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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Уйпешт - Пакш
Уйпешт - Пакш: обзор матча 09 ноября 2024
Уйпешт
09.11.2024, суббота, 20:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
0 : 0
Завершен
Пакш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уйпешт - Пакш
Замена
M. Dékei
️️️️
M. Ljujic
83'
Замена
Т. Лакуа
️️️️
В. Оново
83'
76'
Замена
Р. Варга
️️️️
E. Silye
76'
Замена
D. Böde
️️️️
B. Tóth
Замена
М. Карамоко
️️️️
M. Mucsanyi
61'
Замена
M. Tajti
️️️️
B. Geiger
61'
Желтая карточка
M. Mucsanyi
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уйпешт
5
Аттила Фиола
ЦЗ
3
André Duarte
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
5
Давит Кобоури
ЦЗ
29
Винсент Оново
ОП
26
Bálint Geiger
ЦП
11
Кристофер Хорват
ЦП
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
88
Matija Ljujic
(К)
ЦФ
10
Fran Brodić
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Пакш
1
Адам Ковачик
ВР
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
5
Балинт Вечеи
ЦП
21
Kristóf Papp
ЦП
22
József Windecker
(К)
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Уйпешт
99
Olivér Svékus
ВР
1
Genzler Gellért
ВР
74
Dominik Kaczvinszki
ЦЗ
44
Bence Gergényi
ЦЗ
25
Nimrod Baranyai
ЦП
8
Márk Dékei
ЦП
18
Mátyás Tajti
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
38
Kristóf Sarkadi
ЦФ
77
Adrián Dénes
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
30
János Szabó
ЦЗ
6
Milán Gyorfi
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
26
Gabor Vas
ЦП
18
Gergo Gyurkits
ЦП
8
Balázs Balogh
ЦП
19
Kevin Horvath
ЦФ
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
4-1-2-4
5
Фиола
30
5
Кобоури
3
29
Оново
26
11
Хорват
47
1
10
88
4-3-1-2
1
Ковачик
14
Осват
14
24
Ленжер
2
5
Вечеи
21
22
23
Этвеш
29
26
88
8
8
88
26
18
18
26
29
Оново
6
Лакуа
6
Лакуа
29
Оново
47
9
Карамоко
9
Карамоко
47
14
17
Варга
17
Варга
14
29
13
13
29
Остались в запасе
Уйпешт
Пакш
99
Olivér Svékus
ВР
1
Genzler Gellért
ВР
74
Dominik Kaczvinszki
ЦЗ
44
Bence Gergényi
ЦЗ
25
Nimrod Baranyai
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
38
Kristóf Sarkadi
ЦФ
77
Adrián Dénes
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
30
János Szabó
ЦЗ
6
Milán Gyorfi
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
26
Gabor Vas
ЦП
18
Gergo Gyurkits
ЦП
8
Balázs Balogh
ЦП
19
Kevin Horvath
ЦФ
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Остались в запасе
99
Olivér Svékus
ВР
1
Genzler Gellért
ВР
74
Dominik Kaczvinszki
ЦЗ
44
Bence Gergényi
ЦЗ
25
Nimrod Baranyai
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
38
Kristóf Sarkadi
ЦФ
77
Adrián Dénes
ЦФ
Остались в запасе
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
30
János Szabó
ЦЗ
6
Milán Gyorfi
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
26
Gabor Vas
ЦП
18
Gergo Gyurkits
ЦП
8
Balázs Balogh
ЦП
19
Kevin Horvath
ЦФ
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Главный тренер
Дьердь Богнар
Статистика матча Уйпешт - Пакш
1
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
9
Нарушения
10
20
Офсайды
2
2
Количество передач
525
339
Сейвы
2
7
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
6
8
Матчи команд
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Уйпешт
- : -
05.12.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
2 : 3
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
3 : 2
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
Информация о матче
Посещаемость:
5141
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