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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Веен - Ганза
Веен - Ганза: обзор матча 10 августа 2024
Веен
10.08.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Ганза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Веен - Ганза
79'
Замена
B. Dietze
️️️️
А. Лебе
79'
Замена
C. Kinsombi
️️️️
А. Гюрлеен
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
T. Gozusirin
73'
Желтая карточка
Н. Аграфиотис
72'
70'
Замена
L. Köster
️️️️
N. Fröling
62'
Замена
С. Арон Гудьонсен
️️️️
T. Krohn
62'
Замена
C. Harenbrock
️️️️
F. Pfanne
Желтая карточка
I. Franjić
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веен
17
Флориан Карстенс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
9
Тиймен Гоппел
ПЗ
6
Джино Фешнер
ОП
11
Tarik Gozusirin
ЦП
7
Ivan Franjić
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
16
Florian Stritzel
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
16
Fabian Greilinger
ЦФ
28
Moritz Flotho
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Ганза
30
Max Hagemoser
ВР
19
Александер Россипал
ЛЗ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
23
Franz Pfanne
ЦЗ
10
Кевин Шумахер
ЛВ
5
Marco Schuster
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
44
Tim Krohn
ЦФ
16
Nils Fröling
ЦФ
7
Nico Neidhart
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Веен
15
Justin Janitzek
ЦЗ
37
Ben Nink
ЦЗ
33
Marius Wegmann
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
7
Amin Farouk
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
Ганза
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
29
Felix Ruschke
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
42
Benno Dietze
ЦП
6
Jonas Dirkner
ЦП
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
8
C. Harenbrock
ЦФ
8
Louis Köster
ЦФ
3-1-2-1-4
17
Карстенс
33
Лукенедер
9
Гоппел
6
Фешнер
11
7
25
Бацнер
16
28
16
4
4-1-2-3
30
15
Гюрлеен
4
Россбах
23
19
Россипал
5
10
Лебе
10
Шумахер
7
16
44
11
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
11
15
Гюрлеен
7
7
15
Гюрлеен
10
Лебе
42
42
10
Лебе
44
27
Гудьонсен
27
Гудьонсен
44
23
8
8
23
16
8
8
16
Остались в запасе
Веен
Ганза
15
Justin Janitzek
ЦЗ
37
Ben Nink
ЦЗ
33
Marius Wegmann
ЦЗ
7
Amin Farouk
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
29
Felix Ruschke
ЦЗ
6
Jonas Dirkner
ЦП
Главный тренер
Алоис Шварц
Остались в запасе
15
Justin Janitzek
ЦЗ
37
Ben Nink
ЦЗ
33
Marius Wegmann
ЦЗ
7
Amin Farouk
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
Остались в запасе
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
29
Felix Ruschke
ЦЗ
6
Jonas Dirkner
ЦП
Главный тренер
Нильс Деринг
Главный тренер
Алоис Шварц
Статистика матча Веен - Ганза
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
Брита-Арена
Новости команд
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