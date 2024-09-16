Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Гренобль - Кан
Гренобль - Кан: обзор матча 16 сентября 2024
Гренобль
16.09.2024, понедельник, 21:45
Франция. Лига 2, 4 тур
3 : 1
Завершен
Кан
42'
P. Meissa Ba (П)
45'
P. Meissa Ba
59'
Г. Пакье
4'
А. Менди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гренобль - Кан
Замена
A. Jabbari
️️️️
P. Meissa Ba
90'
+3
Замена
Л. Муйоколо
️️️️
Л. Жозеф
90'
+3
Замена
Ш. Дело
️️️️
А. Менди
81'
80'
Желтая карточка
H. Tavares
75'
Замена
К. Кулибали
️️️️
А. Менди
75'
Замена
L. Milliner
️️️️
Г. Кьереме
Замена
М. Бангре
️️️️
A. Kerouedan
75'
Замена
J. Benet
️️️️
Н. Мбемба
74'
70'
Желтая карточка
Я. М'Вила
63'
Замена
H. Tavares
️️️️
D. Meddah
63'
Замена
Т. Гомис
️️️️
B. Brahimi
62'
Замена
M. Le Bihan
️️️️
N. Lebreton
ГОЛ! 3:1!
Г. Пакье
59'
52'
Желтая карточка
D. Meddah
ГОЛ! 2:1!
P. Meissa Ba
Пас отдал
Т. Валь
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
P. Meissa Ba
42'
41'
Желтая карточка
Q. Lecoeuche
Желтая карточка
Л. Жозеф
12'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Менди
Пас отдал
B. Brahimi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
23
Мамаду Диоп
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
(К)
ПЗ
11
Alan Kerouedan
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Кан
1
Антони Мандре
ВР
27
Daylam Meddah
ЦЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
27
Годсон Кьереме
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
18
Шакил Дело
ЦЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
2
Héliohdino Tavares
ЦЗ
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
37
Léo Milliner
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
8
M. Le Bihan
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
4-4-2
23
Диоп
29
Менди
21
Чапчет
4
Диарра
29
Пакье
11
6
25
Валь
26
Мбемба
75
Жозеф
5
3-1-3-3
1
Мандре
27
29
Томас
77
6
М'Вила
27
Кьереме
20
5
19
Менди
10
13
29
Менди
18
Дело
18
Дело
29
Менди
75
Жозеф
24
Муйоколо
24
Муйоколо
75
Жозеф
11
11
Бангре
11
Бангре
11
26
Мбемба
21
21
26
Мбемба
5
99
99
5
27
2
2
27
27
Кьереме
37
37
27
Кьереме
10
27
Гомис
27
Гомис
10
20
8
8
20
19
Менди
17
Кулибали
17
Кулибали
19
Менди
Остались в запасе
Гренобль
Кан
16
Бобби Аллен
ВР
23
Неста Эльфеге
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
16
Яннис Клементия
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
23
Неста Эльфеге
ЦФ
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
Главный тренер
Франк Риззетто
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Гренобль - Кан
1
4
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
9
5
Нарушения
15
12
Офсайды
1
0
Количество передач
467
503
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Главный судья:
Olivier Thual, France
Стадион:
Stade des Alpes, Grenoble
Новости команд
Все
Гренобль
Кан
«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
1 августа
10
«Балтика» подпишет 194-сантиметрового защитника из Франции
1 августа
2
10 легендарных футболистов, которые стали владельцами клубов
2025.04.30 10:35
Фанаты клуба, которым владеет Мбаппе, обозвали Килиана «говном»
2025.04.24 09:25
1
«Кан» после покупки Мбаппе вылетел из второго дивизиона Франции
2025.04.19 10:10
1
«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
1 августа
10
«Балтика» подпишет 194-сантиметрового защитника из Франции
1 августа
2
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции
2023.02.10 08:38
1
Кубок Франции. «Монако» победил «Гренобль», Головин вышел на поле на 75-й минуте
2021.02.10 18:44
2
Головин остался в запасе «Монако» на матч Кубка Франции с «Греноблем»
2021.02.10 16:26
1
10 легендарных футболистов, которые стали владельцами клубов
2025.04.30 10:35
Фанаты клуба, которым владеет Мбаппе, обозвали Килиана «говном»
2025.04.24 09:25
1
«Кан» после покупки Мбаппе вылетел из второго дивизиона Франции
2025.04.19 10:10
1
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
2025.02.23 17:11
Гневное обращение фанатов «Кана» к Мбаппе, владеющему клубом
2025.01.05 15:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+