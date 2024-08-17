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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Дебрецен - Дьошдьер
Дебрецен - Дьошдьер: обзор матча 17 августа 2024
Дебрецен
17.08.2024, суббота, 18:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
0 : 1
Завершен
Дьошдьер
30'
Б. Чорбаджийски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дебрецен - Дьошдьер
90'
+3
Желтая карточка
К. Сентич
62'
Желтая карточка
M. Lund
60'
Желтая карточка
Б. Чорбаджийски
51'
Желтая карточка
B. Edomwonyi
Вторая желтая
Й. Пеллумби
45'
+1
Желтая карточка
Й. Пеллумби
43'
30'
ГОЛ! 0:1!
Б. Чорбаджийски
Пас отдал
Р. Пожег Ванкас
Желтая карточка
С. Шуходовски
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дебрецен
16
Балаж Медьери
ВР
14
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
32
Йорго Пеллумби
ЦЗ
94
Душан Лагатор
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
13
Сома Шуходовски
ЦП
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
19
Dominik Kocsis
ЦФ
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
(К)
ЦФ
21
Tamás Szűcs
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Дьошдьер
30
Карло Сентич
ВР
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
25
Gergő Holdampf
(К)
ЦП
4
M. Lund
ЦФ
37
Franchu
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
11
Dániel Gera
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Дебрецен
86
Donát Pálfi
ВР
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
22
Vajda Botond
ЦП
16
Виктор Брага
ЦП
89
Александрос Кизиридис
ЦФ
24
Naoaki Senaga
ЦФ
77
Márk Szécsi
ЦФ
5
Bence Batik
ЦФ
77
Донат Барань
ЦФ
Дьошдьер
44
Branislav Danilović
ВР
12
Artem Odintsov
ВР
16
Bence Komlósi
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
68
Зетены Варга
ПВ
75
Moha
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
96
Marcell Huszár
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
11
Gábor Jurek
ЦФ
87
Vince Fekete
ЦФ
2-3-5
16
Медьери
14
Дрешкович
32
Пеллумби
94
Лагатор
19
Домингес
13
Шуходовски
42
21
10
19
2
Стойкович
3-1-1-5
30
Сентич
6
Саничанин
3
3
Чорбаджийски
25
94
Пожег Ванкас
4
34
11
17
Климович
37
Остались в запасе
Дебрецен
Дьошдьер
86
Donát Pálfi
ВР
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
22
Vajda Botond
ЦП
16
Виктор Брага
ЦП
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
89
Александрос Кизиридис
ЦФ
24
Naoaki Senaga
ЦФ
77
Márk Szécsi
ЦФ
5
Bence Batik
ЦФ
77
Донат Барань
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
44
Branislav Danilović
ВР
12
Artem Odintsov
ВР
16
Bence Komlósi
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
68
Зетены Варга
ПВ
75
Moha
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
96
Marcell Huszár
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
11
Gábor Jurek
ЦФ
87
Vince Fekete
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Остались в запасе
86
Donát Pálfi
ВР
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
22
Vajda Botond
ЦП
16
Виктор Брага
ЦП
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
89
Александрос Кизиридис
ЦФ
24
Naoaki Senaga
ЦФ
77
Márk Szécsi
ЦФ
5
Bence Batik
ЦФ
77
Донат Барань
ЦФ
Остались в запасе
44
Branislav Danilović
ВР
12
Artem Odintsov
ВР
16
Bence Komlósi
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
68
Зетены Варга
ПВ
75
Moha
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
96
Marcell Huszár
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
11
Gábor Jurek
ЦФ
87
Vince Fekete
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Главный тренер
Владимир Раденкович
Статистика матча Дебрецен - Дьошдьер
2
1
4
Всего ударов по воротам
19
14
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
5
Нарушения
12
15
Количество передач
550
255
Сейвы
2
3
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Дебрецен
- : -
05.12.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
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