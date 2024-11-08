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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Гренобль - Дюнкерк
Гренобль - Дюнкерк: обзор матча 08 ноября 2024
Гренобль
08.11.2024, пятница, 22:00
Франция. Лига 2, 13 тур
0 : 1
Завершен
Дюнкерк
67'
E. Bardeli
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гренобль - Дюнкерк
90'
+3
Замена
A. Sekongo
️️️️
E. Bardeli
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Абнер
84'
Замена
Г. Курте
️️️️
К. Теян
Замена
Э. Сильвестр
️️️️
Ж. Олайтан
83'
Замена
A. Kerouedan
️️️️
A. Jabbari
83'
83'
Замена
Д. Кейруш
️️️️
Н. Скитта
Желтая карточка
Ж. Олайтан
74'
Замена
М. Бангре
️️️️
Н. Мбемба
68'
67'
ГОЛ! 0:1!
E. Bardeli
Пас отдал
Н. Скитта
65'
Желтая карточка
У. Рагубер
62'
Замена
M. Essimi
️️️️
М. Ривера
54'
Желтая карточка
М. Ривера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
23
Мамаду Диоп
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
18
Шакил Дело
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
(К)
ЦЗ
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
6
Dante Rigo
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
15
Жуниор Олайтан
АП
75
Ленни Жозеф
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Дюнкерк
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
15
Натан Скитта
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
16
Adrián Ortolá
ЦФ
19
Yacine Bammou
ЦФ
30
Кай Теян
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
11
Alan Kerouedan
ЦП
19
Nesta Zahui
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
Дюнкерк
24
Эвен Жауэн
ВР
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
42
Anto Sekongo
ЦП
27
Marco Essimi
ЦП
80
Жессим Яссин
ЦФ
18
Гаэтан Курте
ЦФ
4-2-1-3
23
Диоп
29
Менди
4
Диарра
21
Чапчет
18
Дело
6
26
Мбемба
15
Олайтан
99
21
75
Жозеф
3-1-2-2-3
2
26
Санганте
23
Сассо
30
Абнер
8
Рагубер
18
7
Ривера
15
Скитта
30
Теян
19
16
15
Олайтан
10
Сильвестр
10
Сильвестр
15
Олайтан
99
11
11
99
26
Мбемба
11
Бангре
11
Бангре
26
Мбемба
15
Скитта
5
Кейруш
5
Кейруш
15
Скитта
18
42
42
18
7
Ривера
27
27
7
Ривера
30
Теян
18
Курте
18
Курте
30
Теян
Остались в запасе
Гренобль
Дюнкерк
16
Бобби Аллен
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
19
Nesta Zahui
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
24
Эвен Жауэн
ВР
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
80
Жессим Яссин
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
19
Nesta Zahui
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
Остались в запасе
24
Эвен Жауэн
ВР
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
80
Жессим Яссин
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Главный тренер
Пьер Вебо
Статистика матча Гренобль - Дюнкерк
1
3
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
1
Нарушения
11
12
Офсайды
4
2
Количество передач
297
567
Сейвы
3
0
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Главный судья:
Robin Chapapria, France
Стадион:
Stade des Alpes, Grenoble
Новости команд
Все
Гренобль
Дюнкерк
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
1 августа
10
«Балтика» подпишет 194-сантиметрового защитника из Франции
1 августа
2
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
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1 августа
10
«Балтика» подпишет 194-сантиметрового защитника из Франции
1 августа
2
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции
2023.02.10 08:38
1
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2
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1
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20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
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17 июня
8
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2
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2025.08.25 16:32
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