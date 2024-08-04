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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Пакш - Уйпешт
Пакш - Уйпешт: обзор матча 04 августа 2024
Пакш
04.08.2024, воскресенье, 19:50
Венгрия. Национальный чемпионат, 2 тур
2 : 1
Завершен
Уйпешт
36'
J. Nunes (АГ)
90+2'
J. Windecker
81'
M. Ljujic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пакш - Уйпешт
ГОЛ! 2:1!
J. Windecker
Пас отдал
B. Balogh
90'
+2
90'
+1
Замена
M. Mucsanyi
️️️️
M. Ljujic
Замена
K. Horvath
️️️️
E. Silye
85'
81'
ГОЛ! 1:1!
M. Ljujic
Пас отдал
F. Brodić
74'
Замена
A. Keita
️️️️
M. Tajti
65'
Желтая карточка
M. Ljujic
63'
Замена
K. Simon
️️️️
N. Baranyai
Замена
D. Böde
️️️️
B. Tóth
61'
Замена
J. Windecker
️️️️
K. Papp
61'
46'
Замена
F. Brodić
️️️️
O. Radosevic
46'
Замена
B. Geiger
️️️️
M. Dékei
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
J. Nunes
36'
Желтая карточка
Á. Kinyik
31'
Желтая карточка
K. Kovács
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пакш
1
Петер Саппанош
ВР
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
21
Kristóf Papp
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
8
Balázs Balogh
(К)
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Уйпешт
22
Krisztián Tamás
ЦЗ
44
Bence Gergényi
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
14
Ognjen Radosevic
ЦП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
8
Márk Dékei
ЦП
18
Mátyás Tajti
ЦП
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
88
Matija Ljujic
(К)
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
30
János Szabó
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
26
Gabor Vas
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
5
Балинт Вечеи
ЦП
22
József Windecker
ЦП
19
Kevin Horvath
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
Уйпешт
1
Genzler Gellért
ВР
74
Dominik Kaczvinszki
ЦЗ
21
Levente Babós
ЦЗ
15
Miron Máté Mucsányi
ЦП
26
Bálint Geiger
ЦП
10
Fran Brodić
ЦФ
77
Adrián Dénes
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
8
Aboubakar Keita
ЦФ
23
Dávid Banai
ЦФ
4-3-1-2
1
Саппанош
2
20
14
24
Ленжер
21
80
Сабо
8
23
Этвеш
29
26
4-4-3
44
30
33
Беше
22
25
8
18
14
1
88
9
Карамоко
21
22
22
21
14
19
19
14
29
13
13
29
8
26
26
8
14
10
10
14
88
47
47
88
25
7
7
25
18
8
8
18
Остались в запасе
Пакш
Уйпешт
25
Barnabás Simon
ВР
30
János Szabó
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
26
Gabor Vas
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
5
Балинт Вечеи
ЦП
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
1
Genzler Gellért
ВР
74
Dominik Kaczvinszki
ЦЗ
21
Levente Babós
ЦЗ
15
Miron Máté Mucsányi
ЦП
77
Adrián Dénes
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
23
Dávid Banai
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Остались в запасе
25
Barnabás Simon
ВР
30
János Szabó
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
26
Gabor Vas
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
5
Балинт Вечеи
ЦП
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
Остались в запасе
1
Genzler Gellért
ВР
74
Dominik Kaczvinszki
ЦЗ
21
Levente Babós
ЦЗ
15
Miron Máté Mucsányi
ЦП
77
Adrián Dénes
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
23
Dávid Banai
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Главный тренер
Небойша Вигневич
Статистика матча Пакш - Уйпешт
2
1
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
7
18
Офсайды
2
1
Количество передач
378
485
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
76
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Уйпешт
- : -
05.12.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
2 : 3
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
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