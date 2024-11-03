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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Пакш - Дьошдьер
Пакш - Дьошдьер: обзор матча 03 ноября 2024
Пакш
03.11.2024, воскресенье, 14:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
3 : 4
Завершен
Дьошдьер
22'
D. Böde
43'
D. Böde
85'
B. Tóth
5'
Э. Аколатсе
30'
B. Edomwonyi
37'
G. Jurek
72'
С. Саничанин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пакш - Дьошдьер
90'
+2
Желтая карточка
M.
ГОЛ! 3:4!
B. Tóth
85'
84'
Замена
C. Szatmári
️️️️
B. Edomwonyi
74'
Замена
M.
️️️️
Э. Аколатсе
73'
Замена
А. Кампецис
️️️️
G. Jurek
72'
ГОЛ! 2:4!
С. Саничанин
Пас отдал
G. Jurek
Замена
B. Tóth
️️️️
J. Szabó
69'
65'
Замена
В. Климович
️️️️
Á. Bényei
49'
Желтая карточка
B. Edomwonyi
ГОЛ! 2:3!
D. Böde
43'
37'
ГОЛ! 1:3!
G. Jurek
Пас отдал
B. Edomwonyi
30'
ГОЛ! 1:2!
B. Edomwonyi
ГОЛ! 1:1!
D. Böde
Пас отдал
Б. Вечеи
22'
Желтая карточка
D. Böde
6'
5'
ГОЛ! 0:1!
Э. Аколатсе
Пас отдал
B. Edomwonyi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пакш
1
Адам Ковачик
ВР
14
Аттила Осват
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
30
János Szabó
ЦЗ
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
22
József Windecker
ЦП
5
Балинт Вечеи
ЦП
21
Kristóf Papp
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
13
Dániel Böde
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Дьошдьер
12
Artem Odintsov
ВР
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
16
Bence Komlósi
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
25
Gergő Holdampf
(К)
ЦП
20
Ágoston Bényei
ЦП
4
M. Lund
ЦФ
11
Gábor Jurek
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
11
Dániel Gera
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
6
Milán Gyorfi
ЦЗ
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
8
Balázs Balogh
ЦП
26
Gabor Vas
ЦП
19
Kevin Horvath
ЦФ
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Дьошдьер
44
Branislav Danilović
ВР
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
6
Bence Bárdos
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
68
Зетены Варга
ПВ
17
Владислав Климович
ЦФ
37
Franchu
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
75
Moha
ЦФ
23
Val Adedokun
ЦФ
4-3-1-2
1
Ковачик
14
Осват
30
2
14
22
5
Вечеи
21
23
Этвеш
13
26
4-2-4
12
6
Саничанин
7
Аколатсе
16
3
Чорбаджийски
25
20
11
34
11
4
30
29
29
30
34
3
3
34
20
17
Климович
17
Климович
20
11
90
Кампецис
90
Кампецис
11
7
Аколатсе
75
75
7
Аколатсе
Остались в запасе
Пакш
Дьошдьер
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
6
Milán Gyorfi
ЦЗ
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
8
Balázs Balogh
ЦП
26
Gabor Vas
ЦП
19
Kevin Horvath
ЦФ
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
44
Branislav Danilović
ВР
6
Bence Bárdos
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
68
Зетены Варга
ПВ
37
Franchu
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
23
Val Adedokun
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Остались в запасе
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
6
Milán Gyorfi
ЦЗ
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
8
Balázs Balogh
ЦП
26
Gabor Vas
ЦП
19
Kevin Horvath
ЦФ
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Остались в запасе
44
Branislav Danilović
ВР
6
Bence Bárdos
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
68
Зетены Варга
ПВ
37
Franchu
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
23
Val Adedokun
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Главный тренер
Владимир Раденкович
Статистика матча Пакш - Дьошдьер
1
2
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
9
20
Офсайды
1
3
Количество передач
462
287
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
58
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
15
10
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
3 : 2
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
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