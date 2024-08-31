Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Алемания - Эрцгебирге
Алемания - Эрцгебирге: обзор матча 31 августа 2024
Алемания
31.08.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Эрцгебирге
58'
M. Bar
84'
M. Bar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алемания - Эрцгебирге
Замена
T. Topken
️️️️
A. Heinz
88'
Замена
L. Yarbrough
️️️️
S. Strujić
87'
Замена
U. Bapoh
️️️️
B. Baxter Bahn
86'
84'
ГОЛ! 0:2!
M. Bar
Пас отдал
B. Tashchy
79'
Замена
L. Rosenlöcher
️️️️
M. Clausen
Замена
L. Putaro
️️️️
K. Goden
78'
Желтая карточка
Я. Румпф
71'
Желтая карточка
B. Baxter Bahn
70'
63'
Замена
A. Loune
️️️️
E. Majetschak
58'
ГОЛ! 0:1!
M. Bar
46'
Замена
Т. Кипс
️️️️
M. Männel
46'
Замена
P. Fallmann
️️️️
M. Burghardt
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алемания
1
Марсель Йохнен
ВР
15
Mika Timothy Hanraths
ЦЗ
11
Kevin Goden
ЦЗ
30
Nils Winter
ЦЗ
4
Felix Meyer
ЦЗ
13
Ян-Лука Румпф
ЦЗ
23
Soufian El-Faouzi
ЦП
8
Bentley Baxter Bahn
ЦФ
5
Saša Strujić
ЦФ
21
Anton Heinz
ЦФ
7
Lukas Scepanik
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Эрцгебирге
1
Martin Männel
ВР
26
Kilian Jakob
ЦЗ
46
Tim Hoffmann
ЦЗ
23
Anthony Barylla
ЦЗ
21
Maxim Burghardt
ЦЗ
21
Mika Clausen
ЦП
14
Borys Tashchy
ЦФ
15
M. Bar
ЦФ
20
Mirnes Pepic
ЦФ
13
E. Majetschak
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Алемания
23
Элиас Берднер
ВР
20
Aldin Dervisevic
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
17
Julian Schwermann
ЦП
25
Lamar Yarbrough
ЦФ
19
Florian Heister
ЦФ
20
Leandro Putaro
ЦФ
27
Ismail Harnafi
ЦФ
22
Thilo Topken
ЦФ
Эрцгебирге
25
Тим Кипс
ВР
28
Pascal Fallmann
ЦЗ
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
19
Linus Rosenlöcher
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
17
Omar Sijarić
ЦП
30
Ali Loune
ЦП
9
Ricky Bornschein
ЦФ
18
William Kallenbach
ЦФ
3-2-1-4
1
Йохнен
30
4
13
Румпф
11
15
23
8
7
21
5
4-1-4
1
46
23
21
26
21
13
20
15
14
8
16
16
8
5
25
25
5
11
20
20
11
21
22
22
21
1
25
Кипс
25
Кипс
1
21
28
28
21
21
19
19
21
17
17
13
30
30
13
Остались в запасе
Алемания
Эрцгебирге
23
Элиас Берднер
ВР
20
Aldin Dervisevic
ЦЗ
17
Julian Schwermann
ЦП
19
Florian Heister
ЦФ
27
Ismail Harnafi
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
9
Ricky Bornschein
ЦФ
18
William Kallenbach
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Остались в запасе
23
Элиас Берднер
ВР
20
Aldin Dervisevic
ЦЗ
17
Julian Schwermann
ЦП
19
Florian Heister
ЦФ
27
Ismail Harnafi
ЦФ
Остались в запасе
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
9
Ricky Bornschein
ЦФ
18
William Kallenbach
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Главный тренер
Йенс Хартель
Статистика матча Алемания - Эрцгебирге
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Алемания
Германия. Третья Лига, 16 тур
Алемания
- : -
06.12.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Алемания
2 : 1
01.11.2026
Пройссен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 38 тур
Швайнфурт 05
2 : 4
16.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
0 : 0
08.05.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ингольштадт
3 : 5
03.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 35 тур
Эрцгебирге
2 : 2
25.04.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 34 тур
Штутгарт II
2 : 2
19.04.2026
Эрцгебирге
Информация о матче
Главный судья:
Cristian Ballweg, Germany
Стадион:
Нью Тиволи
Новости команд
Все
Алемания
Эрцгебирге
«Эрцгебирге» из второй Бундеслиги летом отказался подписывать Шапи
2021.09.11 14:38
1
«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии
2020.05.08 00:28
2
Бывший клуб Тедеско ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус
2020.05.05 14:33
«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге»
2019.11.08 16:46
15
«Спартак» договорился о сотрудничестве с «Эрцгебирге». Москвичи будут отдавать игроков в аренду клубу из второй Бундеслиги
2019.10.15 13:33
25
«Эрцгебирге» из второй Бундеслиги летом отказался подписывать Шапи
2021.09.11 14:38
1
«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии
2020.05.08 00:28
2
Бывший клуб Тедеско ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус
2020.05.05 14:33
«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге»
2019.11.08 16:46
15
«Спартак» договорился о сотрудничестве с «Эрцгебирге». Москвичи будут отдавать игроков в аренду клубу из второй Бундеслиги
2019.10.15 13:33
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+