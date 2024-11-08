Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Амьен - Мартиг
Амьен - Мартиг: обзор матча 08 ноября 2024
Амьен
08.11.2024, пятница, 22:00
Франция. Лига 2, 13 тур
1 : 1
Завершен
Мартиг
67'
A. Leautey
34'
А. Амрауи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Амьен - Мартиг
Замена
M. Mubundu Manitu
️️️️
Н. Кандиль
89'
Замена
Ф. Бойя
️️️️
O. Gene
89'
Замена
M. Touho
️️️️
A. Leautey
89'
86'
Желтая карточка
Y. Marillat
77'
Замена
A. Djaha
️️️️
A. Ipiélé
76'
Замена
Б. Муссити-Око
️️️️
P. Ouotro
69'
Замена
I. Zouaoui
️️️️
Y. Hadjem
ГОЛ! 1:1!
A. Leautey
Пас отдал
O. Gene
67'
Замена
E. Dao
️️️️
Р. Лутин
65'
Замена
М. Джауаб
️️️️
О. Урогиде
65'
Пенальти не реализован!
Л. Мафута
37'
36'
Желтая карточка
L. Morante
34'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Амрауи
Желтая карточка
Р. Вита
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
30
Owen Gene
ЦП
93
Райан Лутин
ЦП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
50
Antoine Leautey
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Мартиг
40
Yan Marillat
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
21
Yanis Hadjem
ЦЗ
24
Leandro Morante
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
26
S. Belloumou
(К)
ЦП
44
Милан Робен
ЦП
27
Alain Ipiélé
ЦФ
29
P. Ouotro
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
18
M. Mubundu Manitu
ЦП
45
Ibrahim Fofana
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
22
Elyess Dao
ЦФ
11
Mathis Touho
ЦФ
Мартиг
20
Yannick Etilé
ВР
22
A. Djaha
ЦЗ
14
Стив Шамаль
ЛВ
8
Ilyes Zouaoui
ЦП
6
Francois Kembolo Luyeye
ЦП
34
Luan Gautier
ЦП
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Гютне
21
Вита
3
Урогиде
14
Корчиа
2
Фофана
30
93
Лутин
22
70
Кандиль
14
Мафута
50
3-3-2-2
40
21
24
39
Сайнтини
5
Фалет
23
Сиби
88
Амрауи
26
44
Робен
29
27
3
Урогиде
23
Джауаб
23
Джауаб
3
Урогиде
70
Кандиль
18
18
70
Кандиль
30
34
Бойя
34
Бойя
30
93
Лутин
22
22
93
Лутин
50
11
11
50
27
22
22
27
21
8
8
21
29
14
Муссити-Око
14
Муссити-Око
29
Остались в запасе
Амьен
Мартиг
16
Alexis Sauvage
ВР
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
45
Ibrahim Fofana
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
20
Yannick Etilé
ВР
6
Francois Kembolo Luyeye
ЦП
34
Luan Gautier
ЦП
14
Стив Шамаль
ЛВ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
45
Ibrahim Fofana
ЦП
Остались в запасе
20
Yannick Etilé
ВР
6
Francois Kembolo Luyeye
ЦП
34
Luan Gautier
ЦП
14
Стив Шамаль
ЛВ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Амьен - Мартиг
1
2
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
0
Нарушения
9
13
Офсайды
2
0
Количество передач
553
298
Сейвы
3
8
Точность передач %
84
68
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
11
1
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Мартиг
Франция. Лига 2, 34 тур
Лорьян
5 : 1
10.05.2025
Мартиг
Франция. Лига 2, 33 тур
Мартиг
1 : 1
02.05.2025
Париж
Франция. Лига 2, 32 тур
Генгам
2 : 1
25.04.2025
Мартиг
Франция. Лига 2, 31 тур
Кан
0 : 3
18.04.2025
Мартиг
Франция. Лига 2, 30 тур
Мартиг
1 : 4
11.04.2025
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Thierry Bouille, France
Стадион:
Stade Crédit Agricole la Licorne, Amiens
Новости команд
Все
Амьен
Мартиг
«Амьен» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025
2025.08.11 20:35
«Спартак» начал переговоры с защитником сборной Ганы из Лиги 1
2023.07.05 14:06
2
«Динамо» может подписать защитника сборной Ганы
2023.06.28 14:37
Кубок Франции. «Монако» обыграл «Амьен» без Головина и вышел в 1/2 финала
2022.02.09 00:52
1
Кубок Франции. «Лилль» в матче с «Дижоном» выиграл седьмой раз подряд, «Ницца» прошла «Ним» и другие результаты
2021.02.10 22:58
«Амьен» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025
2025.08.11 20:35
«Спартак» начал переговоры с защитником сборной Ганы из Лиги 1
2023.07.05 14:06
2
«Динамо» может подписать защитника сборной Ганы
2023.06.28 14:37
Кубок Франции. «Монако» обыграл «Амьен» без Головина и вышел в 1/2 финала
2022.02.09 00:52
1
Кубок Франции. «Лилль» в матче с «Дижоном» выиграл седьмой раз подряд, «Ницца» прошла «Ним» и другие результаты
2021.02.10 22:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+