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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Париж - Родез
Париж - Родез: обзор матча 01 ноября 2024
Париж
01.11.2024, пятница, 22:00
Франция. Лига 2, 12 тур
3 : 3
Завершен
Родез
34'
Л. Дусе
53'
М. Лопес
67'
Ж. Крассо
37'
И. Бальде
48'
И. Бальде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Париж - Родез
88'
Желтая карточка
Л. М'Паси
85'
Замена
М. Ачи
️️️️
В. Таиби
85'
Замена
T. Bentayeb
️️️️
Т. Нкада
Замена
O. Sissoko
️️️️
Ж. Крассо
85'
Замена
J. Lopez
️️️️
А. Камара
85'
Замена
Т. Оллила
️️️️
J. Gaudin
80'
Замена
Н. Дико
️️️️
A. Gory
80'
74'
Замена
Д. Мазу-Сако
️️️️
В. Юнусса
74'
Замена
M. Corredor
️️️️
А. Абдалла
71'
Желтая карточка
В. Юнусса
ГОЛ! 3:2!
Ж. Крассо
Пас отдал
A. Gory
67'
65'
Замена
Д. Жан
️️️️
И. Бальде
Замена
В. Марчетти
️️️️
Л. Дусе
60'
ГОЛ! 2:2!
М. Лопес
53'
Желтая карточка
М. Лопес
51'
48'
ГОЛ! 1:2!
И. Бальде
45'
Желтая карточка
А. Абдалла
37'
ГОЛ! 1:1!
И. Бальде
Пас отдал
А. Абдалла
ГОЛ! 1:0!
Л. Дусе
Пас отдал
Ж. Крассо
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
22
Aboubaka Soumahoro
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
22
Jules Gaudin
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
11
Alimani Gory
(К)
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Родез
77
Лионель М'Паси
ВР
25
Nolan Galves
ЦЗ
24
Loni Quenabio
ЦЗ
43
Орельен Пелон
ЦЗ
4
Стон Мамбо
ЦЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
8
Ноа Кадиу
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
23
Тимоти Нкада
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Париж
1
Реми Риу
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
18
Omar Sissoko
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
12
Morgan Corredor
ЦЗ
7
Дани Жан
ЛВ
11
Мохамед Ачи
ЦП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
21
Tawfik Bentayeb
ЦФ
2
E. Vandenabeele
ЦФ
3-1-3-1-2
16
39
5
Мбоу
22
44
Дусе
22
20
Лопес
17
Камара
10
Кеббаль
11
11
Крассо
4-1-1-1-3
77
М'Паси
24
43
Пелон
4
Мамбо
25
23
Юнусса
8
Кадиу
8
Таиби
97
Абдалла
23
Нкада
18
Бальде
22
5
Оллила
5
Оллила
22
44
Дусе
4
Марчетти
4
Марчетти
44
Дусе
11
Крассо
18
18
11
Крассо
11
12
Дико
12
Дико
11
17
Камара
20
20
17
Камара
97
Абдалла
12
12
97
Абдалла
8
Таиби
11
Ачи
11
Ачи
8
Таиби
23
Юнусса
49
Мазу-Сако
49
Мазу-Сако
23
Юнусса
18
Бальде
7
Жан
7
Жан
18
Бальде
23
Нкада
21
21
23
Нкада
Остались в запасе
Париж
Родез
1
Реми Риу
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
1
Себастьен Сибуа
ВР
2
E. Vandenabeele
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
Остались в запасе
1
Себастьен Сибуа
ВР
2
E. Vandenabeele
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Париж - Родез
1
3
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
9
15
Офсайды
1
3
Количество передач
739
250
Сейвы
4
4
Точность передач %
88
70
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
5
9
Матчи команд
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Главный судья:
Faouzi Benchabane, France
Стадион:
Stade Sebastien Charlety, Paris
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