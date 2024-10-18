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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Ред Стар - Кан
Ред Стар - Кан: обзор матча 18 октября 2024
Ред Стар
18.10.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 9 тур
2 : 2
Завершен
Кан
65'
R. Hachem
81'
D. Durand
11'
N. Lebreton
63'
Т. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ред Стар - Кан
Желтая карточка
H. Benali
90'
+4
Замена
A. El Hriti
️️️️
R. Hachem
86'
85'
Замена
M. Hafid
️️️️
N. Lebreton
82'
Замена
Г. Кьереме
️️️️
Т. Гомис
ГОЛ! 2:2!
D. Durand
Пас отдал
H. Benali
81'
Замена
J. Olaitan Ishola
️️️️
D. Durivaux
74'
Замена
J. Dembi
️️️️
J. Eickmayer
74'
71'
Замена
B. Brahimi
️️️️
M. Le Bihan
ГОЛ! 1:2!
R. Hachem
Пас отдал
D. Durand
65'
63'
ГОЛ! 0:2!
Т. Гомис
Пас отдал
А. Менди
Замена
A. Fall
️️️️
A. Badji
60'
Замена
H. Benali
️️️️
S. Renel
46'
Желтая карточка
D. Durand
45'
+1
43'
Желтая карточка
V. Henry
11'
ГОЛ! 0:1!
N. Lebreton
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ред Стар
20
Dylan Durivaux
ЦЗ
28
Loic Kouagba
(К)
ЦЗ
4
Bissenty Mendy
ЦЗ
26
Ryad Hachem
ЦП
17
Joachim Eickmayer
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
17
Samuel Renel
ЦП
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
10
Мерван Ифнауи
ЦФ
7
Damien Durand
ЦФ
25
Aliou Badji
ЦФ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Кан
1
Антони Мандре
ВР
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
61
Brahim Traoré
ЦП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
91
Emmanuel Ntim
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
8
M. Le Bihan
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Ред Стар
30
Пепе Боне
ВР
93
Aniss El Hriti
ЦЗ
5
Junior Olaitan Ishola
ЦЗ
26
Jose Dembi
ЦП
7
Hacene Benali
ЦФ
17
Ivann Botella
ЦФ
9
Alioune Fall
ЦФ
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
33
Robin Verhaeghe
ЦЗ
27
Годсон Кьереме
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
15
Mohamed Hafid
ЦФ
3-4-4
20
28
4
26
80
Мбок
17
17
1
25
7
10
Ифнауи
1-4-5
1
Мандре
29
Томас
5
91
20
61
8
19
Менди
27
Гомис
13
4
26
93
93
26
20
5
5
20
17
26
26
17
17
7
7
17
25
9
9
25
27
Гомис
27
Кьереме
27
Кьереме
27
Гомис
8
10
10
8
20
15
15
20
Остались в запасе
Ред Стар
Кан
30
Пепе Боне
ВР
17
Ivann Botella
ЦФ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
16
Яннис Клементия
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
33
Robin Verhaeghe
ЦЗ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
30
Пепе Боне
ВР
17
Ivann Botella
ЦФ
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
33
Robin Verhaeghe
ЦЗ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Ред Стар - Кан
2
1
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
10
7
Нарушения
7
13
Офсайды
2
1
Количество передач
466
384
Сейвы
0
7
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Ред Стар
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Главный судья:
Pierre Gaillouste, France
Стадион:
Stade de Paris, Saint-Ouen
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