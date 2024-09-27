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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Гренобль - Клермон
Гренобль - Клермон: обзор матча 27 сентября 2024
Гренобль
27.09.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 7 тур
3 : 0
Завершен
Клермон
45+1'
D. Rigo
62'
J. Benet
84'
P. Meissa Ba
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гренобль - Клермон
85'
Замена
А. Маурер
️️️️
Х. Кейта
Замена
Э. Сильвестр
️️️️
P. Meissa Ba
85'
Замена
Н. Эльфеге
️️️️
Т. Валь
85'
ГОЛ! 3:0!
P. Meissa Ba
Пас отдал
Л. Жозеф
84'
77'
Замена
M. Baaloudj
️️️️
M. Douane
77'
Замена
A. Ackra
️️️️
Й. Маньин
Замена
Л. Жозеф
️️️️
М. Бангре
68'
Замена
Ж. Олайтан
️️️️
A. Kerouedan
68'
ГОЛ! 2:0!
J. Benet
62'
61'
Замена
T. Guivarch
️️️️
Ф. Дьедиу
58'
Красная карточка
М. Н'Диайе
ГОЛ! 1:0!
D. Rigo
Пас отдал
J. Benet
45'
+1
45'
Желтая карточка
Й. Маньин
Желтая карточка
М. Бангре
40'
Замена
Ш. Дело
️️️️
Г. Пакье
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
23
Мамаду Диоп
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
(К)
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
25
Тео Валь
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
11
Alan Kerouedan
ЦП
21
Jessy Benet
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Клермон
16
Массамба Н'Диайе
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
20
Josue Isala
ЦЗ
6
Йоан Маньин
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
11
Maidine Douane
ЦП
10
Henri Saivet
(К)
ЦП
12
Mons Bassouamina
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
18
Шакил Дело
ЦЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
18
Bachirou Yaméogo
ЦП
10
Эдди Сильвестр
ЦП
15
Жуниор Олайтан
АП
75
Ленни Жозеф
ЦФ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
Клермон
30
Théo Guivarch
ВР
28
Ivan M'Bahia
ЦЗ
4
Ethan Kena Kabeya
ЦЗ
44
Allan Ackra
ЦП
92
Айман Маурер
АП
10
M. Baaloudj
ЦФ
17
Ousmane Diop
ЦФ
4-3-1-2
23
Диоп
29
Менди
4
Диарра
21
Чапчет
29
Пакье
25
Валь
6
11
11
Бангре
5
21
4-1-3-2
16
Н'Диайе
25
Конате
3
Да Силва
20
22
Диалло
6
Маньин
8
Кейта
11
10
18
Дьедиу
12
29
Пакье
18
Дело
18
Дело
29
Пакье
5
10
Сильвестр
10
Сильвестр
5
11
15
Олайтан
15
Олайтан
11
11
Бангре
75
Жозеф
75
Жозеф
11
Бангре
25
Валь
23
Эльфеге
23
Эльфеге
25
Валь
18
Дьедиу
30
30
18
Дьедиу
6
Маньин
44
44
6
Маньин
8
Кейта
92
Маурер
92
Маурер
8
Кейта
11
10
10
11
Остались в запасе
Гренобль
Клермон
16
Бобби Аллен
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
18
Bachirou Yaméogo
ЦП
Главный тренер
Франк Риззетто
28
Ivan M'Bahia
ЦЗ
4
Ethan Kena Kabeya
ЦЗ
17
Ousmane Diop
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
18
Bachirou Yaméogo
ЦП
Остались в запасе
28
Ivan M'Bahia
ЦЗ
4
Ethan Kena Kabeya
ЦЗ
17
Ousmane Diop
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Гренобль - Клермон
1
1
1
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
8
11
Офсайды
2
1
Количество передач
368
485
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Pierre Gaillouste, France
Стадион:
Stade des Alpes, Grenoble
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