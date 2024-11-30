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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Дьошдьер - Дебрецен
Дьошдьер - Дебрецен: обзор матча 30 ноября 2024
Дьошдьер
30.11.2024, суббота, 18:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
3 : 1
Завершен
Дебрецен
25'
В. Климович
43'
D. Gera
84'
М. Раконьяц
62'
Б. Домингес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дьошдьер - Дебрецен
Замена
S. Szabolcs
️️️️
Э. Аколатсе
86'
Желтая карточка
М. Раконьяц
85'
ГОЛ! 3:1!
М. Раконьяц
Пас отдал
G. Jurek
84'
80'
Замена
S. Kaye
️️️️
С. Шуходовски
Замена
М. Раконьяц
️️️️
B. Edomwonyi
80'
73'
Желтая карточка
С. Шуходовски
Желтая карточка
Э. Аколатсе
70'
69'
Желтая карточка
Д. Лагатор
Желтая карточка
D. Gera
67'
62'
ГОЛ! 2:1!
Б. Домингес
Пас отдал
B. DzsudzsÃ¡k
46'
Замена
M. Szécsi
️️️️
А. Стойкович
ГОЛ! 2:0!
D. Gera
Пас отдал
Э. Аколатсе
43'
ГОЛ! 1:0!
В. Климович
Пас отдал
Э. Аколатсе
25'
19'
Желтая карточка
М. Дрешкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дьошдьер
12
Artem Odintsov
ВР
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
6
Bence Bárdos
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
68
Зетены Варга
ПВ
4
M. Lund
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
11
Dániel Gera
(К)
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
96
Marcell Huszár
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Дебрецен
16
Балаж Медьери
ВР
19
Янош Ференчи
ЛЗ
14
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
32
Йорго Пеллумби
ЦЗ
25
Gergő Kocsis
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
13
Сома Шуходовски
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
(К)
ЦФ
77
Донат Барань
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Дьошдьер
76
Barnabás Németh
ВР
44
Branislav Danilović
ВР
16
Bence Komlósi
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
59
Doru Popadiuc
ЦП
25
Gergő Holdampf
ЦП
67
Sáreczki Szabolcs
ЦФ
37
Franchu
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
11
Gábor Jurek
ЦФ
Дебрецен
87
Márk Engedi
ВР
86
Donát Pálfi
ВР
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
16
Виктор Брага
ЦП
76
Ivan Polozhyi
ЦП
21
Tamás Szűcs
ЦФ
24
Naoaki Senaga
ЦФ
77
Márk Szécsi
ЦФ
18
Shedrach Kaye
ЦФ
19
Dominik Kocsis
ЦФ
3-1-5
12
3
6
7
Аколатсе
68
Варга
50
96
34
11
17
Климович
3-4-3
16
Медьери
14
Дрешкович
32
Пеллумби
19
Ференчи
94
Лагатор
13
Шуходовски
19
Домингес
25
77
Барань
10
2
Стойкович
7
Аколатсе
67
67
7
Аколатсе
34
77
Раконьяц
77
Раконьяц
34
2
Стойкович
77
77
2
Стойкович
13
Шуходовски
18
18
13
Шуходовски
Остались в запасе
Дьошдьер
Дебрецен
76
Barnabás Németh
ВР
44
Branislav Danilović
ВР
16
Bence Komlósi
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
59
Doru Popadiuc
ЦП
25
Gergő Holdampf
ЦП
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
37
Franchu
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
11
Gábor Jurek
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
87
Márk Engedi
ВР
86
Donát Pálfi
ВР
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
16
Виктор Брага
ЦП
76
Ivan Polozhyi
ЦП
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
21
Tamás Szűcs
ЦФ
24
Naoaki Senaga
ЦФ
19
Dominik Kocsis
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Остались в запасе
76
Barnabás Németh
ВР
44
Branislav Danilović
ВР
16
Bence Komlósi
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
59
Doru Popadiuc
ЦП
25
Gergő Holdampf
ЦП
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
37
Franchu
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
11
Gábor Jurek
ЦФ
Остались в запасе
87
Márk Engedi
ВР
86
Donát Pálfi
ВР
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
16
Виктор Брага
ЦП
76
Ivan Polozhyi
ЦП
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
21
Tamás Szűcs
ЦФ
24
Naoaki Senaga
ЦФ
19
Dominik Kocsis
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Главный тренер
Ондраш Херцег
Статистика матча Дьошдьер - Дебрецен
3
3
Всего ударов по воротам
7
17
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
14
19
Офсайды
0
2
Количество передач
391
413
Сейвы
1
1
Точность передач %
75
75
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
Дьошдьер
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Дебрецен
- : -
05.12.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
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