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Расписание матчей
Франция. Лига 2
По - Бастия
По - Бастия: обзор матча 22 октября 2024
По
22.10.2024, вторник, 20:30
Франция. Лига 2, 8 тур
1 : 1
Завершен
Бастия
24'
K. Ange Ahoussou
53'
C. Rodrigues
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол По - Бастия
Замена
К. Бото
️️️️
Т. Куду
84'
79'
Замена
J. Maggiotti
️️️️
C. Vincent
Замена
Y. Njoh
️️️️
А. Милль
79'
72'
Замена
F. Tomi
️️️️
C. Rodrigues
Замена
S. Beusnard
️️️️
У. Нгом
65'
Замена
А. Бобишон
️️️️
K. Boutaïb
65'
61'
Замена
T. Meynadier
️️️️
Д. Тавареш
53'
ГОЛ! 1:1!
C. Rodrigues
51'
Желтая карточка
Д. Тавареш
Желтая карточка
П. Мбуп
48'
46'
Замена
Л. Трамони
️️️️
L. Etoga
46'
Замена
J. Janneh
️️️️
D. Guidi
Желтая карточка
K. Ange Ahoussou
45'
29'
Желтая карточка
D. Guidi
ГОЛ! 1:0!
K. Ange Ahoussou
Пас отдал
А. Милль
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
По
21
Бингуру Камара
(К)
ВР
12
Jordy Gaspar
ЦЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
7
Теренс Куду
ПЗ
79
Умар Нгом
ЦП
37
Ияд Мохамед
ЦП
7
Тайрик Арконт
ПВ
17
Антуан Милль
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
6
Dominique Guidi
ЦЗ
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
13
Loic Etoga
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
9
Clément Rodrigues
ЦП
10
Amine Boutrah
ЦП
3
Juan Guevara
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
По
40
Tao Paradowski
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
19
Усман Канте
ЦЗ
4
Xavier Kouassi
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
21
Steeve Beusnard
ЦП
7
Yonis Njoh
ЦФ
Бастия
16
Anthony Maisonnial
ВР
22
Tom Meynadier
ЦЗ
11
Lamine Cisse
ЦП
9
Felix Tomi
ЦП
5
Julien Maggiotti
ЦП
66
Jocelyn Janneh
ЦП
21
Лисандру Трамони
ПВ
4-2-1-3
21
Камара
12
20
5
7
Куду
79
Нгом
37
Мохамед
7
Арконт
10
9
Мбуп
17
Милль
3-5-2
30
Пласид
4
6
42
Тавареш
7
25
9
10
13
4
Бонерт
3
7
Куду
97
Бото
97
Бото
7
Куду
10
14
Бобишон
14
Бобишон
10
79
Нгом
21
21
79
Нгом
17
Милль
7
7
17
Милль
42
Тавареш
22
22
42
Тавареш
9
9
9
9
7
5
5
7
6
66
66
6
13
21
Трамони
21
Трамони
13
Остались в запасе
По
Бастия
40
Tao Paradowski
ВР
19
Усман Канте
ЦЗ
4
Xavier Kouassi
ЦП
Главный тренер
Николя Усаи
16
Anthony Maisonnial
ВР
11
Lamine Cisse
ЦП
Остались в запасе
40
Tao Paradowski
ВР
19
Усман Канте
ЦЗ
4
Xavier Kouassi
ЦП
Остались в запасе
16
Anthony Maisonnial
ВР
11
Lamine Cisse
ЦП
Главный тренер
Николя Усаи
Статистика матча По - Бастия
2
2
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
17
11
Офсайды
1
0
Количество передач
333
539
Сейвы
3
3
Точность передач %
75
82
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Информация о матче
Главный судья:
Pierre Gaillouste, France
Стадион:
Nouste Camp, Bizanos
Новости команд
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