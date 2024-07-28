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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Дьошдьер - Пакш
Дьошдьер - Пакш: обзор матча 28 июля 2024
Дьошдьер
28.07.2024, воскресенье, 19:50
Венгрия. Национальный чемпионат, 1 тур
2 : 2
Завершен
Пакш
40'
М. Раконьяц
86'
B. Edomwonyi
47'
D. Böde
81'
J. Windecker (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дьошдьер - Пакш
Желтая карточка
С. Саничанин
90'
+2
89'
Замена
J. Szabó
️️️️
K. Kovács
ГОЛ! 2:2!
B. Edomwonyi
Пас отдал
F.
86'
81'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
J. Windecker
Желтая карточка
B. Edomwonyi
77'
Замена
B. Edomwonyi
️️️️
М. Раконьяц
73'
Замена
A. Vallejo
️️️️
M.
66'
Замена
В. Климович
️️️️
Р. Пожег Ванкас
66'
47'
ГОЛ! 1:1!
D. Böde
46'
Замена
D. Böde
️️️️
B. Tóth
46'
Замена
J. Windecker
️️️️
K. Papp
Желтая карточка
Á. Bényei
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
М. Раконьяц
Пас отдал
Р. Пожег Ванкас
40'
36'
Желтая карточка
K. Kovács
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дьошдьер
12
Artem Odintsov
ВР
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
20
Ágoston Bényei
ЦП
25
Gergő Holdampf
(К)
ЦП
68
Зетены Варга
ПВ
75
Moha
ЦФ
11
Dániel Gera
ЦФ
4
M. Lund
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
26
Gabor Vas
ЦП
21
Kristóf Papp
(К)
ЦП
8
Balázs Balogh
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
29
Barna Tóth
ЦФ
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Дьошдьер
30
Карло Сентич
ВР
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
16
Bence Komlósi
ЦЗ
50
Alex Vallejo
ЦФ
87
Vince Fekete
ЦФ
96
Marcell Huszár
ЦФ
37
Franchu
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Пакш
1
Петер Саппанош
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
30
János Szabó
ЦЗ
5
Балинт Вечеи
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
22
József Windecker
ЦП
17
Bence Kocsis
ЦП
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
2-2-2-4
12
3
6
Саничанин
20
25
94
Пожег Ванкас
68
Варга
75
77
Раконьяц
4
11
3-4-1-2
25
20
2
14
Осват
21
8
80
Сабо
26
23
Этвеш
26
29
75
50
50
75
94
Пожег Ванкас
17
Климович
17
Климович
94
Пожег Ванкас
77
Раконьяц
34
34
77
Раконьяц
20
30
30
20
21
22
22
21
29
13
13
29
Остались в запасе
Дьошдьер
Пакш
30
Карло Сентич
ВР
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
16
Bence Komlósi
ЦЗ
87
Vince Fekete
ЦФ
96
Marcell Huszár
ЦФ
37
Franchu
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
1
Петер Саппанош
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
5
Балинт Вечеи
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
17
Bence Kocsis
ЦП
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Остались в запасе
30
Карло Сентич
ВР
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
16
Bence Komlósi
ЦЗ
87
Vince Fekete
ЦФ
96
Marcell Huszár
ЦФ
37
Franchu
ЦФ
Остались в запасе
1
Петер Саппанош
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
5
Балинт Вечеи
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
17
Bence Kocsis
ЦП
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Главный тренер
Дьердь Богнар
Статистика матча Дьошдьер - Пакш
3
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
11
Офсайды
0
2
Количество передач
412
400
Сейвы
3
2
Точность передач %
70
70
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
Дьошдьер
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
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