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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Оснабрюк - Эрцгебирге
Оснабрюк - Эрцгебирге: обзор матча 10 августа 2024
Оснабрюк
10.08.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Эрцгебирге
57'
M. Clausen
87'
B. Tashchy
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оснабрюк - Эрцгебирге
90'
+3
Желтая карточка
K. Jakob
90'
+3
Замена
S. Seitz
️️️️
M. Stefaniak
87'
ГОЛ! 0:2!
B. Tashchy
Пас отдал
P. Fallmann
84'
Желтая карточка
P. Fallmann
Замена
I. Badjie
️️️️
J. Wulff
83'
75'
Замена
R. Bornschein
️️️️
M. Bar
74'
Замена
O. Sijarić
️️️️
M. Clausen
Замена
Л. Семич
️️️️
Б. Айдини
72'
69'
Желтая карточка
A. Barylla
65'
Замена
P. Fallmann
️️️️
M. Burghardt
Замена
B. Simakala
️️️️
K. Wiethaup
63'
Замена
Р. Теше
️️️️
Л. Мулай
63'
57'
ГОЛ! 0:1!
M. Clausen
Пас отдал
M. Bar
Желтая карточка
Л. Мулай
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оснабрюк
26
David Richter
ВР
25
Никлас Виманн
ЦЗ
3
Bastien Conus
ЦЗ
7
Башким Айдини
ПЗ
26
Даве Гнаасе
ОП
10
Jannes Wulff
ЦП
7
Kevin Wiethaup
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
10
Йоэл Звартс
ЦФ
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
33
Timo Beermann
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Эрцгебирге
1
Martin Männel
ВР
21
Maxim Burghardt
ЦЗ
23
Anthony Barylla
ЦЗ
46
Tim Hoffmann
ЦЗ
26
Kilian Jakob
ЦЗ
21
Mika Clausen
ЦП
34
Marvin Stefaniak
ЦФ
20
Mirnes Pepic
ЦФ
13
E. Majetschak
ЦФ
15
M. Bar
ЦФ
14
Borys Tashchy
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Оснабрюк
30
Lukas Jonsson
ВР
17
Лион Семич
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
23
Aday Ercan
ЦП
10
Ismail Badjie
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
29
Niklas Niehoff
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
Эрцгебирге
22
Louis Lord
ВР
99
Erik Emmerich
ЦЗ
28
Pascal Fallmann
ЦЗ
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
7
Sean Seitz
ЦП
17
Omar Sijarić
ЦП
9
Ricky Bornschein
ЦФ
18
William Kallenbach
ЦФ
3-1-2-1-3
26
25
Виманн
3
7
Айдини
26
Гнаасе
10
7
14
Мулай
33
18
Энгельхардт
10
Звартс
4-1-5
1
23
46
26
21
21
34
14
15
13
20
7
Айдини
17
Семич
17
Семич
7
Айдини
14
Мулай
8
Теше
8
Теше
14
Мулай
10
10
10
10
7
7
7
7
21
28
28
21
34
7
7
34
21
17
17
21
15
9
9
15
Остались в запасе
Оснабрюк
Эрцгебирге
30
Lukas Jonsson
ВР
23
Aday Ercan
ЦП
29
Niklas Niehoff
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
22
Louis Lord
ВР
99
Erik Emmerich
ЦЗ
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
18
William Kallenbach
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Остались в запасе
30
Lukas Jonsson
ВР
23
Aday Ercan
ЦП
29
Niklas Niehoff
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
Остались в запасе
22
Louis Lord
ВР
99
Erik Emmerich
ЦЗ
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
18
William Kallenbach
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Главный тренер
Йенс Хартель
Статистика матча Оснабрюк - Эрцгебирге
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Энерги
- : -
04.12.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
0 : 1
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 38 тур
Швайнфурт 05
2 : 4
16.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
0 : 0
08.05.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ингольштадт
3 : 5
03.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 35 тур
Эрцгебирге
2 : 2
25.04.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 34 тур
Штутгарт II
2 : 2
19.04.2026
Эрцгебирге
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Экснер
(Мюнстер)
Стадион:
Стадион ан дер Бремер Брюке
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