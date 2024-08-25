Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Мюнхен 1860 - Виктория
Мюнхен 1860 - Виктория: обзор матча 25 августа 2024
Мюнхен 1860
25.08.2024, воскресенье, 14:30
Германия. Третья Лига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Виктория
68'
R. Ott
26'
B. Henning
49'
С. Эль-Мала
81'
S. Güler (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мюнхен 1860 - Виктория
90'
+5
Желтая карточка
K. Rauhut
Замена
L. Kwadwo
️️️️
F. Bähr
86'
Желтая карточка
F. Bähr
84'
83'
Замена
M. El Mala
️️️️
F. Engelhardt
83'
Замена
S. Handle
️️️️
L. Lobinger
Желтая карточка
M. Reinthaler
81'
81'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
S. Güler
77'
Замена
J. Sticker
️️️️
B. Henning
ГОЛ! 1:2!
R. Ott
Пас отдал
F. Bähr
68'
Замена
П. Хобш
️️️️
Ф. Шуберт
65'
65'
Замена
K. Schulz
️️️️
С. Эль-Мала
64'
Замена
S. Güler
️️️️
A. Vrenezi
49'
ГОЛ! 0:2!
С. Эль-Мала
Замена
Д. Филипп
️️️️
T. Kloss
46'
Замена
R. Ott
️️️️
Р. Шифферль
46'
Замена
T. Deniz
️️️️
M. Wolfram
46'
Желтая карточка
Р. Шифферль
41'
26'
ГОЛ! 0:1!
B. Henning
Пас отдал
N. May
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мюнхен 1860
11
Rene Vollath
ВР
4
Jesper Verlaat
ЦЗ
39
Florian Bähr
ЦЗ
2
Lukas Reich
ЦЗ
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
16
Max Reinthaler
ЦЗ
5
Торе Якобсен
ОП
18
Tim Kloss
ЦП
17
Julian Guttau
ЦП
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
30
Maximilian Wolfram
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Виктория
24
Kevin Rauhut
ВР
15
Christoph Greger
ЦЗ
2
Lars Dietz
ЦЗ
55
Сидни Лопеш Кабрал
ЦЗ
6
Энрике Лофоломо
ЦЗ
8
Florian Engelhardt
ЦП
5
Niklas May
ЦП
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
10
Саид Эль-Мала
ЦФ
10
Albion Vrenezi
ЦФ
6
B. Henning
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
Мюнхен 1860
1
Marco Hiller
ВР
4
Sean Dulic
ЦЗ
36
Tunay Deniz
ЦП
8
Давид Филипп
АП
21
Leroy Kwadwo
ЦФ
37
Marlon Frey
ЦФ
7
Eliot Muteba
ЦФ
34
Патрик Хобш
ЦФ
27
Raphael Ott
ЦФ
Виктория
36
Oscar Hill
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
4
Kevin Pytlik
ЦЗ
2
Kwabenaboye Schulz
ЦЗ
3
Jonah Sticker
ЦЗ
7
Simon Handle
ЦП
11
Luca de Meester
ЦФ
19
Malek El Mala
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
3-3-2-2
11
2
37
Шифферль
16
39
5
Якобсен
4
18
17
30
10
Шуберт
4-2-4
24
2
55
Лопеш Кабрал
6
Лофоломо
15
8
5
6
10
10
Эль-Мала
9
30
36
36
30
18
8
Филипп
8
Филипп
18
39
21
21
39
10
Шуберт
34
Хобш
34
Хобш
10
Шуберт
37
Шифферль
27
27
37
Шифферль
10
Эль-Мала
2
2
10
Эль-Мала
6
3
3
6
9
7
7
9
8
19
19
8
10
22
22
10
Остались в запасе
Мюнхен 1860
Виктория
1
Marco Hiller
ВР
4
Sean Dulic
ЦЗ
37
Marlon Frey
ЦФ
7
Eliot Muteba
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
36
Oscar Hill
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
4
Kevin Pytlik
ЦЗ
11
Luca de Meester
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
Остались в запасе
1
Marco Hiller
ВР
4
Sean Dulic
ЦЗ
37
Marlon Frey
ЦФ
7
Eliot Muteba
ЦФ
Остались в запасе
36
Oscar Hill
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
4
Kevin Pytlik
ЦЗ
11
Luca de Meester
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Главный тренер
Олаф Янссен
Статистика матча Мюнхен 1860 - Виктория
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Виктория
Германия. Третья Лига, 15 тур
Виктория
- : -
29.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Хавелсе
1 : 6
20.11.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хоффенхайм II
0 : 1
31.10.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 10 тур
Дуйсбург
1 : 1
18.10.2026
Виктория
Информация о матче
Главный судья:
Mario Hildenbrand, Germany
Стадион:
Грюнвальдер
Новости команд
Все
Мюнхен 1860
Виктория
Кубок Германии. «Бавария» забила пять голов «Виктории»
2022.09.01 00:18
«Вообще ничто не указывало, что он станет большим тренером». Бушуев – о Нагельсмане
2022.06.23 11:33
«Матч ТВ»: бывший тренер «Мюнхена 1860» Бушуев возглавит «Велес»
2021.12.15 12:59
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Экс-вратарь сборной Венгрии Кирай завершил карьеру. Он самый возрастной участник чемпионатов Европы
2019.05.23 09:55
5
«Вообще ничто не указывало, что он станет большим тренером». Бушуев – о Нагельсмане
2022.06.23 11:33
«Матч ТВ»: бывший тренер «Мюнхена 1860» Бушуев возглавит «Велес»
2021.12.15 12:59
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Экс-вратарь сборной Венгрии Кирай завершил карьеру. Он самый возрастной участник чемпионатов Европы
2019.05.23 09:55
5
Защитник «Мюнхена 1860» Классен: «Откажусь от предложения Лева и буду ждать вызова в сборную России»
2018.11.16 15:20
15
Кубок Германии. «Бавария» забила пять голов «Виктории»
2022.09.01 00:18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+