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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Штутгарт II - Мюнхен 1860
Штутгарт II - Мюнхен 1860: обзор матча 11 августа 2024
Штутгарт II
11.08.2024, воскресенье, 17:30
Германия. Третья Лига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Мюнхен 1860
37'
J. Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
53'
Т. Кастанарас
57'
D. Nothnagel
83'
Ф. Шуберт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт II - Мюнхен 1860
Желтая карточка
L. Simnica
90'
+1
Желтая карточка
B. Boakye
85'
83'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Шуберт
Пас отдал
J. Guttau
80'
Замена
E. Muteba
️️️️
M. Wolfram
Замена
F. Schumann
️️️️
M. Cissé
72'
Замена
D. Tritschler
️️️️
L. Munst
62'
Замена
T. Barth
️️️️
Т. Кастанарас
62'
62'
Замена
Д. Филипп
️️️️
M. Schröter
60'
Желтая карточка
Ф. Шуберт
ГОЛ! 3:0!
D. Nothnagel
57'
ГОЛ! 2:0!
Т. Кастанарас
Пас отдал
А. Чейз
53'
46'
Замена
J. Guttau
️️️️
T. Deniz
Замена
L. Simnica
️️️️
R. Hanashiro
46'
46'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
R. Ott
46'
Замена
F. Bähr
️️️️
L. Kwadwo
ГОЛ! 1:0!
J. Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
Пас отдал
M. Cissé
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт II
41
Деннис Сеймен
ВР
91
Анри Чейз
ЦЗ
22
Leon Reichardt
ЦЗ
29
Dominik Nothnagel
ЦЗ
29
Moussa Cissé
ЦЗ
8
Самуэле ди Бенедетто
ОП
8
Leonhard Munst
ЦП
42
Rinto Hanashiro
ЦП
9
Томас Кастанарас
ЦФ
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
27
Benjamin Boakye
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Мюнхен 1860
11
Rene Vollath
ВР
4
Jesper Verlaat
ЦЗ
2
Lukas Reich
ЦЗ
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
17
Morris Schröter
ЦЗ
5
Торе Якобсен
ОП
18
Tim Kloss
ЦП
36
Tunay Deniz
ЦП
27
Raphael Ott
ЦФ
21
Leroy Kwadwo
ЦФ
30
Maximilian Wolfram
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Штутгарт II
1
Finn Bohmker
ВР
3
Alexandre Azevedo
ЦЗ
37
Maximilian Herwerth
ЦЗ
3
Frederik Schumann
ЦЗ
32
Tom Barth
ЦЗ
18
Lukas Laupheimer
ЦП
5
L. Simnica
ЦП
25
David Tritschler
ЦФ
36
Tino Kurt Kaufmann
ЦФ
Мюнхен 1860
1
Marco Hiller
ВР
39
Florian Bähr
ЦЗ
17
Julian Guttau
ЦП
8
Давид Филипп
АП
37
Marlon Frey
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
34
Патрик Хобш
ЦФ
7
Eliot Muteba
ЦФ
4-1-2-3
41
Сеймен
91
Чейз
29
29
22
8
ди Бенедетто
8
42
27
43
9
Кастанарас
4-1-2-3
11
2
37
Шифферль
17
4
5
Якобсен
18
36
30
21
27
29
3
3
29
9
Кастанарас
32
32
9
Кастанарас
42
5
5
42
8
25
25
8
21
39
39
21
36
17
17
36
17
8
Филипп
8
Филипп
17
27
10
Шуберт
10
Шуберт
27
30
7
7
30
Остались в запасе
Штутгарт II
Мюнхен 1860
1
Finn Bohmker
ВР
3
Alexandre Azevedo
ЦЗ
37
Maximilian Herwerth
ЦЗ
18
Lukas Laupheimer
ЦП
36
Tino Kurt Kaufmann
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
1
Marco Hiller
ВР
37
Marlon Frey
ЦФ
34
Патрик Хобш
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Остались в запасе
1
Finn Bohmker
ВР
3
Alexandre Azevedo
ЦЗ
37
Maximilian Herwerth
ЦЗ
18
Lukas Laupheimer
ЦП
36
Tino Kurt Kaufmann
ЦФ
Остались в запасе
1
Marco Hiller
ВР
37
Marlon Frey
ЦФ
34
Патрик Хобш
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Главный тренер
Маркус Каучински
Статистика матча Штутгарт II - Мюнхен 1860
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 16 тур
Штутгарт II
- : -
05.12.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Дуйсбург
3 : 3
31.10.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Bartnitzki, Germany
Стадион:
Гази-Штадион
Новости команд
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2022.06.23 11:33
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2021.11.01 08:19
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