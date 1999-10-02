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Крылья Советов - Уралан

02.10.1999, Суббота, 00:00 мск Самара, стадион Металлург Чемпионат России, 26 тур Крылья Советов - Уралан
Чемпионат России 1999
12 тур
23 июня, среда 00:00 Уралан 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
18 тур
29 июля, среда 00:00 Крылья Советов 2:0 Уралан
3 тур
11 апреля, суббота 00:00 Уралан 1:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 6 2 75:24 +51 72
2. Локомотив 30 20 5 5 62:30 +32 65
3. ЦСКА 30 15 10 5 56:29 +27 55
4. Торпедо М 30 13 11 6 38:33 +5 50
5. Динамо М 30 12 8 10 44:41 +3 44
6. Алания 30 12 7 11 54:45 +9 43
7. Ростов 30 11 8 11 32:38 -6 41
8. Зенит 30 9 12 9 36:34 +2 39
9. Уралан 30 10 6 14 27:34 -7 36
10. Сатурн 30 8 10 12 30:38 -8 34
11. Локомотив НН 30 9 6 15 33:48 -15 33
12. Крылья Советов 30 8 7 15 39:49 -10 31
13. Ротор 30 7 10 13 36:51 -15 31
14. Черноморец Нв 30 7 8 15 31:49 -18 29
15. Жемчужина 30 5 11 14 29:55 -26 26
16. Шинник 30 5 9 16 21:45 -24 24
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