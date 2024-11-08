Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Ньиредьхаза - МТК
Ньиредьхаза - МТК: обзор матча 08 ноября 2024
Ньиредьхаза
08.11.2024, пятница, 22:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
2 : 0
Завершен
МТК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Ньиредьхаза - МТК
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Ньиредьхаза
- : -
05.12.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Кишварда
3 : 2
28.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Ньиредьхаза
1 : 1
08.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Ньиредьхаза
- : -
05.12.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
2 : 3
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Новости команд
Все
Ньиредьхаза
МТК
Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
2023.03.16 22:19
1
Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»
2022.02.20 01:52
2
«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии
2022.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. «Динамо» уступило венгерскому МТК, потерпев два поражения за день
2021.07.15 21:20
3
Венгерский МТК перепутал время начала матча с «Динамо». Игра перенесена на час
2021.07.15 18:12
1
Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
2023.03.16 22:19
1
Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»
2022.02.20 01:52
2
«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии
2022.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. «Динамо» уступило венгерскому МТК, потерпев два поражения за день
2021.07.15 21:20
3
Венгерский МТК перепутал время начала матча с «Динамо». Игра перенесена на час
2021.07.15 18:12
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+