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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Генгам - Гренобль
Генгам - Гренобль: обзор матча 02 ноября 2024
Генгам
02.11.2024, суббота, 22:00
Франция. Лига 2, 12 тур
3 : 0
Завершен
Гренобль
1'
Б. Лабе
57'
Ж. Сиве
67'
A. Sagna
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генгам - Гренобль
82'
Замена
М. Бангре
️️️️
Ж. Олайтан
Замена
T. Luvambo
️️️️
D. Louiserre
77'
74'
Желтая карточка
S. Touray
Желтая карточка
К. Сидибе
73'
Замена
L. Phiri
️️️️
К. Сидибе
73'
73'
Замена
D. Rigo
️️️️
Л. Жозеф
72'
Замена
S. Touray
️️️️
Н. Мбемба
ГОЛ! 3:0!
A. Sagna
67'
61'
Замена
Ш. Дело
️️️️
А. Менди
60'
Желтая карточка
Г. Пакье
60'
Замена
A. Jabbari
️️️️
A. Kerouedan
ГОЛ! 2:0!
Ж. Сиве
57'
Замена
Ж. Сиве
️️️️
Б. Лабе
56'
3'
Желтая карточка
Н. Мбемба
ГОЛ! 1:0!
Б. Лабе
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
26
Mathis Riou
ЦЗ
24
Lenny Vallier
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
22
Hugo Picard
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
4
Dylan Louiserre
(К)
ЦП
10
Amine Hemia
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
Гренобль
23
Мамаду Диоп
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
(К)
ПЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
11
Alan Kerouedan
ЦП
15
Жуниор Олайтан
АП
21
Jessy Benet
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
36
Lebogang Phiri
ЦП
19
Сабри Гендуз
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
43
Жак Сиве
ЦФ
Гренобль
1
Maxime Pattier
ВР
18
Шакил Дело
ЦЗ
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
6
Dante Rigo
ЦП
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
4-1-3-2
1
24
26
24
58
Сиссоко
6
Сидибе
22
11
4
96
Лабе
10
4-2-1-3
23
Диоп
29
Пакье
4
Диарра
24
Муйоколо
29
Менди
26
Мбемба
11
15
Олайтан
5
75
Жозеф
21
4
92
92
4
6
Сидибе
36
36
6
Сидибе
96
Лабе
43
Сиве
43
Сиве
96
Лабе
29
Менди
18
Дело
18
Дело
29
Менди
75
Жозеф
6
6
75
Жозеф
15
Олайтан
11
Бангре
11
Бангре
15
Олайтан
11
99
99
11
26
Мбемба
22
22
26
Мбемба
Остались в запасе
Генгам
Гренобль
30
Бабакар Ниасс
ВР
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
19
Сабри Гендуз
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
1
Maxime Pattier
ВР
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
19
Сабри Гендуз
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Генгам - Гренобль
1
3
Всего ударов по воротам
18
18
Удары в створ
8
8
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
7
Нарушения
7
16
Офсайды
2
0
Количество передач
434
444
Сейвы
8
4
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
7
9
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Geoffrey Kubler,
Стадион:
Стад дю Рудуру
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