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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Арминия - Боруссия Дортмунд II
Арминия - Боруссия Дортмунд II: обзор матча 10 августа 2024
Арминия
10.08.2024, суббота, 17:30
Германия. Третья Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия Дортмунд II
88'
K. Mizuta
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арминия - Боруссия Дортмунд II
90'
+5
Красная карточка
B. Mogultay
89'
Замена
P. Besong
️️️️
Ю. Хеттвер
ГОЛ! 1:0!
K. Mizuta
Пас отдал
C. Lannert
88'
Замена
Н. Буджеллаб
️️️️
M. Biankadi
77'
Замена
J. Kania
️️️️
A. Becker
76'
73'
Замена
R. Elongo-Yombo
️️️️
J. Paulina
73'
Замена
B. Drakas
️️️️
A. Foti
72'
Желтая карточка
А. Азхил
Замена
M. Wörl
️️️️
L. Kunze
69'
Замена
L. Schneider
️️️️
Ж. Феликс
56'
Замена
K. Mizuta
️️️️
M. Schroers
46'
Желтая карточка
Ж. Феликс
40'
31'
Замена
B. Mogultay
️️️️
Г. Буэно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Jonas Thomas Kersken
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
23
Луис Оппи
ЦЗ
28
Christopher Lannert
ЦП
14
Mael Corboz
ЦП
21
Stefano Russo
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
37
Merveille Biankadi
ЦП
19
Maximilian Großer
ЦФ
49
Andre Becker
ЦФ
27
Mika Schroers
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Боруссия Дортмунд II
31
Силас Острзински
ВР
3
Гилье Буэно
ЛЗ
15
Ben Huning
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
20
Niklas Jessen
ЦЗ
14
Michael Eberwein
ЦП
20
Юлиан Хеттвер
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
13
Franz Roggow
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
27
Jordi Paulina
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
Арминия
41
Artem Zaloha
ВР
36
Justin Lukas
ЦЗ
23
Leon Schneider
ЦЗ
38
Marius Wörl
ЦП
8
Сэм Шрек
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
17
Kaito Mizuta
ЦФ
9
Julian Kania
ЦФ
Боруссия Дортмунд II
33
Tiago Estêvão
ВР
17
Patrick Göbel
ЦЗ
18
Baran Mogultay
ЦЗ
16
Leonardo Posadas
ЦЗ
7
Данил Кревсун
ЦП
21
Felix Paschke
ЦП
27
Babis Drakas
ЦФ
17
Paul-Philipp Besong
ЦФ
39
Rodney Elongo-Yombo
ЦФ
2-5-3
1
3
Феликс
23
Оппи
14
21
13
37
28
27
49
19
4-5-1
31
Острзински
15
49
Люрс
20
3
Буэно
14
26
13
46
Азхил
20
Хеттвер
27
3
Феликс
23
23
3
Феликс
13
38
38
13
37
10
Буджеллаб
10
Буджеллаб
37
27
17
17
27
49
9
9
49
3
Буэно
18
18
3
Буэно
26
27
27
26
20
Хеттвер
17
17
20
Хеттвер
27
39
39
27
Остались в запасе
Арминия
Боруссия Дортмунд II
41
Artem Zaloha
ВР
36
Justin Lukas
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
Главный тренер
Ульрих Форте
33
Tiago Estêvão
ВР
17
Patrick Göbel
ЦЗ
16
Leonardo Posadas
ЦЗ
7
Данил Кревсун
ЦП
21
Felix Paschke
ЦП
Главный тренер
Ян Циммерман
Остались в запасе
41
Artem Zaloha
ВР
36
Justin Lukas
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
Остались в запасе
33
Tiago Estêvão
ВР
17
Patrick Göbel
ЦЗ
16
Leonardo Posadas
ЦЗ
7
Данил Кревсун
ЦП
21
Felix Paschke
ЦП
Главный тренер
Ульрих Форте
Главный тренер
Ян Циммерман
Статистика матча Арминия - Боруссия Дортмунд II
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Саарбрюккен
2 : 1
17.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 37 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 1
09.05.2025
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Веен
4 : 2
03.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Эрцгебирге
2 : 1
20.04.2025
Боруссия Дортмунд II
Информация о матче
Главный судья:
Cristian Ballweg, Germany
Стадион:
Schüco-Arena, Bielefeld
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