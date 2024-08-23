Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Уйпешт - Дебрецен
Уйпешт - Дебрецен: обзор матча 23 августа 2024
Уйпешт
23.08.2024, пятница, 21:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 5 тур
3 : 0
Завершен
Дебрецен
20'
Б. Беше
29'
M. Ljujic
52'
F. Brodić (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уйпешт - Дебрецен
Замена
N. Baranyai
️️️️
Б. Беше
85'
Замена
В. Оново
️️️️
M. Ljujic
85'
Замена
Д. Кобоури
️️️️
K. Tamás
84'
79'
Желтая карточка
М. Дрешкович
Замена
Т. Лакуа
️️️️
M. Tajti
77'
71'
Замена
M. Szécsi
️️️️
B. DzsudzsÃ¡k
Замена
M. Dékei
️️️️
M. Mucsanyi
69'
55'
Замена
С. Шуходовски
️️️️
В. Брага
55'
Замена
V. Botond
️️️️
Ж. Шагоян
54'
Желтая карточка
Б. Домингес
ГОЛ с пенальти! 3:0!
F. Brodić
52'
ГОЛ! 2:0!
M. Ljujic
Пас отдал
M. Mucsanyi
29'
ГОЛ! 1:0!
Б. Беше
Пас отдал
B. Geiger
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уйпешт
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
3
André Duarte
ЦЗ
44
Bence Gergényi
ЦЗ
22
Krisztián Tamás
ЦЗ
18
Mátyás Tajti
ЦП
26
Bálint Geiger
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
88
Matija Ljujic
(К)
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
10
Fran Brodić
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Дебрецен
16
Балаж Медьери
ВР
19
Янош Ференчи
ЛЗ
14
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
19
Брендон Домингес
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
16
Виктор Брага
ЦП
42
Yacouba Silue
ЦФ
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
(К)
ЦФ
21
Tamás Szűcs
ЦФ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Уйпешт
1
Genzler Gellért
ВР
21
Levente Babós
ЦЗ
5
Давит Кобоури
ЦЗ
29
Винсент Оново
ОП
6
Том Лакуа
ЦП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
8
Márk Dékei
ЦП
14
Ognjen Radosevic
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
8
Aboubakar Keita
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Дебрецен
86
Donát Pálfi
ВР
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
13
Сома Шуходовски
ЦП
22
Vajda Botond
ЦП
24
Naoaki Senaga
ЦФ
77
Márk Szécsi
ЦФ
5
Bence Batik
ЦФ
19
Dominik Kocsis
ЦФ
3-2-2-4
3
44
22
30
33
Беше
18
26
1
10
47
88
2-3-1-4
16
Медьери
14
Дрешкович
19
Ференчи
19
Домингес
94
Лагатор
16
Брага
7
Шагоян
2
Стойкович
21
10
42
22
5
Кобоури
5
Кобоури
22
88
29
Оново
29
Оново
88
18
6
Лакуа
6
Лакуа
18
33
Беше
25
25
33
Беше
47
8
8
47
16
Брага
13
Шуходовски
13
Шуходовски
16
Брага
7
Шагоян
22
22
7
Шагоян
10
77
77
10
Остались в запасе
Уйпешт
Дебрецен
1
Genzler Gellért
ВР
21
Levente Babós
ЦЗ
14
Ognjen Radosevic
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
8
Aboubakar Keita
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
86
Donát Pálfi
ВР
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
24
Naoaki Senaga
ЦФ
5
Bence Batik
ЦФ
19
Dominik Kocsis
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Остались в запасе
1
Genzler Gellért
ВР
21
Levente Babós
ЦЗ
14
Ognjen Radosevic
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
8
Aboubakar Keita
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Остались в запасе
86
Donát Pálfi
ВР
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
24
Naoaki Senaga
ЦФ
5
Bence Batik
ЦФ
19
Dominik Kocsis
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Главный тренер
Ондраш Херцег
Статистика матча Уйпешт - Дебрецен
2
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
18
11
Офсайды
0
3
Количество передач
301
413
Сейвы
0
2
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Уйпешт
- : -
05.12.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
2 : 3
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Дебрецен
- : -
05.12.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Новости команд
Все
Уйпешт
Дебрецен
«Дебрецен» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Дебрецен» – «Копенгаген»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Пюник» – «Дебрецен»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Спартак» и «Локомотив» поборются за капитана БАТЭ
2025.01.17 10:08
12
Дебютант РПЛ выкупил опорника сборной Черногории
2024.06.24 22:22
«Спартак» и «Локомотив» поборются за капитана БАТЭ
2025.01.17 10:08
12
«Ференцварош» Черчесова может в следующем туре стать чемпионом Венгрии
2023.05.01 22:15
Ласина Траоре стал игроком «Уйпешта»
2019.02.25 07:25
8
«Дебрецен» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Дебрецен» – «Копенгаген»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Пюник» – «Дебрецен»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Дебютант РПЛ выкупил опорника сборной Черногории
2024.06.24 22:22
«Сочи» может выкупить нового тренера за 1 миллион
2023.12.06 16:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+