арминия
13'
В. Фагир
31'
B. Boakye
68'
J. Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт II - Арминия
Замена
T. Barth
️️️️
B. Boakye
85'
77'
Замена
J. Kania
️️️️
M. Wörl
ГОЛ! 3:0!
J. Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
Пас отдал
Т. Кастанарас
68'
64'
Желтая карточка
С. Шрек
Замена
L. Reichardt
️️️️
L. Meyer
62'
Замена
L. Munst
️️️️
Л. Раймунд
62'
Замена
Т. Кастанарас
️️️️
В. Фагир
62'
61'
Замена
K. Mizuta
️️️️
M. Corboz
Желтая карточка
L. Simnica
59'
53'
Желтая карточка
M. Wörl
46'
Замена
С. Шрек
️️️️
S. Russo
46'
Замена
F. Hagmann
️️️️
C. Lannert
46'
Замена
M. Biankadi
️️️️
A. Becker
ГОЛ! 2:0!
B. Boakye
Пас отдал
Л. Раймунд
31'
28'
Желтая карточка
S. Russo
ГОЛ! 1:0!
В. Фагир
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт II
41
Стефан Дрляча
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
29
Dominik Nothnagel
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
8
Самуэле ди Бенедетто
ОП
3
Christopher Olivier
ЦП
5
L. Simnica
ЦП
17
Лука Раймунд
ПВ
19
Вахид Фагир
ЦФ
27
Benjamin Boakye
ЦФ
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Арминия
1
Jonas Thomas Kersken
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
23
Луис Оппи
ЦЗ
28
Christopher Lannert
ЦП
14
Mael Corboz
ЦП
21
Stefano Russo
ЦП
38
Marius Wörl
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
49
Andre Becker
ЦФ
19
Maximilian Großer
ЦФ
27
Mika Schroers
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Штутгарт II
1
Finn Bohmker
ВР
32
Tom Barth
ЦЗ
22
Leon Reichardt
ЦЗ
3
Frederik Schumann
ЦЗ
8
Leonhard Munst
ЦП
42
Rinto Hanashiro
ЦП
18
Lukas Laupheimer
ЦП
36
Tino Kurt Kaufmann
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Арминия
18
Leo Oppermann
ВР
2
Felix Hagmann
ЦЗ
33
Max Lippert
ЦЗ
23
Leon Schneider
ЦЗ
37
Merveille Biankadi
ЦП
8
Сэм Шрек
ЦП
9
Julian Kania
ЦФ
17
Kaito Mizuta
ЦФ
30
I. Young
ЦФ
3-1-2-1-3
41
Дрляча
3
Хендрикс
29
5
8
ди Бенедетто
3
5
17
Раймунд
43
27
19
Фагир
2-5-3
1
3
Феликс
23
Оппи
28
21
38
13
14
27
19
49
27
32
32
27
5
22
22
5
17
Раймунд
8
8
17
Раймунд
19
Фагир
9
Кастанарас
9
Кастанарас
19
Фагир
28
2
2
28
49
37
37
49
21
8
Шрек
8
Шрек
21
38
9
9
38
14
17
17
14
Остались в запасе
Штутгарт II
Арминия
1
Finn Bohmker
ВР
3
Frederik Schumann
ЦЗ
42
Rinto Hanashiro
ЦП
18
Lukas Laupheimer
ЦП
36
Tino Kurt Kaufmann
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
18
Leo Oppermann
ВР
33
Max Lippert
ЦЗ
23
Leon Schneider
ЦЗ
30
I. Young
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Остались в запасе
1
Finn Bohmker
ВР
3
Frederik Schumann
ЦЗ
42
Rinto Hanashiro
ЦП
18
Lukas Laupheimer
ЦП
36
Tino Kurt Kaufmann
ЦФ
Остались в запасе
18
Leo Oppermann
ВР
33
Max Lippert
ЦЗ
23
Leon Schneider
ЦЗ
30
I. Young
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Главный тренер
Ульрих Форте
Статистика матча Штутгарт II - Арминия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 16 тур
Штутгарт II
- : -
05.12.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Дуйсбург
3 : 3
31.10.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Главный судья:
Timon Oliver Schulz, Germany
Стадион:
Гази-Штадион
Новости команд
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