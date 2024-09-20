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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Унтерхахинг - Эрцгебирге
Унтерхахинг - Эрцгебирге: обзор матча 20 сентября 2024
Унтерхахинг
20.09.2024, пятница, 20:00
Германия. Третья Лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Эрцгебирге
61'
S. Maier
64'
L. Jastremski
42'
M. Bar
90+5'
S. Nkansah
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унтерхахинг - Эрцгебирге
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
S. Nkansah
Желтая карточка
K. Heide
89'
86'
Замена
S. Seitz
️️️️
B. Tashchy
86'
Замена
S. Nkansah
️️️️
T. Hoffmann
Замена
Б. Машиго
️️️️
L. Jastremski
84'
83'
Замена
P. Fallmann
️️️️
M. Burghardt
80'
Замена
O. Sijarić
️️️️
M. Clausen
Желтая карточка
L. Ihorst
78'
Желтая карточка
V. Filip Zentrich
72'
Замена
V. Filip Zentrich
️️️️
M. Schwabl
70'
66'
Желтая карточка
B. Tashchy
ГОЛ! 2:1!
L. Jastremski
Пас отдал
M. Schwabl
64'
ГОЛ! 1:1!
S. Maier
Пас отдал
L. Jastremski
61'
Желтая карточка
T. Knipping
58'
Желтая карточка
M. Stiefler
52'
42'
ГОЛ! 0:1!
M. Bar
Пас отдал
M. Clausen
Желтая карточка
S. Maier
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унтерхахинг
13
Konstantin Heide
ВР
23
Markus Schwabl
ЦЗ
3
Max Lamby
ЦЗ
8
Dennis Waidner
ЦЗ
10
Sebastian Maier
ЦП
14
Luc Ihorst
ЦФ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
34
Tim Knipping
ЦФ
30
Simon Skarlatidis
ЦФ
29
Julian Kugel
ЦФ
9
Lenn Jastremski
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Эрцгебирге
1
Martin Männel
ВР
21
Maxim Burghardt
ЦЗ
23
Anthony Barylla
ЦЗ
46
Tim Hoffmann
ЦЗ
19
Linus Rosenlöcher
ЦЗ
30
Ali Loune
ЦП
21
Mika Clausen
ЦП
15
M. Bar
ЦФ
20
Mirnes Pepic
ЦФ
14
Borys Tashchy
ЦФ
34
Marvin Stefaniak
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Унтерхахинг
25
Kai Eisele
ВР
49
Nils Ortel
ЦЗ
33
Maximilian Hennig
ЦЗ
27
Tim Hoops
ЦЗ
8
Viktor Filip Zentrich
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
38
Бойпело Машиго
ПВ
31
Florian Schmid
ЦФ
20
Alexander Leuthard
ЦФ
Эрцгебирге
22
Louis Lord
ВР
28
Pascal Fallmann
ЦЗ
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
12
Franco Schädlich
ЦЗ
7
Sean Seitz
ЦП
20
Джона Фабиш
ЦП
17
Omar Sijarić
ЦП
18
William Kallenbach
ЦФ
3-1-5
13
23
3
8
10
34
9
29
30
8
4-2-4
1
23
46
19
21
30
21
34
14
20
15
23
8
8
23
9
38
Машиго
38
Машиго
9
21
28
28
21
46
24
24
46
14
7
7
14
21
17
17
21
Остались в запасе
Унтерхахинг
Эрцгебирге
25
Kai Eisele
ВР
49
Nils Ortel
ЦЗ
33
Maximilian Hennig
ЦЗ
27
Tim Hoops
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
31
Florian Schmid
ЦФ
20
Alexander Leuthard
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
22
Louis Lord
ВР
12
Franco Schädlich
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
18
William Kallenbach
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Остались в запасе
25
Kai Eisele
ВР
49
Nils Ortel
ЦЗ
33
Maximilian Hennig
ЦЗ
27
Tim Hoops
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
31
Florian Schmid
ЦФ
20
Alexander Leuthard
ЦФ
Остались в запасе
22
Louis Lord
ВР
12
Franco Schädlich
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
18
William Kallenbach
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Главный тренер
Йенс Хартель
Статистика матча Унтерхахинг - Эрцгебирге
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
17.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 37 тур
Унтерхахинг
1 : 2
11.05.2025
Арминия
Германия. Третья Лига, 26 тур
Унтерхахинг
0 : 2
07.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Унтерхахинг
1 : 1
26.04.2025
Энерги
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 38 тур
Швайнфурт 05
2 : 4
16.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
0 : 0
08.05.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ингольштадт
3 : 5
03.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 35 тур
Эрцгебирге
2 : 2
25.04.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 34 тур
Штутгарт II
2 : 2
19.04.2026
Эрцгебирге
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Bartnitzki, Germany
Стадион:
Alpenbauer Sportpark, Unterhaching
Новости команд
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Эрцгебирге
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2021.09.11 14:38
1
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2020.05.08 00:28
2
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2020.05.05 14:33
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15
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25
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2015.10.28 00:23
1
«Эрцгебирге» из второй Бундеслиги летом отказался подписывать Шапи
2021.09.11 14:38
1
«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии
2020.05.08 00:28
2
Бывший клуб Тедеско ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус
2020.05.05 14:33
«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге»
2019.11.08 16:46
15
«Спартак» договорился о сотрудничестве с «Эрцгебирге». Москвичи будут отдавать игроков в аренду клубу из второй Бундеслиги
2019.10.15 13:33
25
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